BSR đến với đồng bào vùng lũ Đắk Lắk

Ngày 25/11, đoàn cứu trợ của Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã đến các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ lịch sử tại tỉnh Đắk Lắk.

Từng phần quà gồm nhu yếu phẩm và vật dụng thiết yếu đã được trao tận tay người dân, thể hiện tinh thần sẻ chia, "tương thân tương ái" của tập thể người lao động BSR. Thấu hiểu những mất mát và khó khăn của bà con nhân dân Đắk Lắk, BSR đã nhanh chóng phát động chương trình kêu gọi CBCNV quyên góp, chung tay hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Đồng thời, tổ chức đoàn công tác trực tiếp đến các địa phương để trao các phần quà thiết yếu

Các phần quà được BSR đóng gói trong thùng nhựa để chống ẩm, đảm bảo an toàn khi vận chuyển qua vùng ngập lụt. Những chiếc thùng này không chỉ giúp bảo quản nhu yếu phẩm, mà còn có thể tái sử dụng lâu dài, trở thành vật dụng thiết thực cho bà con khi ổn định cuộc sống sau thiên tai

Ông Khương Lê Thành - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT BSR (bên phải); ông Phạm Minh Nghĩa, Phó Tổng Giám đốc BSR và bà Trương Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn BSR đã trao tận tay các phần quà cho người dân bị ảnh hưởng tại xã Xuân Cảnh, xã Xuân Lộc và nhiều điểm trường bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua

Trong đợt hỗ trợ lần này, BSR đã trao hơn 200 suất quà cho người dân tại xã Xuân Cảnh và xã Xuân Lộc; đồng thời trao hơn 450 vật dụng học tập cho học sinh tại 7 điểm trường thuộc Xuân Cảnh, Xuân Lộc, Đông Hòa, Tây Hòa, Hòa Mỹ, Phú Hòa 2 và

BSR cũng đã trao hỗ trợ tổng cộng 350 triệu đồng cho 7 trường học cùng các phần quà thiết yếu cho các em học sinh

Đoàn hỗ trợ của BSR trao số tiền 30 triệu đồng và các vật phẩm thiết yếu cho Trường THPT Võ Thị Sáu (xã Tuy An Đông). Đồng thời, đoàn cứu trợ BSR cũng đã đến các điểm trường THPT Lê Hồng Phong (phường Tây Hòa), THPT Nguyễn Thị Minh Khai (xã Hòa Mỹ), THPT Trần Suyền (xã Phú Hòa 2) để trao trực tiếp các phần quà hỗ trợ cho các trường

Trước đó, BSR đã khẩn trương tổ chức chương trình quyên góp hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Tập thể CBCNV BSR đã nhiệt tình hưởng ứng và nhanh chóng chuẩn bị các nhu yếu phẩm để gửi đến người dân vùng bị thiệt hại

Trước những thiệt hại nghiêm trọng do bão lũ gây ra, với tinh thần trách nhiệm của một đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), BSR đã tích cực đồng hành cùng Tập đoàn chung tay hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề.

Thời gian qua, Petrovietnam đã dành 14 tỷ đồng để hỗ trợ các thiệt hại do cơn bão số 3; 5 tỷ đồng cho cơn bão số 5; 53 tỷ đồng cho thiệt hại từ các cơn bão số 10 và số 11. Riêng trong đợt mưa lũ tại miền Trung, Tập đoàn đã ủng hộ tổng cộng 16 tỷ đồng, trong đó Quảng Trị nhận 3 tỷ đồng, Huế 5 tỷ đồng, Đà Nẵng 5 tỷ đồng và Quảng Ngãi 3 tỷ đồng.

Hiện nay, Tập đoàn đang hoàn tất thủ tục ủng hộ để góp phần khắc phục thiệt hại do cơn bão số 13 và mưa lũ tại một số tỉnh gồm Gia Lai 10 tỷ đồng, Đăk Lăk 5 tỷ đồng, Khánh Hòa 5 tỷ đồng, Lâm Đồng 5 tỷ đồng, Quảng Ngãi bổ sung thêm 2 tỷ đồng, tổng cộng là 27 tỷ đồng. Tổng số tiền hỗ trợ đến nay đã lên tới hơn 115 tỷ đồng.

Đồng thời, các đơn vị thành viên của Petrovietnam như PVOIL, BSR, PVFCCo... cũng đã nhanh chóng cử các đoàn công tác đến trao hỗ trợ cho bà con các tỉnh thành chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Tập đoàn và các đơn vị thành viên vẫn đang tiếp tục vận động quyên góp để chung tay giúp bà con sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.