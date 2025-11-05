BSR mở rộng kinh doanh quốc tế, tăng cường hợp tác và xuất khẩu sang Lào

Ngày 4/11/2025, nhân chuyến công tác của Bộ Công Thương Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam, đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào Malaithong Kommasith dẫn đầu đã có buổi làm việc với Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa BSR với Công ty Somvanchaleun Petroleum Jelly - một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu của Lào. Tham dự buổi làm việc, về phía đoàn công tác Bộ Công Thương Lào có đại diện lãnh đạo Cục Công nghiệp, Cục Tiêu chuẩn Đo lường, Vụ Nội thương.

Về phía Công ty BSR có ông Bùi Ngọc Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty, ông Nguyễn Việt Thắng - Tổng Giám đốc Công ty cùng các ông trong Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc Nhà máy, lãnh đạo các Ban chức năng liên quan.

Công ty BSR đón tiếp đoàn công tác của Bộ Công Thương Lào thăm, làm việc tại BSR

Hợp tác và mở rộng kinh doanh quốc tế là một trong những trọng tâm quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững và hội nhập quốc tế của Petrovietnam. Đối với BSR, việc mở rộng quy mô giao dịch ra thị trường nước ngoài không chỉ góp phần đa dạng hóa nguồn thu, mà còn giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào thị trường nội địa, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng linh hoạt trong bối cảnh giá dầu và nhu cầu năng lượng thế giới biến động khó lường. Trong chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh, BSR đang chủ động mở rộng hợp tác thương mại, ký kết các hợp đồng và biên bản ghi nhớ xuất khẩu sản phẩm dài hạn với các đối tác trong khu vực Đông Nam Á; đặc biệt đẩy mạnh cung ứng sản phẩm sang các thị trường Lào, Campuchia, Myanmar, Indonesia và một số thị trường mới tại Đông Á. Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa BSR với Công ty Somvanchaleun Petroleum Jelly là hoạt động cụ thể hóa cho những hợp tác trước đó của hai đơn vị. Cụ thể, ngày 8/7/2025, tại NMLD Dung Quất, Đoàn công tác của Công ty Somvanchaleun đã đến thăm và làm việc tại BSR và mong muốn hợp tác trong vận chuyển, tiêu thụ các sản phẩm của NMLD Dung Quất tại thị trường Lào.

Ông Nguyễn Việt Thắng - Tổng Giám đốc BSR và ông Angtaen Saysomphone - Tổng Giám đốc Công ty Somvanchaleun Petroleum Jelly ký Biên bản ghi nhớ hợp tác

Trong tháng 7/2025, BSR đã có quá trình trao đổi, làm việc và thống nhất hợp tác với Công ty Somvanchaleun về việc xuất khẩu trực tiếp dầu DO sang thị trường Lào. Ngày 21/7/2025, BSR và Công ty Somvanchaleun đã ký hợp đồng thử nghiệm xuất khẩu DO sang Lào bằng đường bộ.

Ngày 24 và 25/7/2025, BSR đã xuất khoảng 315m³ dầu DO vào 7 xe bồn vận chuyển, và đến ngày 28/7/2025, các xe đã hoàn tất thủ tục thông quan tại cửa khẩu Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, Công ty Somvanchaleun là đơn vị đầu tiên thử nghiệm xuất khẩu thành công sản phẩm DO của BSR tiêu thụ tại Lào. Để phát triển thị trường và tăng cường hợp tác dài hạn, BSR và Somvanchaleun đã ký hợp đồng miniterm với khối lượng khoảng 1.500 m3/tháng. Đầu tháng 9/2025, BSR cũng đã xuất lô dầu DO thứ 2, với khối lượng 225m3 (5 xe bồn) sang Lào. Tổng khối lượng BSR xuất sang Lào đạt khoảng 559m3 dầu DO. Được biết, tổng lượng xăng dầu kinh doanh hàng năm của Công ty Somvanchaleun là khoảng 300.000m3 (nhập khẩu 100% từ nước ngoài).

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Bùi Ngọc Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty BSR đã giới thiệu khái quát quá trình hình thành, phát triển và định hướng tương lai của Công ty. “Chúng tôi nhận thấy cơ hội và dư địa phát triển tại thị trường Lào còn rất rộng mở. Với thế mạnh trong sản xuất các sản phẩm lọc hóa dầu chủ lực như dầu DO, xăng RON95, RON92, nhiên liệu Jet A-1 và các chủng loại hạt nhựa, BSR mong muốn Bộ Công Thương Lào tạo điều kiện và có cơ chế đặc thù nhằm thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm này sang Lào” - ông Bùi Ngọc Dương chia sẻ. Về định hướng phát triển tương lai, Chủ tịch HĐQT BSR cho biết Công ty đang đẩy mạnh chuyển dịch theo hướng sản xuất xanh, Lào có thể trở thành nguồn cung sắn lát cho Nhà máy Ethanol Dung Quất để sản xuất cồn sinh học E100, phục vụ pha chế xăng E10 RON95 - một trong những bước đi cụ thể của BSR trong lộ trình sản xuất nhiên liệu thân thiện môi trường. Ngoài ra, hai bên có thể hợp tác trong lĩnh vực nghề rừng để hoán đổi chứng chỉ carbon, cũng như khai thác các nguồn nguyên liệu khoáng sản phục vụ phát triển năng lượng mới và các sản phẩm hóa dầu giá trị gia tăng trong tương lai.

Ông Bùi Ngọc Dương khẳng định, với năng lực của NMLD Dung Quất, BSR hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu về sản phẩm xăng dầu chất lượng cao cho thị trường Lào, góp phần tăng cường hợp tác năng lượng Việt - Lào trong bối cảnh hội nhập sâu rộng của khu vực.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào Malaithong Kommasith đánh giá cao năng lực sản xuất và uy tín của BSR, đồng thời nhấn mạnh việc ký kết Biên bản ghi nhớ giữa hai doanh nghiệp là bước khởi đầu quan trọng nhằm phát triển thị trường xăng dầu ổn định, bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Bộ trưởng khẳng định, Bộ Công Thương Lào sẽ xem xét hỗ trợ BSR đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm xăng dầu (DO, xăng RON95, xăng RON92, Jet A-1 và các sản phẩm khác) sang thị trường Lào. Bộ Công Thương Lào sẽ xem xét các chính sách đặc thù trong thủ tục nhập khẩu, tạo điều kiện thông quan thuận lợi, nhanh chóng và hiệu quả. Nhu cầu xăng dầu của Lào hàng năm khoảng 1,8 - 2 triệu tấn và Lào cần nguồn cung ổn định, giá cả cạnh tranh.

Ông Nguyễn Việt Thắng - Tổng Giám đốc BSR giới thiệu về NMLD Dung Quất với Đoàn công tác của Bộ Công Thương Lào

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào Malaithong Kommasith cũng đã giao các Cục, Vụ thuộc Bộ Công Thương Lào tiếp thu các đề xuất của BSR trong cung ứng nguyên liệu xanh, khoáng sản, chi phí logistic vận chuyển xăng dầu,… để tăng cường hợp tác giữa BSR và Công ty Somvanchaleun Petroleum Jelly nói riêng và các công ty thuộc lĩnh vực dầu khí, khoáng sản tại Lào nói chung. BSR sẽ cử đoàn công tác sang Lào tìm hiểu thị trường, giao thông vận chuyển, kho bãi để có cơ sở hợp tác sâu rộng trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào Malaithong Kommasith; ông Nguyễn Việt Thắng - Tổng Giám đốc BSR và ông Angtaen Saysomphone - Tổng Giám đốc Công ty Somvanchaleun Petroleum Jelly ký Biên bản ghi nhớ, nhằm ghi nhận sự đồng thuận giữa hai bên về nguyên tắc, phạm vi hợp tác và trách nhiệm trong việc nâng cao sản lượng, mở rộng danh mục sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Lào trong thời gian tới.

Sự kiện ký kết này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược hội nhập và mở rộng kinh doanh quốc tế của BSR, không chỉ khẳng định uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực lọc hóa dầu, mà còn góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào ngày càng sâu sắc, hiệu quả. Đây cũng là bước khởi đầu quan trọng của BSR trong lộ trình mở rộng thị trường xuất khẩu tại khu vực Đông Nam Á, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế của Petrovietnam.

Hiện nay, Lào đang nhập khẩu 100% nhu cầu xăng dầu, trong đó khoảng 90% nguồn cung đến từ Thái Lan, khoảng 10% từ Việt Nam và các nguồn khác. Việc mở rộng hợp tác giữa BSR và các đối tác Lào không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn đóng góp vào việc bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh kinh tế - xã hội của nước bạn Lào. Trong thời gian tới, hai bên mong muốn nâng tỷ trọng nguồn cung xăng dầu từ Việt Nam lên ít nhất 30%, qua đó tăng cường hiệu quả hợp tác song phương và mở ra cơ hội phát triển bền vững cho cả hai quốc gia.