Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mẹ hai con Hàn Quốc có phong cách hở bạo gây tranh cãi

Cộng đồng trẻ

Mẹ hai con Hàn Quốc có phong cách hở bạo gây tranh cãi

Dù đã là mẹ hai con, Hong Young Gi vẫn theo đuổi phong cách thời trang có phần táo bạo, gây nên không ít tranh cãi.

Trầm Phương
Hong Young Ki là một trong những hot girl có tiếng tại Hàn Quốc và nhiều nước châu Á. Sức hút của cô càng tăng cao sau khi tham gia chương trình Ulzzang Shidae của Comedy TV. (Ảnh: @kisy0729)
Hong Young Ki là một trong những hot girl có tiếng tại Hàn Quốc và nhiều nước châu Á. Sức hút của cô càng tăng cao sau khi tham gia chương trình Ulzzang Shidae của Comedy TV. (Ảnh: @kisy0729)
Sau đó, cô chuyển hướng sang kinh doanh và hiện điều hành một trung tâm mua sắm trực tuyến. (Ảnh: @kisy0729)
Sau đó, cô chuyển hướng sang kinh doanh và hiện điều hành một trung tâm mua sắm trực tuyến. (Ảnh: @kisy0729)
Điều gây ấn tượng ở Hong Young Gi là vẻ ngoài ngọt ngào, trẻ trung dù đã bước qua tuổi 33 và qua hai lần sinh nở. (Ảnh: @kisy0729)
Điều gây ấn tượng ở Hong Young Gi là vẻ ngoài ngọt ngào, trẻ trung dù đã bước qua tuổi 33 và qua hai lần sinh nở. (Ảnh: @kisy0729)
Vốn gây ấn tượng với phong cách ngọt ngào, thời gian gần đây cô nàng gây bất ngờ với thời trang táo bạo. (Ảnh: @kisy0729)
Vốn gây ấn tượng với phong cách ngọt ngào, thời gian gần đây cô nàng gây bất ngờ với thời trang táo bạo. (Ảnh: @kisy0729)
Nàng hot mom không ngại diện các trang phục có phần cắt xẻ sâu, khoe đường cong cơ thể. (Ảnh: @kisy0729)
Nàng hot mom không ngại diện các trang phục có phần cắt xẻ sâu, khoe đường cong cơ thể. (Ảnh: @kisy0729)
Nhiều dân mạng Hàn tỏ ra thích thú với hình ảnh gợi cảm, táo bạo của hot mom sinh năm 1992. Tuy nhiên, số khác cho rằng trang phục này quá hở hang, không phù hợp dạo phố. (Ảnh: @kisy0729)
Nhiều dân mạng Hàn tỏ ra thích thú với hình ảnh gợi cảm, táo bạo của hot mom sinh năm 1992. Tuy nhiên, số khác cho rằng trang phục này quá hở hang, không phù hợp dạo phố. (Ảnh: @kisy0729)
Nhiều người mong muốn cô nàng sẽ theo phong cách kín đáo, nhẹ nhàng ngọt ngào như trước đây. (Ảnh: @kisy0729)
Nhiều người mong muốn cô nàng sẽ theo phong cách kín đáo, nhẹ nhàng ngọt ngào như trước đây. (Ảnh: @kisy0729)
Hong Young Gi kết hôn năm 2012 với Lee Se Young (sinh năm 1995), cũng làm việc trong lĩnh vực thời trang và là gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội. (Ảnh: @kisy0729)
Hong Young Gi kết hôn năm 2012 với Lee Se Young (sinh năm 1995), cũng làm việc trong lĩnh vực thời trang và là gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội. (Ảnh: @kisy0729)
Cặp đôi chào đón con trai đầu lòng, Lee Jae Won, năm 2013 và có thêm một cậu con trai vào năm 2015. (Ảnh: @kisy0729)
Cặp đôi chào đón con trai đầu lòng, Lee Jae Won, năm 2013 và có thêm một cậu con trai vào năm 2015. (Ảnh: @kisy0729)
Nhờ vẻ ngoài trẻ trung, cô nhiều lần bị người qua đường nhầm tưởng là học sinh trung học. (Ảnh: @kisy0729)
Nhờ vẻ ngoài trẻ trung, cô nhiều lần bị người qua đường nhầm tưởng là học sinh trung học. (Ảnh: @kisy0729)
Trầm Phương
#Hong Young Gi #hot mom Hàn Quốc #thời trang táo bạo #vẻ đẹp trẻ trung #hot mom #hot mom Hong Young Gi

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT