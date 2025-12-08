Hà Nội

Doanh nghiệp

Kiến trúc Indochine Hội An tại “Quận 3 phiên bản biển” của Vinhomes Cần Giờ

Kiến trúc Indochine Hội An: Hồn phố cổ trong phiên bản đương đại tại Vinhomes Green Paradise.

PV

Kiến trúc Indochine Hội An tại Vịnh Ngọc – nơi được ví như “Quận 3 phiên bản biển” của Vinhomes Green Paradise, đang thu hút giới tinh hoa khi mở ra một cuộc đối thoại hiếm có giữa di sản và tương lai. Đây không chỉ là sự tái hiện vẻ đẹp phố cổ, mà là cách kiến trúc Việt hòa nhịp cùng chuẩn mực ESG toàn cầu, vừa tôn vinh bản sắc, vừa kiến tạo một phong cách sống bền vững.

Trở về nguồn cội trong phiên bản hoàn mỹ nhất

Suốt chiều dài lịch sử, vùng đất di sản Hội An luôn là giao điểm của những giá trị tinh hoa. Dấu ấn của thương cảng vàng son thế kỷ XVII - XVIII vẫn hiện hữu qua từng mái ngói, ô cửa, hiên nhà, con phố. Trải qua hàng trăm năm, vẻ đẹp ấy không phai nhạt, trái lại càng thêm giá trị khi được nhìn lại bằng lăng kính đương đại.

Vài thập kỷ gần đây, kiến trúc Indochine Hội An bước vào một hành trình mới. Từ những di sản rêu phong nơi phố cổ, phong cách này được tái sinh trong các công trình đương đại, xuất hiện trong các ấn phẩm danh giá nhất về kiến trúc tại Châu Âu, truyền cảm hứng cho những boutique tại Hàn Quốc, và tới đây sẽ góp mặt ngay trong lòng Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

a1.jpg
Indochine Hội An là phiên bản mềm mại và giàu chất Việt nhất của dòng kiến trúc Indochine tại “Quận 3 phiên bản biển” Vịnh Ngọc

Không phải ngẫu nhiên mà một ngôn ngữ kiến trúc đậm chất bản địa lại có sức sống bền bỉ đến vậy. Kiến trúc Indochine Hội An được sinh ra để con người sống hài hòa với khí hậu nhiệt đới: mái ngói âm dương thoát nước nhanh; hiên sâu che nắng và tạo lớp đệm mát; cửa rộng đón gió biển; vật liệu địa phương chống ẩm và hòa vào cảnh quan. Đó là hệ giải pháp bản địa được mài giũa qua hàng thế kỷ.

Điều kỳ diệu là khi đặt trong bối cảnh của thế kỷ 21 với yêu cầu về đô thị bền vững, tiết kiệm năng lượng, tôn trọng môi trường thì những giải pháp đó vẫn còn nguyên giá trị.

Không đơn thuần “sao chép” hình thái kiến trúc, tại Vịnh Ngọc, các kiến trúc sư đã tái cấu trúc toàn bộ hệ sinh thái sống một cách tinh tế: thông gió chéo, hiên rộng, mái đua sâu, vật liệu tự nhiên, mảng xanh được bố trí có chủ đích… để phù hợp với khí hậu biển Cần Giờ. Những ô cửa cao đưa gió biển len sâu vào nội thất; ánh sáng được tiết chế mềm mại qua hệ lam gỗ; bố cục mở giúp mỗi ngôi nhà vận hành như một “hệ sinh thái thu nhỏ”, nơi nắng, gió, nước và cây xanh tìm thấy sự cân bằng. Chính sự tinh chỉnh ấy đã biến Indochine Hội An tại Vịnh Ngọc trở thành phiên bản mềm mại, thuần Việt và giàu cảm xúc nhất của dòng kiến trúc Indochine đương đại.

a2.jpg
Kiến trúc Indochine Hội An tại Vịnh Ngọc vừa tôn vinh bản sắc Việt vừa đáp ứng tiêu chuẩn ESG toàn cầu.

Không dừng ở giá trị thẩm mỹ, kiến trúc Indochine Hội An tại Vịnh Ngọc còn trực tiếp đóng góp vào bộ tiêu chuẩn ESG++ của toàn dự án. Thông gió tự nhiên giúp giảm phụ thuộc vào năng lượng cơ học; ánh sáng được điều tiết khoa học; vật liệu bền vững thân thiện môi trường; mặt nước và không gian xanh cải thiện vi khí hậu.

Khi tích hợp trong hệ thống quản trị đô thị thông minh, kiến trúc và công nghệ không triệt tiêu nhau mà bổ trợ cho nhau. Ở đó, di sản không bị “đóng khung” trong quá khứ mà tiếp tục sống trong nhịp thở của thời đại. Indochine Hội An, vì thế, chính là “phiên bản hoàn mỹ” của sự trở về nguồn cội: không sao chép mà là kế thừa có chọn lọc, tái cấu trúc bằng tư duy công nghệ và tiêu chuẩn sống toàn cầu.

“Quận 3 phiên bản xa xỉ” - Nơi di sản thăng hoa giữa nhịp sống toàn cầu

Tinh thần Indochine Hội An còn khiến Vịnh Ngọc gợi nhớ hình ảnh Quận 3 (cũ) - “trái tim thứ 2” của Sài Gòn, với kiến trúc cổ kính, lịch lãm, nhịp sống thượng lưu lâu đời cùng đời sống văn hóa, ẩm thực phong phú tạo nên bản sắc riêng.

Quận 3 (cũ) được ví như “vùng ký ức” của một Sài Gòn thanh lịch, không quá xô bồ như Quận 1 (cũ) nhưng vẫn sôi động và đa dạng. Các khu phố đêm Bờ Kè trở thành nét riêng giúp Quận 3 Sài Gòn thu hút cả cư dân thành phố cũng như khách du lịch.

Vịnh Ngọc tiếp nối tinh thần ấy trong một không gian rộng mở hơn, hiện đại hơn bên bờ biển Cần Giờ. Những căn nhà xa hoa vẫn giữ sự trầm tĩnh, duyên dáng của kiến trúc di sản. Cosmo Bay lại mang đến một thiên đường ăn chơi đêm sánh ngang Clarke Quay (Singapore). Một phong vị thanh lịch được tiếp nối, nhưng mở rộng tầm nhìn và gia tăng trải nghiệm.

“Quận 3 phiên bản biển” còn được nâng tầm bởi quy hoạch của một siêu đô thị quốc tế thế hệ mới. Năng lượng tái tạo được tích hợp vào vận hành, giao thông xanh hiện diện trên từng tuyến phố, quản trị bằng AI giúp mọi trải nghiệm trở nên liền mạch. Hệ sinh thái tiện ích quốc tế hoàn chỉnh phục vụ trọn vẹn các nhu cầu sống, làm việc, giải trí, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, giáo dục…

a3.jpg
Vịnh Ngọc được ví như “Quận 3 phiên bản xa xỉ” trong lòng Vinhomes Green Paradise

Yếu tố đưa Vịnh Ngọc thành “Quận 3 phiên bản xa xỉ” còn là hạ tầng quy hoạch theo mô hình TOD hiện đại, sánh ngang các đô thị TOD hàng đầu thế giới. Nổi bật nhất là tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, khởi công ngày 19/12 tới, với ga depot đặt ngay khu Vịnh Ngọc. Nhờ đó, cư dân chỉ 13 phút để kết nối trực tiếp với trung tâm TP HCM, duy trì nhịp làm việc năng động tại trung tâm tài chính, thương mại của thành phố, trong khi vẫn tận hưởng trọn vẹn không gian sống tách biệt với biển, rừng ngập mặn và mặt nước bao la.

Với giới thượng lưu, ngôi nhà chính là tuyên ngôn về phong cách sống, gu thẩm mỹ và triết lý hưởng thụ. Khi Cần Giờ “thức giấc” với loạt “hạ tầng thế kỷ”, những sản phẩm mang tính biểu tượng về kiến trúc và phong cách sống như Vịnh Ngọc được đánh giá cao về cả tính thanh khoản và triển vọng gia tăng giá trị.

