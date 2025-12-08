Khi doanh nghiệp đổi mới quản trị để nuôi dưỡng nguồn nhân lực hạnh phúc

Việc đổi mới quản trị không chỉ giúp tối ưu vận hành, nâng cao năng suất mà còn tạo ra môi trường làm việc tích cực, nơi nhân viên cảm thấy được tin tưởng.

Bài toán gia tăng hiệu suất lao động

Sự thay đổi đến chóng mặt của công nghệ; sự dịch chuyển thị trường từ các xu hướng tiêu dùng; xu hướng toàn cầu hóa và nguồn nhân lực dần bị thay thế bởi thế hệ lao động trẻ đang là những tác nhân khiến doanh nghiệp buộc phải thay đổi.

Công nghệ - chìa khóa giúp doanh nghiệp gia tăng hiệu suất lao động

Trong bối cảnh đó, các nhà quản trị cũng nhận ra mô hình quản trị kiểu cũ (chủ yếu dựa vào lương, phúc lợi và kiểm soát hành chính) có nhiều bất cập và không đủ để gia tăng hiệu suất, gắn kết người lao động hay giữ chân nhân tài.

Một nghiên cứu của Deloitte thực hiện năm 2024 về Xu hướng nguồn nhân lực cho thấy khi môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp được quản lý tốt không chỉ giúp giữ chân người lao động mà còn giúp cho sự hài lòng với công việc của nhân viên cải thiện đáng kể, từ đó giúp hiệu suất làm việc cao hơn. Chính vì vậy, ngày càng có nhiều doanh nghiệp chuyển đổi sang phong cách quản trị hiện đại lấy con người làm trung tâm kết hợp với xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Phong cách quản trị hiện đại ra đời cùng làn sóng chuyển đổi số do đó đề cao việc ra quyết định dựa trên dữ liệu đi kèm văn hóa trao quyền. Trong khi đó, văn hóa doanh nghiệp giúp định hướng hành vi của người lao động, giảm xung đột, tăng khả năng phối hợp và tạo nên “ngôn ngữ chung” trong vận hành.

Môi trường nuôi dưỡng nguồn nhân lực hạnh phúc

Môi trường làm việc hạnh phúc tại ROX Group

Thước đo đánh giá hiệu quả của quản trị hiện đại chính là sự gắn kết, nỗ lực và thành quả của đội ngũ nhân viên. Nói cách khác, quản trị hiện đại chú trọng việc tạo dựng môi trường để người lao động cảm thấy hạnh phúc, thấy bản thân được phát triển mỗi khi tới công sở. Bởi khi người lao động cảm thấy gắn kết cả lý trí và tình cảm với công việc và công ty, họ sẽ có động lực để đóng góp cho thành công của công ty cũng như cam kết gắn bó lâu dài. Họ thậm chí đưa ra những sáng kiến, đóng góp vượt ngoài kỳ vọng của lãnh đạo.

Trên thực tế, những mô hình quản trị hiện đại dựa trên tinh thần đổi mới, lấy con người làm trung tâm và vận hành linh hoạt đã chứng minh giúp mang lại hạnh phúc cho người lao động. Lý do bởi quản trị hiện đại giúp tăng tốc độ ra quyết định nhờ áp dụng công nghệ, dữ liệu và quy trình tinh gọn; từ đó giảm áp lực, căng thẳng cho người lao động. Thứ hai, văn hóa trao quyền - hợp tác tạo nên môi trường làm việc tích cực, giúp nhân viên cảm thấy được tin tưởng, được lắng nghe. Thứ ba, quản trị hiện đại thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khuyến khích thử nghiệm, tôn trọng sự khác biệt, nhờ đó doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh, còn nhân viên có cơ hội phát triển.

Một trong những doanh nghiệp đã áp dụng thành công mô hình quản trị hiện đại là ROX Group. Doanh nghiệp này ứng dụng chuyển đổi số ở tất cả các bộ phận, phòng ban. Nhờ đó, việc quản trị được lượng hóa bằng các bộ chỉ số KPI, KPO, OKR, SLA; việc giám sát tình trạng các loại tài sản, quản lý các loại chi phí đều được ghi nhận gần như tức thời.

Việc ứng dụng công nghệ ngoài mang lại hiệu quả về công tác quản trị còn giúp nâng cao trải nghiệm của người lao động. Các thắc mắc về nghiệp vụ của người lao động được chatbot trả lời tự động, trong đó 85% đạt mức độ hài lòng; 100% CBNV đã được đo lường KPI, rà soát kết quả công việc hàng tháng trên hệ thống phần mềm.

Cùng với đổi mới quản trị, ROX xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên các giá trị: Chính trực tự thân; Trách nhiệm chủ động và Hiệu quả đến cùng. Những giá trị này không chỉ định hướng cách làm việc mà còn tạo ảnh hưởng tích cực đến cách mỗi nhân viên ứng xử trong đời sống hằng ngày. Khi người lao động có thể vận dụng cùng một hệ giá trị cho cả công việc lẫn cuộc sống, họ dễ tìm thấy sự cân bằng - điều kiện quan trọng để nuôi dưỡng niềm hạnh phúc bền vững.

Việc đổi mới quản trị không chỉ giúp ROX tối ưu vận hành, nâng cao năng suất mà còn tạo ra môi trường làm việc tích cực, nơi nhân viên cảm thấy được tin tưởng, được lắng nghe và có cơ hội phát triển. Đây chính là nền tảng nuôi dưỡng “đội ngũ hạnh phúc” - yếu tố quyết định giúp doanh nghiệp phát triển bền vững trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt hiện nay.

ROX Group đã chứng minh điều đó bằng chứng nhận “Nguồn nhân lực hạnh phúc” do Anphabe trao tặng như sự ghi nhận cho những giá trị và mục tiêu mà Ban lãnh đạo kiên định theo đuổi: “Con người luôn là trung tâm của phát triển”. Còn với người lao động, “hạnh phúc ở ROX, với mình, không nằm trên chiếc cúp lấp lánh, mà nằm ở những trải nghiệm thiết thực và rất thật mỗi ngày”, anh Đỗ Quang MInh, một thành viên của “ngôi nhà” ROX Group khẳng định.