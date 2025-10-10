Hà Nội

Giải trí

Brazil đăng quang Miss Asia Pacific International 2025, Ngọc Ánh trượt top 10

Isabela Fernandes - đại diện Brazil giành vương miện Miss Asia Pacific International 2025 trong chung kết, Dương Ngọc Ánh vào top 30.

Thu Cúc (tổng hợp)
Isabela Fernandes - đại diện Brazil vượt mặt hơn 40 người đẹp khác để đăng quang Miss Asia Pacific International 2025. Ảnh: Missosology.
Isabela sinh năm 1996, có chiều cao 1m72, số đo ba vòng 89-67-97cm. Ảnh: Missosology.
Anita Rose Gomez - đại diện Philippines đoạt á hậu 1 Miss Asia Pacific International 2025. Ảnh: Missosology.
Bowonrat Maneerat - đại diện Thái Lan được trao danh hiệu á hậu 2 Miss Asia Pacific International 2025. Ảnh: Missosology.
Á hậu 3 Miss Asia Pacific International 2025 thuộc về đại diện Bỉ- Jana Janssens. Ảnh: Missosology.
Đến từ Hà Lan, Elmira Wildoboer giành danh hiệu á hậu 3 Miss Asia Pacific International 2025. Ảnh: Missosology.
Top 5 Miss Asia Pacific International 2025 đọ sắc trong chung kết. Ảnh: Missosology.
Trước đó, theo GMA News Online, vào tối ngày 30/9 tại Cebu (Philippines), khi người dẫn chương trình đang phát biểu bế mạc đêm gala của cuộc thi Miss Asia Pacific International 2025, một trận động đất mạnh 6,9 độ xảy ra. Rất may, tất cả thí sinh và ê-kíp cuộc thi đều an toàn. Ảnh: Missosology.
Trong chung kết Miss Asia Pacific International 2025, top 10 gồm đại diện Mông Cổ, Nepal, Mexico, New Zealand, Peru, Bỉ, Thái Lan, Brazil, Philippines và Hà Lan. Ảnh: Missosology.
Đại diện Việt Nam - Dương Ngọc Ánh vào top 30 Miss Asia Pacific International 2025. Ảnh: Missosology.
Theo Tiền Phong, Dương Ngọc Ánh sinh ra và lớn lên tại vùng quê Bắc Giang cũ (hiện là Bắc Ninh) trong một gia đình có bố mẹ làm kinh doanh. Năm 2024, người đẹp đoạt danh hiệu á hậu 4 Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam. Ảnh: Miss Asia Pacific Vietnam.
#Miss Asia Pacific International 2025 #Miss Asia Pacific International #cuộc thi Miss Asia Pacific International 2025 #Dương Ngọc Ánh

