Sunshine Group kích hoạt “cao điểm thi công”, hàng loạt dự án trọng tăng tốc trên toàn quốc

Ghi nhận thực tế, nhiều dự án quy mô lớn của Sunshine Group đang bước vào giai đoạn thi công nước rút, chuẩn bị cho mục tiêu đưa vào vận hành đúng kế hoạch.

Tại Tây Hồ Tây, Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences – tổ hợp căn hộ hàng hiệu gồm 5 tòa tháp cao 40 tầng vừa cất nóc toà tháp đầu tiên S2 - Lumina vào ngày 25/11/2025. Các tháp còn lại đang được đẩy nhanh thi công phần thân; song song với đó là việc triển khai hệ thống M&E, PCCC tại tầng hầm và thi công ốp đá tự nhiên mặt ngoài trên toàn dự án.

Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences là dự án Branded Residences 5.0 đầu tiên của KĐT Ciputra được vận hành theo tiêu chuẩn WorldHotels – thương hiệu cao cấp bậc nhất thuộc BWH Hotels.

Tại lõi trung tâm, các hạng mục cảnh quan trọng điểm được xúc tiến với biển hồ gần 0,5km, bể bơi trung tâm, bồn hoa, cây xanh được phủ xanh từng ngày. Tổ hợp thương mại dịch vụ 5 tầng với không gian thông tầng nổi bật tại tầng 4–5 cũng đang thành hình, sẵn sàng kiến tạo tuyến phố mua sắm trên không đầu tiên và dài nhất Tây Hồ Tây. Với pháp lý hoàn thiện, dự án đã mở bán từ năm 2024 và dự kiến bàn giao vào quý II/2027.

Liền kề ngay đó là dự án thấp tầng The Boutique Mansion - Noble Palace Tay Ho đang tăng tốc thi công với hơn 80% dinh thự, shop villas đã hoàn thành cất nóc, đang thi công hoàn thiện mặt ngoài; cùng hạ tầng cảnh quan được triển khai đồng bộ, hé lộ tổng thể sang trọng của một trong những khu thấp tầng hàng hiệu cao cấp bậc nhất tại khu vực này.

Sau khi đi vào vận hành, The Boutique Mansion - Noble Palace Tay Ho sẽ kiến tạo phố Châu Âu phồn hoa bậc nhất Tây Hồ Tây với các shop villas, boutique thời thượng quy tụ các thương hiệu xa xỉ hàng đầu

Khu vực Long Biên: Hai đại dự án tăng tốc thi công

Tại khu vực Long Biên, nếu Noble Palace Long Bien là bộ sưu tập dinh thự chế tác độc bản phiên bản giới hạn phía Đông Hà Nội, quy tụ tinh hoa kiến trúc châu Âu cổ điển cùng những trải nghiệm hưởng thụ đỉnh cao của phân khúc xa xỉ, thì Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences lại mang đến những tư dinh độc bản giữa tầng không, với 100% các căn đều sở hữu bể bơi, sân vườn, thang máy riêng (1 căn/thang/tầng).

Tính đến cuối tháng 11, đầu tháng 12, Noble Palace Long Bien với 172 dinh thự giới hạn đã hoàn thành 77% số căn cất nóc; 88% số căn bước vào giai đoạn xây tường, trong đó 20% đã hoàn thiện trát tường ngoài tầng 1.

Noble Palace Long Bien đang đẩy nhanh các hạng mục theo lộ trình, hướng tới mục tiêu bàn giao tới khách hàng dự kiến từ quý I/2026.

Còn dự án cao tầng Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences đã hoàn thành cơ bản kết cấu ngầm cả hai hầm B1 và B2, phần thân thi công lên tầng 2, dự kiến bàn giao từ quý IV/2026. Sau khi hoàn thiện, đây sẽ là dự án hàng hiệu đầu tiên tại Long Biên được định vị theo mô hình Branded Residences 5.0.

Tây Thăng Long: Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences đã cất nóc nhiều dãy nhà phố

Ghi nhận thực tế tại công trường, gần 2.500 căn nhà phố Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences đang được đồng loạt triển khai thi công. Tính tới đầu tháng 12/2025, nhiều dãy phố tại bốn phân khu đã hoàn thành cất nóc và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện chi tiết mặt ngoài.

Hưng Yên: Đẩy nhanh tiến độ tại Sunshine Legend City

Dịch chuyển về khu vực “cửa ngõ” phía Đông, Sunshine Legend City đang khẩn trương thi công hạ tầng và cảnh quan, trong đó hạng mục cổng chính đã hoàn thiện kết cấu móng và chuyển sang giai đoạn lắp dựng ván khuôn sàn, vòm cổng. Đồng thời, công trường tiếp tục đẩy nhanh hoạt động san nền và thi công nền móng, bảo đảm mặt bằng sạch và ổn định để bước vào các giai đoạn tiếp theo.

Với quy mô gần 50 ha, đây là đại đô thị sinh thái cao cấp lấy cảm hứng từ phố Hiến huyền thoại, với gần 8.000 sản phẩm đa dạng cùng hệ thống tiện ích chuẩn 5 sao.

Khu Nam Sài Gòn: Sunshine Sky City vừa khởi công Phân khu Thịnh Vượng

Tại khu Nam Sài Gòn, dự án Sunshine Sky City mới đây đã khởi công Phân khu Thịnh Vượng gồm 5 tòa V5–V9, bổ sung hơn 1.200 căn hộ hướng sông trong bối cảnh thị trường khan hiếm nguồn cung mới. Song song đó, các tòa Sky 2, 3, 4 cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện chuẩn bị bàn giao, sau khi tòa Sky 1 đã đi vào vận hành ổn định.

Dự báo, khi các dự án của Sunshine Group lần lượt “cán đích”, đi vào vận hành theo kế hoạch từ 2026, mặt bằng chất lượng của phân khúc cao cấp sẽ được nâng lên một chuẩn mới, từ đó tạo cú hích quan trọng cho thị trường bất động sản trong chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.