Doanh nghiệp

Nhơn Trạch 3 và 4: Dự án điện hiệu suất cao, sạch đẹp nhất Việt Nam

Lần nào đến các nhà máy nhiệt điện chạy than, chạy khí mình cũng choáng ngợp, sửng sốt bởi sự hiện đại, hiên ngang và phải nói là hoành tráng, vĩ đại của nó.

PV

Những cỗ máy khổng lồ, những thiết bị siêu trường siêu trọng, nhưng tua bin khí, tua bin hơi, máy phát, lò hơi, bao hơi và hàng chục ngàn thiết bị khác đã được sắp xếp, lắp đặt, kết nối, cân chỉnh để dựng lên nhà máy sừng sững như trái núi, như người khổng lồ làm ra điện, phục vụ con người…

Mình đang nói đến nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 với tổng công suất 1.624 MW do Tổng Công ty CP Điện lực Dầu khí VN thuộc Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia VN làm chủ đầu tư, Liên danh tổng thầu Lilama - Sam Sung làm tổng thầu EPC.

Tại dự án này, Lilama đảm nhận 39% công việc của dự án, chế tạo cơ khí hơn 10% khối lượng thiết bị của nhà máy, toàn bộ phần xây dựng (C) là do Lilama làm. Theo kỹ sư Nguyễn Văn Hùng, Tổng giám đốc Lilama, người đã trực tiếp quản lý, điều hành nhiều dự án công nghiệp lớn, trong đó có nhiều dự ân nhà máy điện thì Nhơn Trạch 3 và 4 là dự án điện khí LNG đầu tiên của VN, thể hiện rõ quyết tâm chuyển dịch sang nguồn điện sạch, hiệu suất cao trong những năm tới.

Đây cũng là nhà máy có công nghệ kỹ thuật phức tạp và được coi là một trong các nhà máy chạy khí LNG hiện đại nhất thế giới. Đặc điểm của các nhà máy chạy khí LNG là đầu vào sạch, nhiên liệu và rác thải ít, công việc gọn nhẹ và ít đầu mối nên ca vận hành chỉ hơn chục người.

Muốn đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thi công nhà thầu phải tính toán khoa học, tỉ mỉ, chính xác cẩn trọng tuyệt đối chứ không phải dùng chiến thuật biển người, không thể vượt nắng, thắng mưa, ăn tranh thủ, ngủ tranh thủ mà phải bằng đầu óc thông minh và kỹ thuật chuyên nghiệp cùng sự tính toán cẩn trọng, khoa học.

gen-n-1111.jpg

Kỹ sư Lê Bá Quý, Trưởng Ban Quản lý Dự án Nhà máy Nhơn Trạch 3 và 4 vui mừng cho biết: Sự phối hợp nhịp nhàng và hỗ trợ giữa chủ đầu tư và tổng thầu, bàn tay khối óc tài ba, thông minh, chuyên nghiệp của đội ngũ kỹ sư và công nhân Lilama cùng Sam Sung đã giúp cho Nhơn Trạch 3 và 4 phát điện đúng tiến độ và trở thành niềm tự hào, hãnh diện của họ … Việc nghiệm thu các phần việc, các gói thầu, các hạng mục được làm nhanh gọn, dưới sự kiểm tra, giám sát của các chuyên gia, thanh toán cho các nhà thầu kịp thời, chính xác đã góp phần đưa dự ăn đến thành công.

gen-o-2222.jpg

Nguyễn Hoàng Hà, một trong hơn 50 kỹ sư trẻ đang làm việc cho Tập đoàn Sam Sung của dự án nhận xét: Cùng một vị trí làm việc, các kỹ sư của các nước làm việc tại đây chỉ giỏi hơn các kỹ sư Việt Nam tiếng Anh, còn về kiến thức chuyên môn, tiếp cận kỹ thuật, công nghệ thì người Việt không thua kém, thậm chí còn có phần hơn. Hà mong muốn Việt Nam có thêm nhiều nhà máy điện chạy bằng khí LNG sạch, gọn như nhà máy này, góp phần vào giảm thải ô nhiễm môi trường, tiến tới nền công nghiệp sạch mà Tập đoàn Công nghiệp- Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã tiên phong thực hiện Nhơn Trạch 3 và 4 được coi là dự án 8 nhất và là nhà máy điển hình đẹp trên thế giới…

Đó là: 1. Dự án có giá thành đầu tư thấp nhất. 2. Hiệu suất cao nhất thế giới. 3. Hiện đại nhất thế giới. 4. Công suất lớn nhất Đông Nam Á. 5. Lần đầu tiên triển khai 2 nhà máy cùng lúc. 6. Dự án điện lớn đầu tiên do doanh nghiệp vay vốn không có bảo lãnh chính phủ. 7. Môi trường phát thải của dự án thấp nhất. 8. Tỷ lệ nội địa hoá cao nhất, lên đến gần 30% tổng số thiết bị của nhà máy do Lilama chế tạo…

Ngày 19/12 tới, đây sẽ là một trong các công trình công nghiệp lớn được khánh thành với sự có mặt của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Nhiệt điện Ô Môn IV - Nguồn động lực mới cho Đồng bằng sông Cửu Long

Tại TP. Cần Thơ, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam long trọng tổ chức Lễ khởi công Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV tại Trung tâm Điện lực Ô Môn.

Công trình được chọn trong danh mục 250 dự án tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Dự án NMNĐ Ô Môn IV là dự án trọng điểm trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch điện VIII). Trước yêu cầu cấp bách về tiến độ, tháng 6/2023, Chính phủ đã giao Petrovietnam làm chủ đầu tư NMNĐ Ô Môn IV. Nhà máy có công suất thiết kế 1.155 MW, sử dụng công nghệ tua-bin khí chu trình hỗn hợp thế hệ mới, đạt hiệu suất cao, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường. Dự án do Liên danh Doosan Enerbility (Hàn Quốc) – PECC2 (Việt Nam) đảm nhận tổng thầu EPC.

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 tổ chức thành công diễn tập ứng phó 3 tình huống sự cố môi trường nghiêm trọng

Sáng ngày 18/7/2025, tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam), ba tình huống sự cố môi trường phức tạp đã được giả định và xử lý thành công trong buổi diễn tập ứng phó sự cố toàn diện do Nhà máy phối hợp với Trung tâm Ứng phó sự cố An toàn Môi trường thực hiện.

84554a87ece265bc3cf3.jpg
Các lực lượng tham gia diễn tập

Buổi diễn tập được triển khai quy mô lớn, mô phỏng ba tình huống khẩn cấp gồm: rò rỉ hóa chất NaOH tại khu vực Nhà hoàn nguyên tổ máy số 3; sự cố xì tro bay tại Silo tro tổ máy số 3; và tràn dầu nhiên liệu tại khu vực cảng than. Mỗi kịch bản đều được xây dựng chi tiết, với mục tiêu kiểm tra năng lực phản ứng nhanh, sự phối hợp đa ngành, khả năng huy động lực lượng và xử lý an toàn, hiệu quả.

Tiêu thụ tro xỉ đạt gần 90%, Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 hướng đến hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2025

Sáu tháng đầu năm 2025, tỷ lệ tiêu thụ tro xỉ tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (NMNĐ Vĩnh Tân 4) đạt 89,36% so với tổng lượng tro xỉ phát sinh, tiệm cận mức 90% mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao. Đây là một trong những kết quả cao nhất từ trước đến nay, khẳng định các cam kết về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của đơn vị.

Theo báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm 2025, tổng khối lượng tro xỉ phát sinh của NMNĐ Vĩnh Tân 4 là 119.860 tấn, trong đó 107.108 tấn đã được tiêu thụ, còn lại lưu bãi là 12.751 tấn. Tỷ lệ tiêu thụ đạt 89,36% – một con số thể hiện sự cải thiện vượt bậc nếu so sánh với giai đoạn các năm 2019–2024, khi tỷ lệ tiêu thụ tro xỉ dao động chỉ từ 30%–72%.

Trong bối cảnh nhiều nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam vẫn đang gặp khó khăn trong tiêu thụ tro xỉ, kết quả này không chỉ là nỗ lực nội tại của NMNĐ Vĩnh Tân 4, mà còn là minh chứng cho sự phối hợp hiệu quả các khâu sản xuất giữa các Phòng, Phân xưởng tại đơn vị; các đơn vị đối tác tiêu thụ và chính quyền địa phương trong việc đẩy mạnh tái sử dụng tro xỉ.

Rivea Residences – Dấu ấn kiến trúc nghệ thuật chuẩn bị hiện diện ngay lõi trung tâm Hà Nội

Rivea Residences – Dấu ấn kiến trúc nghệ thuật chuẩn bị hiện diện ngay lõi trung tâm Hà Nội

Trong bối cảnh Hà Nội không ngừng mở rộng và tái cấu trúc không gian đô thị, những công trình có khả năng trở thành biểu tượng ngày càng khan hiếm. Bởi để vượt ra khỏi vai trò của một dự án bất động sản, một công trình cần được bắt đầu từ tầm nhìn đủ sâu – nơi kiến trúc, cảm xúc sống và giá trị bền vững cùng song hành ngay từ những nét vẽ đầu tiên.

Techcombank - Nghệ thuật chuyển đổi là xây dựng một ngân hàng không ngừng đổi mới!

Techcombank - Nghệ thuật chuyển đổi là xây dựng một ngân hàng không ngừng đổi mới!

Trong thế giới kinh doanh không ngừng biến động, khả năng thích ứng và chuyển đổi liên tục trở thành yếu tố sống còn để duy trì tăng trưởng bền vững. Ngân hàng Techcombank (TCB) đã biến điều này thành triết lý cốt lõi, kết hợp dữ liệu, công nghệ, trải nghiệm khách hàng và văn hoá đổi mới để hướng tới mục tiêu duy trì tăng trưởng hai con số.

