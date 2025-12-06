Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

Sunshine Group kích hoạt “cao điểm thi công”, hàng loạt dự án trọng tăng tốc trên toàn quốc

Ghi nhận thực tế, nhiều dự án quy mô lớn của Sunshine Group đang bước vào giai đoạn thi công nước rút, chuẩn bị cho mục tiêu đưa vào vận hành đúng kế hoạch.

PV

Tại Tây Hồ Tây, Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences – tổ hợp căn hộ hàng hiệu gồm 5 tòa tháp cao 40 tầng vừa cất nóc toà tháp đầu tiên S2 - Lumina vào ngày 25/11/2025. Các tháp còn lại đang được đẩy nhanh thi công phần thân; song song với đó là việc triển khai hệ thống M&E, PCCC tại tầng hầm và thi công ốp đá tự nhiên mặt ngoài trên toàn dự án.

picture1.jpg
Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences là dự án Branded Residences 5.0 đầu tiên của KĐT Ciputra được vận hành theo tiêu chuẩn WorldHotels – thương hiệu cao cấp bậc nhất thuộc BWH Hotels.

Tại lõi trung tâm, các hạng mục cảnh quan trọng điểm được xúc tiến với biển hồ gần 0,5km, bể bơi trung tâm, bồn hoa, cây xanh được phủ xanh từng ngày. Tổ hợp thương mại dịch vụ 5 tầng với không gian thông tầng nổi bật tại tầng 4–5 cũng đang thành hình, sẵn sàng kiến tạo tuyến phố mua sắm trên không đầu tiên và dài nhất Tây Hồ Tây. Với pháp lý hoàn thiện, dự án đã mở bán từ năm 2024 và dự kiến bàn giao vào quý II/2027.

Liền kề ngay đó là dự án thấp tầng The Boutique Mansion - Noble Palace Tay Ho đang tăng tốc thi công với hơn 80% dinh thự, shop villas đã hoàn thành cất nóc, đang thi công hoàn thiện mặt ngoài; cùng hạ tầng cảnh quan được triển khai đồng bộ, hé lộ tổng thể sang trọng của một trong những khu thấp tầng hàng hiệu cao cấp bậc nhất tại khu vực này.

picture2.jpg
Sau khi đi vào vận hành, The Boutique Mansion - Noble Palace Tay Ho sẽ kiến tạo phố Châu Âu phồn hoa bậc nhất Tây Hồ Tây với các shop villas, boutique thời thượng quy tụ các thương hiệu xa xỉ hàng đầu

Khu vực Long Biên: Hai đại dự án tăng tốc thi công

Tại khu vực Long Biên, nếu Noble Palace Long Bien là bộ sưu tập dinh thự chế tác độc bản phiên bản giới hạn phía Đông Hà Nội, quy tụ tinh hoa kiến trúc châu Âu cổ điển cùng những trải nghiệm hưởng thụ đỉnh cao của phân khúc xa xỉ, thì Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences lại mang đến những tư dinh độc bản giữa tầng không, với 100% các căn đều sở hữu bể bơi, sân vườn, thang máy riêng (1 căn/thang/tầng).

Tính đến cuối tháng 11, đầu tháng 12, Noble Palace Long Bien với 172 dinh thự giới hạn đã hoàn thành 77% số căn cất nóc; 88% số căn bước vào giai đoạn xây tường, trong đó 20% đã hoàn thiện trát tường ngoài tầng 1.

picture3.jpg
Noble Palace Long Bien đang đẩy nhanh các hạng mục theo lộ trình, hướng tới mục tiêu bàn giao tới khách hàng dự kiến từ quý I/2026.

Còn dự án cao tầng Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences đã hoàn thành cơ bản kết cấu ngầm cả hai hầm B1 và B2, phần thân thi công lên tầng 2, dự kiến bàn giao từ quý IV/2026. Sau khi hoàn thiện, đây sẽ là dự án hàng hiệu đầu tiên tại Long Biên được định vị theo mô hình Branded Residences 5.0.

Tây Thăng Long: Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences đã cất nóc nhiều dãy nhà phố

Ghi nhận thực tế tại công trường, gần 2.500 căn nhà phố Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences đang được đồng loạt triển khai thi công. Tính tới đầu tháng 12/2025, nhiều dãy phố tại bốn phân khu đã hoàn thành cất nóc và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện chi tiết mặt ngoài.

Hưng Yên: Đẩy nhanh tiến độ tại Sunshine Legend City

Dịch chuyển về khu vực “cửa ngõ” phía Đông, Sunshine Legend City đang khẩn trương thi công hạ tầng và cảnh quan, trong đó hạng mục cổng chính đã hoàn thiện kết cấu móng và chuyển sang giai đoạn lắp dựng ván khuôn sàn, vòm cổng. Đồng thời, công trường tiếp tục đẩy nhanh hoạt động san nền và thi công nền móng, bảo đảm mặt bằng sạch và ổn định để bước vào các giai đoạn tiếp theo.

Với quy mô gần 50 ha, đây là đại đô thị sinh thái cao cấp lấy cảm hứng từ phố Hiến huyền thoại, với gần 8.000 sản phẩm đa dạng cùng hệ thống tiện ích chuẩn 5 sao.

Khu Nam Sài Gòn: Sunshine Sky City vừa khởi công Phân khu Thịnh Vượng

Tại khu Nam Sài Gòn, dự án Sunshine Sky City mới đây đã khởi công Phân khu Thịnh Vượng gồm 5 tòa V5–V9, bổ sung hơn 1.200 căn hộ hướng sông trong bối cảnh thị trường khan hiếm nguồn cung mới. Song song đó, các tòa Sky 2, 3, 4 cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện chuẩn bị bàn giao, sau khi tòa Sky 1 đã đi vào vận hành ổn định.

Dự báo, khi các dự án của Sunshine Group lần lượt “cán đích”, đi vào vận hành theo kế hoạch từ 2026, mặt bằng chất lượng của phân khúc cao cấp sẽ được nâng lên một chuẩn mới, từ đó tạo cú hích quan trọng cho thị trường bất động sản trong chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.

#SUNSHINE #tập đoàn Sunshine lĩnh vực đa ngành #Sunshine Sky City

Bài liên quan

Doanh nghiệp

Sunshine Group livestream BĐS, giảm giá 1 tỷ đồng cho khách hàng

Sunshine Group “chơi lớn” khi lần đầu tiên đưa một chương trình livestream BĐS lên sóng truyền hình quốc gia, phát trực tiếp đồng thời tại ứng dụng (Noble App).

Đột phá phương thức bán BĐS qua hình thức “đặt giá kín” với giá khởi điểm chỉ bằng 50% giá thị trường, giảm giá 1 tỷ đồng cho khách trúng đặt giá nhằm hưởng ứng chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ người trẻ được mua nhà với giá hợp lý.

Khách thắng đặt giá mua nhà rẻ hơn giá thị trường đến 30%, do được Sunshine Group ưu đãi giảm giá thêm 1 tỷ đồng

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

KienlongBank tung “siêu bão” quà tặng 8 tỷ đồng mừng sinh nhật

Năm 2025 là cột mốc vàng son khi KienlongBank kỷ niệm 30 năm thành lập, đánh dấu ba thập kỷ đồng hành cùng hàng triệu khách hàng trên khắp Việt Nam.

Đón 30 năm, đến KienlongBank ai cũng có quà

Theo đó, từ ngày 25/6 đến hết ngày 31/10/2025, tất cả các khách hàng thực hiện giao dịch tại quầy và online đều có cơ hội nhận hàng ngàn quà tặng giá trị và tham gia chương trình quay số lớn nhất trong năm của KienlongBank, tổng giá trị kho quà tặng đến 8 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

PVFCCo – Phú Mỹ chính thức ra mắt DAP Phú Mỹ, mở rộng danh mục sản phẩm và cung ứng nguồn phân bón chất lượng cao cho thị trường

PVFCCo – Phú Mỹ chính thức ra mắt DAP Phú Mỹ, mở rộng danh mục sản phẩm và cung ứng nguồn phân bón chất lượng cao cho thị trường

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – mã chứng khoán DPM, nhà sản xuất kinh doanh phân bón Phú Mỹ) chính thức công bố sản xuất thành công và đưa ra thị trường sản phẩm DAP Phú Mỹ, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược mở rộng danh mục phân bón chất lượng cao và chủ động nguồn cung phục vụ nông nghiệp Việt Nam.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

PVFCCo – Phú Mỹ chính thức ra mắt DAP Phú Mỹ, mở rộng danh mục sản phẩm và cung ứng nguồn phân bón chất lượng cao cho thị trường

PVFCCo – Phú Mỹ chính thức ra mắt DAP Phú Mỹ, mở rộng danh mục sản phẩm và cung ứng nguồn phân bón chất lượng cao cho thị trường

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – mã chứng khoán DPM, nhà sản xuất kinh doanh phân bón Phú Mỹ) chính thức công bố sản xuất thành công và đưa ra thị trường sản phẩm DAP Phú Mỹ, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược mở rộng danh mục phân bón chất lượng cao và chủ động nguồn cung phục vụ nông nghiệp Việt Nam.

Kiểm soát khí thải diesel: Chuyên gia đề xuất hoàn thiện tiêu chuẩn và phát triển thị trường DEF/AdBlue tại Việt Nam

Kiểm soát khí thải diesel: Chuyên gia đề xuất hoàn thiện tiêu chuẩn và phát triển thị trường DEF/AdBlue tại Việt Nam

Ô nhiễm không khí gia tăng tại các đô thị lớn khiến việc siết chặt khí thải phương tiện, đặc biệt xe diesel, trở nên cấp thiết. Các chuyên gia nhận định đây là thời điểm Việt Nam cần hoàn thiện tiêu chuẩn khí thải, chuẩn hóa dung dịch DEF/AdBlue và thúc đẩy áp dụng các công nghệ xử lý tiên tiến để giảm mạnh NOx và bụi mịn (PM).

TP HCM bàn giải pháp giảm ô nhiễm từ động cơ diesel: Bài toán đổi mới công nghệ

TP HCM bàn giải pháp giảm ô nhiễm từ động cơ diesel: Bài toán đổi mới công nghệ

Quyết định 43/2025/QĐ-TTg về lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải ô tô sẽ có hiệu lực từ 1/3/2026, tạo bước ngoặt quan trọng trong kiểm soát ô nhiễm tại các đô thị lớn. Tại hội thảo do PVN tổ chức ngày 4/12, các bộ ngành, địa phương và chuyên gia thống nhất nhiều giải pháp mạnh nhằm giảm phát thải từ động cơ diesel – nguồn gây ô nhiễm chính.

Rivea Residences – Dấu ấn kiến trúc nghệ thuật chuẩn bị hiện diện ngay lõi trung tâm Hà Nội

Rivea Residences – Dấu ấn kiến trúc nghệ thuật chuẩn bị hiện diện ngay lõi trung tâm Hà Nội

Trong bối cảnh Hà Nội không ngừng mở rộng và tái cấu trúc không gian đô thị, những công trình có khả năng trở thành biểu tượng ngày càng khan hiếm. Bởi để vượt ra khỏi vai trò của một dự án bất động sản, một công trình cần được bắt đầu từ tầm nhìn đủ sâu – nơi kiến trúc, cảm xúc sống và giá trị bền vững cùng song hành ngay từ những nét vẽ đầu tiên.

Techcombank - Nghệ thuật chuyển đổi là xây dựng một ngân hàng không ngừng đổi mới!

Techcombank - Nghệ thuật chuyển đổi là xây dựng một ngân hàng không ngừng đổi mới!

Trong thế giới kinh doanh không ngừng biến động, khả năng thích ứng và chuyển đổi liên tục trở thành yếu tố sống còn để duy trì tăng trưởng bền vững. Ngân hàng Techcombank (TCB) đã biến điều này thành triết lý cốt lõi, kết hợp dữ liệu, công nghệ, trải nghiệm khách hàng và văn hoá đổi mới để hướng tới mục tiêu duy trì tăng trưởng hai con số.

Bệnh viện Bạch Mai thúc đẩy hợp tác về đào tạo nâng cao năng lực cấp cứu cho cán bộ Long Châu

Bệnh viện Bạch Mai thúc đẩy hợp tác về đào tạo nâng cao năng lực cấp cứu cho cán bộ Long Châu

Ngày 27/11/2025, tại Bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS. Vũ Văn Giáp - Phó giám đốc Bệnh viện và Ông Nguyễn Đức Long - Giám đốc Đối ngoại cấp cao FPT Long Châu cùng Ban Lãnh đạo FPT Retail đã có buổi làm việc, thống nhất nhiều nội dung hợp tác quan trọng trong đào tạo nâng cao năng lực cấp cứu và tăng cường chất lượng chăm sóc khách hàng giữa hai đơn vị.