Những cái 'NHẤT' giúp VinWonders Cần Giờ 'vượt mặt' các công viên hàng đầu

Được phát triển với những hạng mục kỷ lục toàn cầu và concept thế giới lễ hội độc đáo, “kỳ quan giải trí” VinWonders tại Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM) khi đi vào vận hành được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn đột phá bản đồ giải trí toàn cầu.

Công viên chủ đề nhiều trò chơi nhất hành tinh

Hãy tưởng tượng một công viên giải trí mà chỉ riêng danh sách trò chơi đã dài ngang thực đơn buffet hạng sang. Nếu Disneyland Hong Kong có khoảng 100 trò, Universal Singapore dưới 80 trò, thì VinWonders Green Paradise gom trọn các trải nghiệm hấp dẫn vào một quần thể duy nhất.

Trên quy mô 122ha với gần 200 trò chơi các loại, VinWonders Cần Giờ sẽ là công viên chủ đề có số lượng trò chơi lớn nhất thế giới. Tại “vũ trụ giải trí” này, du khách mọi độ tuổi đều tìm thấy niềm vui từ các trò chơi, show diễn, hoạt động tương tác, cảnh quan, trải nghiệm ẩm thực… được “kể chuyện” theo cùng chủ đề. Vì vậy, trải nghiệm tại VinWonders sẽ không đơn thuần là vui chơi mà là du hành trong một thế giới đầy sắc thái và cảm xúc.

Điểm nhấn đặc sắc là tuyến cáp treo chạy xuyên suốt đại công viên, tạo nên trải nghiệm “bay giữa các mùa lễ hội” vô cùng ngoạn mục. Khi lướt trên không, du khách như đang bước qua các chiều không gian, mỗi góc nhìn mở ra một câu chuyện mới. Một trải nghiệm “nghe như phim”, nhưng sắp thành hiện thực ngay tại Cần Giờ.

Ngọn núi tuyết cao nhất thế giới

Ngọn núi tuyết nhân tạo cao 68m tại VinWonders Green Paradise sẽ là một “kỳ quan” đúng nghĩa, hiện thực hóa “giấc mơ tuyết trắng” của hàng triệu người Việt. Trên diện tích hơn 5ha, khu núi tuyết tái hiện một Bắc Âu thu nhỏ với tuyết rơi trắng xóa, làng ông già Noel, làng Phục sinh rực rỡ, xứ sở băng đăng lung linh và bầu trời cực quang huyền ảo…

VinWonders Cần Giờ mang đến một thiên đường tuyết diệu kỳ giữa miền nhiệt đới

Công nghệ điều hòa khí hậu độc quyền tạo nên môi trường lạnh sâu nhiều tầng, cho phép toàn bộ hoạt động đặc trưng của xứ tuyết vận hành trọn vẹn, từ trượt tuyết, trượt máng, bóng tuyết, trượt băng đến leo núi tuyết trong nhà. Người dân và du khách sẽ không cần phải bay tới Bắc Âu, Cáp Nhĩ Tân hay Thuỵ Sỹ, bởi một “Winter Wonderland” độc đáo và hấp dẫn bậc nhất khu vực sắp xuất hiện ngay tại Cần Giờ.

Công viên Lễ hội 5 châu độc đáo hàng đầu châu Á

VinWonders Green Paradise hội tụ tinh hoa văn hóa, lễ hội của khắp năm châu, được tái hiện qua các trò chơi và công nghệ giải trí hiện đại hàng đầu thế giới, cùng chuỗi trải nghiệm tương tác, ẩm thực, mua sắm, vui chơi lễ hội đặc sắc chưa từng có.

Du khách có cơ hội du ngoạn 5 châu, khám phá tinh hoa lễ hội thế giới tại Cần Giờ

Tại đây, mỗi ngày là một carnival mới. Từ sắc màu rực rỡ của Nam Mỹ, nhịp trống hoang dã châu Phi, sự lãng mạn của Valentine đến không khí huyền bí của Halloween và tinh hoa văn hóa Việt Nam, tất cả hòa vào nhau như một bản giao hưởng toàn cầu.

Đáng nói, VinWonders không chỉ mô phỏng văn hóa mà còn kể câu chuyện của mỗi vùng đất, đưa du khách đắm mình trong những dòng chảy văn hóa của thế giới, đưa Công viên Lễ hội 5 châu trở thành biểu tượng mới của du lịch miền Nam.

Thế giới trò chơi phim đầu tiên và độc đáo bậc nhất hành tinh

Đây là phân khu hứa hẹn “gây bão” khi quy tụ toàn bộ trò chơi phim trong cùng một quần thể không gian ấn tượng, với công nghệ vui chơi giải trí kết hợp trình chiếu phim tiên tiến hàng đầu thế giới.

VinWonders Cần Giờ đưa du khách vào thế giới trò chơi phim đầu tiên và độc đáo bậc nhất hành tinh (Ảnh minh họa)

Những tín đồ điện ảnh sẽ bùng nổ cảm xúc khi mỗi trò chơi là một “bộ phim sống”, cho phép người chơi nhập vai phi hành gia lạc giữa vũ trụ, chiến binh Bắc Âu giữa bão tuyết, công chúa băng giá hay quái thú khổng lồ… chỉ trong một buổi chiều. Không chỉ là giải trí, đó còn là nghệ thuật kể chuyện bằng công nghệ, mang đến trải nghiệm sống động như đang đứng giữa phim trường Hollywood.

Công viên nước hybrid quy mô lớn đầu tiên trên thế giới

VinWonders Cần Giờ còn kiến tạo công viên thế giới nước hybrid trong một quần thể tách biệt rộng 15,5ha, kết hợp giữa công viên nước truyền thống và loạt trò chơi mạo hiểm “tột đỉnh”.

Khu công viên nước truyền thống có sông lười, bể tạo sóng, Kid Zone lớn nhất Việt Nam, tháp trượt xoắn, khu leo trèo nước và cụm nhà nước thiết kế châu Âu Prosilde. Trong khi đó, Water-Thrill là “địa hạt” của những pha mạo hiểm ướt lạnh như tàu lượn nước, thuyền gỗ vượt thác, dòng sông giận dữ cuộn xoáy và trận chiến nước tương tác theo nhóm… Mô hình “2 trong 1” này tạo ra một “vũ trụ nước” vừa vui nhộn, vừa dữ dội, vừa mãn nhãn.

Công viên chủ đề xanh vận hành bằng năng lượng tái tạo đầu tiên trên thế giới

Là mảnh ghép quan trọng của siêu đô thị ESG++ hàng đầu thế giới, VinWonders Cần Giờ sẽ tiên phong định hình mô hình “giải trí xanh” thế hệ mới. Toàn bộ quần thể 122ha được vận hành hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo. Mỗi hạng mục đều được thiết kế theo chuẩn sinh thái, tiết giảm tiêu thụ năng lượng, vận hành không rác thải nhựa, tạo nên một chỉnh thể bền vững đúng nghĩa.

Sở hữu bộ sưu tập những kỷ lục “siêu nhất”, VinWonders Cần Giờ không chỉ thiết lập chuẩn mực mới cho ngành giải trí, mà còn định hình nhịp sống của một siêu đô thị du lịch - thương mại - nghỉ dưỡng mang tầm quốc tế. Khi quần thể này đi vào vận hành, nơi đây sẽ trở thành điểm hẹn của hàng triệu du khách, tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho kinh tế đô thị và đưa Vinhomes Green Paradise thành điểm phải đến mới, biểu tượng văn hóa, giải trí hàng đầu thế giới.