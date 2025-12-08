Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp đổi mới quản trị để nuôi dưỡng nguồn nhân lực hạnh phúc

Việc đổi mới quản trị không chỉ giúp tối ưu vận hành, nâng cao năng suất mà còn tạo ra môi trường làm việc tích cực, nơi nhân viên cảm thấy được tin tưởng.

PV

Bài toán gia tăng hiệu suất lao động

Sự thay đổi đến chóng mặt của công nghệ; sự dịch chuyển thị trường từ các xu hướng tiêu dùng; xu hướng toàn cầu hóa và nguồn nhân lực dần bị thay thế bởi thế hệ lao động trẻ đang là những tác nhân khiến doanh nghiệp buộc phải thay đổi.

picture1.jpg
Công nghệ - chìa khóa giúp doanh nghiệp gia tăng hiệu suất lao động

Trong bối cảnh đó, các nhà quản trị cũng nhận ra mô hình quản trị kiểu cũ (chủ yếu dựa vào lương, phúc lợi và kiểm soát hành chính) có nhiều bất cập và không đủ để gia tăng hiệu suất, gắn kết người lao động hay giữ chân nhân tài.

Một nghiên cứu của Deloitte thực hiện năm 2024 về Xu hướng nguồn nhân lực cho thấy khi môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp được quản lý tốt không chỉ giúp giữ chân người lao động mà còn giúp cho sự hài lòng với công việc của nhân viên cải thiện đáng kể, từ đó giúp hiệu suất làm việc cao hơn. Chính vì vậy, ngày càng có nhiều doanh nghiệp chuyển đổi sang phong cách quản trị hiện đại lấy con người làm trung tâm kết hợp với xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Phong cách quản trị hiện đại ra đời cùng làn sóng chuyển đổi số do đó đề cao việc ra quyết định dựa trên dữ liệu đi kèm văn hóa trao quyền. Trong khi đó, văn hóa doanh nghiệp giúp định hướng hành vi của người lao động, giảm xung đột, tăng khả năng phối hợp và tạo nên “ngôn ngữ chung” trong vận hành.

Môi trường nuôi dưỡng nguồn nhân lực hạnh phúc

picture2.jpg
Môi trường làm việc hạnh phúc tại ROX Group

Thước đo đánh giá hiệu quả của quản trị hiện đại chính là sự gắn kết, nỗ lực và thành quả của đội ngũ nhân viên. Nói cách khác, quản trị hiện đại chú trọng việc tạo dựng môi trường để người lao động cảm thấy hạnh phúc, thấy bản thân được phát triển mỗi khi tới công sở. Bởi khi người lao động cảm thấy gắn kết cả lý trí và tình cảm với công việc và công ty, họ sẽ có động lực để đóng góp cho thành công của công ty cũng như cam kết gắn bó lâu dài. Họ thậm chí đưa ra những sáng kiến, đóng góp vượt ngoài kỳ vọng của lãnh đạo.

Trên thực tế, những mô hình quản trị hiện đại dựa trên tinh thần đổi mới, lấy con người làm trung tâm và vận hành linh hoạt đã chứng minh giúp mang lại hạnh phúc cho người lao động. Lý do bởi quản trị hiện đại giúp tăng tốc độ ra quyết định nhờ áp dụng công nghệ, dữ liệu và quy trình tinh gọn; từ đó giảm áp lực, căng thẳng cho người lao động. Thứ hai, văn hóa trao quyền - hợp tác tạo nên môi trường làm việc tích cực, giúp nhân viên cảm thấy được tin tưởng, được lắng nghe. Thứ ba, quản trị hiện đại thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khuyến khích thử nghiệm, tôn trọng sự khác biệt, nhờ đó doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh, còn nhân viên có cơ hội phát triển.

Một trong những doanh nghiệp đã áp dụng thành công mô hình quản trị hiện đại là ROX Group. Doanh nghiệp này ứng dụng chuyển đổi số ở tất cả các bộ phận, phòng ban. Nhờ đó, việc quản trị được lượng hóa bằng các bộ chỉ số KPI, KPO, OKR, SLA; việc giám sát tình trạng các loại tài sản, quản lý các loại chi phí đều được ghi nhận gần như tức thời.

Việc ứng dụng công nghệ ngoài mang lại hiệu quả về công tác quản trị còn giúp nâng cao trải nghiệm của người lao động. Các thắc mắc về nghiệp vụ của người lao động được chatbot trả lời tự động, trong đó 85% đạt mức độ hài lòng; 100% CBNV đã được đo lường KPI, rà soát kết quả công việc hàng tháng trên hệ thống phần mềm.

Cùng với đổi mới quản trị, ROX xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên các giá trị: Chính trực tự thân; Trách nhiệm chủ động và Hiệu quả đến cùng. Những giá trị này không chỉ định hướng cách làm việc mà còn tạo ảnh hưởng tích cực đến cách mỗi nhân viên ứng xử trong đời sống hằng ngày. Khi người lao động có thể vận dụng cùng một hệ giá trị cho cả công việc lẫn cuộc sống, họ dễ tìm thấy sự cân bằng - điều kiện quan trọng để nuôi dưỡng niềm hạnh phúc bền vững.

Việc đổi mới quản trị không chỉ giúp ROX tối ưu vận hành, nâng cao năng suất mà còn tạo ra môi trường làm việc tích cực, nơi nhân viên cảm thấy được tin tưởng, được lắng nghe và có cơ hội phát triển. Đây chính là nền tảng nuôi dưỡng “đội ngũ hạnh phúc” - yếu tố quyết định giúp doanh nghiệp phát triển bền vững trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt hiện nay.

ROX Group đã chứng minh điều đó bằng chứng nhận “Nguồn nhân lực hạnh phúc” do Anphabe trao tặng như sự ghi nhận cho những giá trị và mục tiêu mà Ban lãnh đạo kiên định theo đuổi: “Con người luôn là trung tâm của phát triển”. Còn với người lao động, “hạnh phúc ở ROX, với mình, không nằm trên chiếc cúp lấp lánh, mà nằm ở những trải nghiệm thiết thực và rất thật mỗi ngày”, anh Đỗ Quang MInh, một thành viên của “ngôi nhà” ROX Group khẳng định.

#Đổi mới quản trị doanh nghiệp #Nuôi dưỡng nguồn nhân lực hạnh phúc #Chuyển đổi số trong quản trị #Văn hóa doanh nghiệp hiện đại #Tăng cường gắn kết nhân viên #Ứng dụng công nghệ trong quản lý

Bài liên quan

Doanh nghiệp

Nhà phát triển BĐS hạng sang ROX Signature chính thức ra mắt thị trường

ROX Signature đánh dấu bước khởi đầu mạnh mẽ trên hành trình kiến tạo chuẩn mực sống mới theo đẳng cấp quốc tế với dự án tiên phong The Legend Danang.

Sự kiện ra mắt thương hiệu ROX Signature được tổ chức tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana (Đà Nẵng) sáng ngày 26/7.

Tuyên ngôn sống sang thời đại mới

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Hành trình tri ân – dấu ấn tinh thần của người ROX

Giữa cái nắng rực lửa của miền Trung, từng bước chân của đoàn cán bộ, nhân viên Tập đoàn ROX lặng lẽ tiến về những “địa chỉ đỏ” như một lời hứa từ trái tim.

Hành trình tri ân về với những “địa chỉ đỏ”

Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp hướng về Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, Tập đoàn lại có chuyến hành trình về nguồn đi qua nhiều địa danh lịch sử gắn liền với sự hi sinh thầm lặng nhưng vĩ đại: Ngã ba Đồng Lộc; Nghĩa trang TNXP Tân Ấp, Thọ Lộc, Vạn Ninh; Nghĩa trang Đường 9; Nghĩa trang Trường Sơn; Hang Tám Cô… Dù vậy, mỗi chuyến đi, mỗi hành trình lại mang đến cho các thành viên trong đoàn những cảm xúc khác nhau nhưng trên tất cả, đó là sự biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã ngã xuống.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Cú đúp giải thưởng AREA 2025 - Dấu ấn đổi mới của ROX Group

Gặt hái “cú đúp” danh hiệu tại AREA 2025, ROX Group một lần nữa chứng minh năng lực quản trị hiện đại và vai trò tiên phong trong phát triển bền vững. 

Bước tiến lan tỏa giá trị tích cực

Đây là lần thứ ba ROX Group được xướng tên trong “bảng vàng” giải thưởng AREA, đồng thời đánh dấu lần thứ hai trong năm 2025, Tập đoàn được công nhận tại một giải thưởng quốc tế uy tín, sau giải thưởng quốc tế về đổi mới quản trị và CSR tại Stevie Awards Châu Á - Thái Bình Dương hồi tháng 5/2025.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

PVFCCo – Phú Mỹ chính thức ra mắt DAP Phú Mỹ, mở rộng danh mục sản phẩm và cung ứng nguồn phân bón chất lượng cao cho thị trường

PVFCCo – Phú Mỹ chính thức ra mắt DAP Phú Mỹ, mở rộng danh mục sản phẩm và cung ứng nguồn phân bón chất lượng cao cho thị trường

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – mã chứng khoán DPM, nhà sản xuất kinh doanh phân bón Phú Mỹ) chính thức công bố sản xuất thành công và đưa ra thị trường sản phẩm DAP Phú Mỹ, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược mở rộng danh mục phân bón chất lượng cao và chủ động nguồn cung phục vụ nông nghiệp Việt Nam.

Kiểm soát khí thải diesel: Chuyên gia đề xuất hoàn thiện tiêu chuẩn và phát triển thị trường DEF/AdBlue tại Việt Nam

Kiểm soát khí thải diesel: Chuyên gia đề xuất hoàn thiện tiêu chuẩn và phát triển thị trường DEF/AdBlue tại Việt Nam

Ô nhiễm không khí gia tăng tại các đô thị lớn khiến việc siết chặt khí thải phương tiện, đặc biệt xe diesel, trở nên cấp thiết. Các chuyên gia nhận định đây là thời điểm Việt Nam cần hoàn thiện tiêu chuẩn khí thải, chuẩn hóa dung dịch DEF/AdBlue và thúc đẩy áp dụng các công nghệ xử lý tiên tiến để giảm mạnh NOx và bụi mịn (PM).

TP HCM bàn giải pháp giảm ô nhiễm từ động cơ diesel: Bài toán đổi mới công nghệ

TP HCM bàn giải pháp giảm ô nhiễm từ động cơ diesel: Bài toán đổi mới công nghệ

Quyết định 43/2025/QĐ-TTg về lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải ô tô sẽ có hiệu lực từ 1/3/2026, tạo bước ngoặt quan trọng trong kiểm soát ô nhiễm tại các đô thị lớn. Tại hội thảo do PVN tổ chức ngày 4/12, các bộ ngành, địa phương và chuyên gia thống nhất nhiều giải pháp mạnh nhằm giảm phát thải từ động cơ diesel – nguồn gây ô nhiễm chính.

Rivea Residences – Dấu ấn kiến trúc nghệ thuật chuẩn bị hiện diện ngay lõi trung tâm Hà Nội

Rivea Residences – Dấu ấn kiến trúc nghệ thuật chuẩn bị hiện diện ngay lõi trung tâm Hà Nội

Trong bối cảnh Hà Nội không ngừng mở rộng và tái cấu trúc không gian đô thị, những công trình có khả năng trở thành biểu tượng ngày càng khan hiếm. Bởi để vượt ra khỏi vai trò của một dự án bất động sản, một công trình cần được bắt đầu từ tầm nhìn đủ sâu – nơi kiến trúc, cảm xúc sống và giá trị bền vững cùng song hành ngay từ những nét vẽ đầu tiên.

Techcombank - Nghệ thuật chuyển đổi là xây dựng một ngân hàng không ngừng đổi mới!

Techcombank - Nghệ thuật chuyển đổi là xây dựng một ngân hàng không ngừng đổi mới!

Trong thế giới kinh doanh không ngừng biến động, khả năng thích ứng và chuyển đổi liên tục trở thành yếu tố sống còn để duy trì tăng trưởng bền vững. Ngân hàng Techcombank (TCB) đã biến điều này thành triết lý cốt lõi, kết hợp dữ liệu, công nghệ, trải nghiệm khách hàng và văn hoá đổi mới để hướng tới mục tiêu duy trì tăng trưởng hai con số.

Bệnh viện Bạch Mai thúc đẩy hợp tác về đào tạo nâng cao năng lực cấp cứu cho cán bộ Long Châu

Bệnh viện Bạch Mai thúc đẩy hợp tác về đào tạo nâng cao năng lực cấp cứu cho cán bộ Long Châu

Ngày 27/11/2025, tại Bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS. Vũ Văn Giáp - Phó giám đốc Bệnh viện và Ông Nguyễn Đức Long - Giám đốc Đối ngoại cấp cao FPT Long Châu cùng Ban Lãnh đạo FPT Retail đã có buổi làm việc, thống nhất nhiều nội dung hợp tác quan trọng trong đào tạo nâng cao năng lực cấp cứu và tăng cường chất lượng chăm sóc khách hàng giữa hai đơn vị.