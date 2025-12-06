Hà Nội

Doanh nghiệp

PVFCCo – Phú Mỹ chính thức ra mắt DAP Phú Mỹ, mở rộng danh mục sản phẩm và cung ứng nguồn phân bón chất lượng cao cho thị trường

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – mã chứng khoán DPM, nhà sản xuất kinh doanh phân bón Phú Mỹ) chính thức công bố sản xuất thành công và đưa ra thị trường sản phẩm DAP Phú Mỹ, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược mở rộng danh mục phân bón chất lượng cao và chủ động nguồn cung phục vụ nông nghiệp Việt Nam.

PV

Nhà máy NPK Phú Mỹ – “trái tim” của dây chuyền sản xuất DAP Phú Mỹ là nhà máy công nghệ hóa học hiện đại bậc nhất, cũng là nhà máy duy nhất tại Việt Nam hiện nay có khả năng sản xuất DAP, khẳng định năng lực làm chủ công nghệ và vị thế tiên phong của PVFCCo trong ngành phân bón. Một trong những ưu điểm vượt trội và khác biệt nhất của DAP Phú Mỹ là hàm lượng kim loại nặng Cadimi (Cd) được kiểm soát ở mức rất thấp. Theo kết quả phân tích của lô sản xuất đầu tiên thì hàm lượng Cadimi đạt khoảng 0,25ppm, tức thấp hơn 50 lần so với quy chuẩn Việt Nam. Đây là lời cam kết mạnh mẽ của Phú Mỹ trong việc bảo vệ sức khỏe đất, hạn chế tồn dư kim loại nặng, tạo ra nông sản an toàn và đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu khắt khe, phù hợp xu hướng nông nghiệp bền vững toàn cầu.

Công nghệ tạo hạt đặc biệt kết hợp với nguồn nguyên liệu tinh khiết giúp hạt phân tan nhanh và hoàn toàn trong điều kiện đủ ẩm, cùng với hàm lượng dinh dưỡng cao (P₂O₅ hữu hiệu 46% và Đạm tổng số 18%). DAP Phú Mỹ giúp cây trồng hấp thu dinh dưỡng nhanh, phát triển bộ rễ mạnh, kích thích mầm hoa, tăng năng suất và nâng cao chất lượng nông sản.

Sản phẩm có màu tự nhiên, không nhuộm, kích thước đồng đều, hạt tơi rời, không đóng cục; bao bì BOPP cao cấp chống ẩm và chịu lực tốt, phù hợp điều kiện vận chuyển – bảo quản tại Việt Nam. Tất cả các công đoạn sản xuất, kiểm soát chất lượng đều tuân thủ nghiêm ngặt theo chuẩn Phú Mỹ, bảo đảm sự đồng nhất trước khi phân phối.

dpm.jpg

Ngay từ đầu tháng 12/2025, Phú Mỹ sẽ đưa ra thị trường khoảng 3.500 tấn DAP Phú Mỹ, ưu tiên cung ứng cho khu vực miền Nam và miền Trung – Tây Nguyên, nơi nhu cầu lớn và vấn đề dư lượng Cadimi trong đất – nước đang là mối quan tâm của bà con và cơ quan chuyên môn. Với sản phẩm đạt chuẩn cao và an toàn hơn, DAP Phú Mỹ kỳ vọng sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro tồn dư Cd, hỗ trợ bà con chuyển dịch sang quy trình canh tác an toàn – bền vững.

Đại diện Phú Mỹ cho biết, việc sản xuất thành công DAP Phú Mỹ có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh thị trường trong nước vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn nhập khẩu. Chủ động sản xuất trong nước giúp ổn định nguồn cung, giảm chi phí logistics, nâng cao khả năng điều tiết thị trường và giúp nông dân tiếp cận sản phẩm chất lượng cao với giá hợp lý.

Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của Phú Mỹ: Tập trung đầu tư công nghệ hiện đại, đa dạng hóa sản phẩm và gia tăng tỷ trọng phân bón chất lượng cao. Việc làm chủ công nghệ DAP tại Nhà máy NPK Phú Mỹ còn giúp doanh nghiệp tăng lợi thế cạnh tranh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu về chất lượng, an toàn và hiệu quả sử dụng từ bà con nông dân và hệ thống đại lý.

Sự ra đời của DAP Phú Mỹ khẳng định cam kết của PVFCCo trong việc mang đến sản phẩm uy tín, minh bạch nguồn gốc, chất lượng ổn định, góp phần giảm phụ thuộc nhập khẩu, bảo đảm an ninh dinh dưỡng cây trồng và hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững.

