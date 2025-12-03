Rivea Residences – Dấu ấn kiến trúc nghệ thuật chuẩn bị hiện diện ngay lõi trung tâm Hà Nội

Trong bối cảnh Hà Nội không ngừng mở rộng và tái cấu trúc không gian đô thị, những công trình có khả năng trở thành biểu tượng ngày càng khan hiếm. Bởi để vượt ra khỏi vai trò của một dự án bất động sản, một công trình cần được bắt đầu từ tầm nhìn đủ sâu – nơi kiến trúc, cảm xúc sống và giá trị bền vững cùng song hành ngay từ những nét vẽ đầu tiên.

Khi phát triển bất động sản là hành trình xây dựng sự bền vững

Với MEYGROUP, mỗi dự án được khởi nguồn từ một câu hỏi cốt lõi: Làm thế nào để không gian sống không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại, mà còn góp phần nâng tầm chuẩn sống của cộng đồng trong nhiều thập kỷ tiếp theo? Đó cũng là lý do thương hiệu lựa chọn theo đuổi triết lý “Bất động sản Tinh khiết” – nơi sự sang trọng được định nghĩa bằng chiều sâu giá trị, sự cân bằng giữa con người và thiên nhiên, giữa công năng và cảm xúc sống.

Rivea Residences được phát triển bởi MEYGROUP – thương hiệu bất động sản của Tập đoàn Tân Á Đại Thành, Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, bảo chứng cho năng lực tài chính, kinh nghiệm và cam kết phát triển dài hạn

Thành công của Galia Hanoi – dự án bất động sản hạng sang đạt chứng chỉ công trình xanh EDGE – không chỉ đánh dấu bước đi quan trọng của MEYGROUP tại thị trường Thủ đô, mà còn khẳng định một hướng phát triển nhất quán: kiến tạo không gian sống bền vững, có trách nhiệm và mang tiêu chuẩn quốc tế.

Trên nền tảng đó, MEYGROUP tiếp tục trở lại phía Nam Hà Nội với một bước đi có chiều sâu hơn, tham vọng hơn: Rivea Residencces – tháp đôi hạng sang nằm trong quần thể phức hợp Rivea Hanoi, được phát triển dựa trên triết lý “Flow of Continuity” – dòng chảy liền mạch giữa an cư, giáo dục và thương mại, mang đến màu sắc, cảm xúc mới cho bức tranh đô thị và giá trị sử dụng bền vững cho cộng đồng cư dân tương lai .

Nền móng cho những biểu tượng vượt thời gian

Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, MEYGROUP lựa chọn đồng hành cùng các đối tác tên tuổi hàng đầu thế giới trong lĩnh vực kiến trúc, cảnh quan, chiếu sáng và vận hành, đã góp phần định hình nhiều công trình biểu tượng tại các đô thị lớn trên thế giới.

Công trình nằm trên quỹ đất nội đô hiếm có ngay sát đường Vành đai 2

Rivea Residences có sự tham gia tư vấn thiết kế của AEDAS – thương hiệu kiến trúc toàn cầu đứng sau nhiều công trình biểu tượng tại châu Á; Belt Collins – đơn vị quy hoạch và thiết kế cảnh quan danh tiếng; YD Illumination – chuyên gia chiếu sáng kiến trúc đẳng cấp và CBRE – đơn vị tư vấn vận hành bất động sản hàng đầu.

Sự cộng hưởng giữa tư duy sáng tạo của các tên tuổi toàn cầu và tầm nhìn phát triển bền vững của MEYGROUP tạo nên nền móng vững chắc để Rivea Residences không chỉ là một dự án nhà ở mà là một công trình có khả năng trở thành biểu tượng kiến trúc của khu Nam Hà Nội.

Tháp đôi nghệ thuật khởi nguyên chất sống tinh hoa

Nằm trong tổng thể khu phức hợp hạng sang Rivea Hanoi, Rivea Residences là phân khu cao tầng đóng vai trò trung tâm, nơi tinh thần và triết lý của toàn dự án được thể hiện rõ nét nhất.

Được kiến tạo theo ngôn ngữ kiến trúc “dòng chảy”, lấy cảm hứng từ hình ảnh thác nước – mềm mại nhưng liên tục, mạnh mẽ nhưng tràn đầy năng lượng sống, dự án mang đến một hình thái kiến trúc vừa hiện đại, vừa giàu cảm xúc.

Biểu tượng kiến trúc nghệ thuật khởi nguyên niềm kiêu hãnh khu Nam

Hình ảnh tháp đôi song hành được kết nối bằng Cầu Khởi Nguyên trên tầng cao không chỉ tạo điểm nhấn thị giác ấn tượng trong bức tranh đô thị, mà còn trở thành biểu trưng cho sự kết nối, cân bằng và hưng thịnh. Kiến trúc tại Rivea Residences không tìm cách gây ấn tượng bằng sự phô trương, mà chinh phục bằng cảm xúc – nơi ánh sáng, không khí và thiên nhiên được dẫn dắt khéo léo vào từng không gian sống.

Xuất hiện đúng thời điểm thị trường bất động sản nội đô Hà Nội đang thiếu vắng những dự án hạng sang thực sự khác biệt, Rivea Residences được kỳ vọng trở thành “đỉnh nguồn” – nơi khởi phát một chu kỳ thịnh vượng mới tại khu Nam Thủ đô.