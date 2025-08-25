Hà Nội

"Hot girl ảnh thẻ" hớp hồn fan với phong cách đi biển đầy cuốn hút

Khác hẳn vẻ trong trẻo với tấm ảnh thẻ "gây sốt" năm nào, Lê Lý Lan Hương đã trở thành một quý cô gợi cảm, tự tin "đốt cháy" bờ biển với phong cách táo bạo.

Hơn 10 năm trước, Lê Lý Lan Hương trở thành hiện tượng mạng xã hội chỉ với một tấm ảnh thẻ xinh đẹp, ngây thơ, gắn liền với biệt danh "hot girl ảnh thẻ". (Ảnh: IGNV)
Giờ đây, ở tuổi 31, cô nàng đã có màn "lột xác" ngoạn mục, không chỉ về nhan sắc mà còn ở phong cách cá nhân, khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ. (Ảnh: IGNV)
Vốn nổi tiếng với gương mặt bầu bĩnh, trong trẻo như búp bê, Lê Lý Lan Hương hiện tại đã trưởng thành và quyến rũ hơn. (Ảnh: IGNV)
Trong những hình ảnh mới nhất được chia sẻ trên trang cá nhân, cô tự tin khoe vóc dáng thon gọn, nóng bỏng trong thiết kế bikini đầy táo bạo. (Ảnh: IGNV)
Chiếc bikini màu xanh olive với thiết kế dây buộc mảnh mai làm nổi bật làn da trắng mịn và những đường cong gợi cảm của cô. (Ảnh: IGNV)
Để tăng thêm phần nữ tính và duyên dáng, Lan Hương khoác ngoài một chiếc váy lưới trắng mỏng manh, tạo hiệu ứng mềm mại và bay bổng trong gió biển. (Ảnh: IGNV)
Điểm xuyết cho tổng thể là những phụ kiện tinh tế như vòng cổ hình ngôi sao biển và bông hoa xanh cài trên tóc, mang đến vẻ đẹp dịu dàng, gần gũi với thiên nhiên. (Ảnh: IGNV)
Trong một lần khác cũng check-in với biển, cô nàng lựa chọn set đồ màu hồng ngọt ngào với áo quây được may nhún cách điệu ở phần ngực cùng chân váy lụa dài ôm sát. (Ảnh: IGNV)
Thiết kế giúp cô nàng tôn lên vóc dáng nuột nà hút ánh nhìn. (Ảnh: IGNV)
Từ phong cách kín đáo, dịu dàng ngày nào, Lan Hương giờ đây đã theo đuổi hình tượng gợi cảm, phóng khoáng, nhưng vẫn giữ được nét mặt "baby" thương hiệu của mình. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Lê Lý Lan Hương #hot girl ảnh thẻ #lột xác nhan sắc #phong cách quyến rũ #bikini #đi biển

