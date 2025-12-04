Nhơn Trạch 3 và 4: Dự án điện hiệu suất cao, sạch đẹp nhất Việt Nam

Lần nào đến các nhà máy nhiệt điện chạy than, chạy khí mình cũng choáng ngợp, sửng sốt bởi sự hiện đại, hiên ngang và phải nói là hoành tráng, vĩ đại của nó.

Những cỗ máy khổng lồ, những thiết bị siêu trường siêu trọng, nhưng tua bin khí, tua bin hơi, máy phát, lò hơi, bao hơi và hàng chục ngàn thiết bị khác đã được sắp xếp, lắp đặt, kết nối, cân chỉnh để dựng lên nhà máy sừng sững như trái núi, như người khổng lồ làm ra điện, phục vụ con người…

Mình đang nói đến nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 với tổng công suất 1.624 MW do Tổng Công ty CP Điện lực Dầu khí VN thuộc Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia VN làm chủ đầu tư, Liên danh tổng thầu Lilama - Sam Sung làm tổng thầu EPC.

Tại dự án này, Lilama đảm nhận 39% công việc của dự án, chế tạo cơ khí hơn 10% khối lượng thiết bị của nhà máy, toàn bộ phần xây dựng (C) là do Lilama làm. Theo kỹ sư Nguyễn Văn Hùng, Tổng giám đốc Lilama, người đã trực tiếp quản lý, điều hành nhiều dự án công nghiệp lớn, trong đó có nhiều dự ân nhà máy điện thì Nhơn Trạch 3 và 4 là dự án điện khí LNG đầu tiên của VN, thể hiện rõ quyết tâm chuyển dịch sang nguồn điện sạch, hiệu suất cao trong những năm tới.

Đây cũng là nhà máy có công nghệ kỹ thuật phức tạp và được coi là một trong các nhà máy chạy khí LNG hiện đại nhất thế giới. Đặc điểm của các nhà máy chạy khí LNG là đầu vào sạch, nhiên liệu và rác thải ít, công việc gọn nhẹ và ít đầu mối nên ca vận hành chỉ hơn chục người.

Muốn đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thi công nhà thầu phải tính toán khoa học, tỉ mỉ, chính xác cẩn trọng tuyệt đối chứ không phải dùng chiến thuật biển người, không thể vượt nắng, thắng mưa, ăn tranh thủ, ngủ tranh thủ mà phải bằng đầu óc thông minh và kỹ thuật chuyên nghiệp cùng sự tính toán cẩn trọng, khoa học.

Kỹ sư Lê Bá Quý, Trưởng Ban Quản lý Dự án Nhà máy Nhơn Trạch 3 và 4 vui mừng cho biết: Sự phối hợp nhịp nhàng và hỗ trợ giữa chủ đầu tư và tổng thầu, bàn tay khối óc tài ba, thông minh, chuyên nghiệp của đội ngũ kỹ sư và công nhân Lilama cùng Sam Sung đã giúp cho Nhơn Trạch 3 và 4 phát điện đúng tiến độ và trở thành niềm tự hào, hãnh diện của họ … Việc nghiệm thu các phần việc, các gói thầu, các hạng mục được làm nhanh gọn, dưới sự kiểm tra, giám sát của các chuyên gia, thanh toán cho các nhà thầu kịp thời, chính xác đã góp phần đưa dự ăn đến thành công.

Nguyễn Hoàng Hà, một trong hơn 50 kỹ sư trẻ đang làm việc cho Tập đoàn Sam Sung của dự án nhận xét: Cùng một vị trí làm việc, các kỹ sư của các nước làm việc tại đây chỉ giỏi hơn các kỹ sư Việt Nam tiếng Anh, còn về kiến thức chuyên môn, tiếp cận kỹ thuật, công nghệ thì người Việt không thua kém, thậm chí còn có phần hơn. Hà mong muốn Việt Nam có thêm nhiều nhà máy điện chạy bằng khí LNG sạch, gọn như nhà máy này, góp phần vào giảm thải ô nhiễm môi trường, tiến tới nền công nghiệp sạch mà Tập đoàn Công nghiệp- Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã tiên phong thực hiện Nhơn Trạch 3 và 4 được coi là dự án 8 nhất và là nhà máy điển hình đẹp trên thế giới…

Đó là: 1. Dự án có giá thành đầu tư thấp nhất. 2. Hiệu suất cao nhất thế giới. 3. Hiện đại nhất thế giới. 4. Công suất lớn nhất Đông Nam Á. 5. Lần đầu tiên triển khai 2 nhà máy cùng lúc. 6. Dự án điện lớn đầu tiên do doanh nghiệp vay vốn không có bảo lãnh chính phủ. 7. Môi trường phát thải của dự án thấp nhất. 8. Tỷ lệ nội địa hoá cao nhất, lên đến gần 30% tổng số thiết bị của nhà máy do Lilama chế tạo…

Ngày 19/12 tới, đây sẽ là một trong các công trình công nghiệp lớn được khánh thành với sự có mặt của Thủ tướng Phạm Minh Chính.