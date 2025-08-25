Hà Nội

"Hot girl ở trọ" đốn tim fan với vẻ đẹp thuần Việt, rạng rỡ chào mừng 2/9

Cộng đồng trẻ

"Hot girl ở trọ" đốn tim fan với vẻ đẹp thuần Việt, rạng rỡ chào mừng 2/9

Hoàng Khánh Ly - nữ diễn viên được mệnh danh "hot girl ở trọ" trong phim "Đi giữa trời rực rỡ" vừa khiến netizen xuýt xoa với bộ ảnh diện áo dài duyên dáng.

Trầm Phương
Càng gần đến ngày Quốc khánh 2/9, không khí tại thủ đô Hà Nội càng thêm rộn ràng. Nhiều người đã dành thời gian đầu tư để chụp hình, lưu giữ kỷ niệm trong những ngày chào mừng Quốc khánh. (Ảnh: FBNV)
Hòa mình vào dòng chảy cảm xúc thiêng liêng và đầy tự hào của dân tộc, nữ diễn viên trẻ Hoàng Khánh Ly đã chia sẻ một bộ ảnh ý nghĩa, nhận được "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ. (Ảnh: FBNV)
Khoác lên mình chiếc áo dài t rắng truyền thống, Hoàng Khánh Ly không chỉ khoe trọn vẻ đẹp thuần khiết, thanh thoát mà còn thể hiện lòng yêu nước một cách tinh tế. (Ảnh: FBNV)
Chiếc áo dài được thiết kế tối giản, kết hợp hài hòa với những phụ kiện đậm chất Việt như chiếc nón lá in hình ngôi sao vàng hay chiếc huy hiệu lá cờ nhỏ gài trên ngực áo. (Ảnh: FBNV)
Tất cả đã tạo nên một tổng thể vừa trang nhã, vừa tràn đầy niềm tự hào dân tộc. (Ảnh: FBNV)
Với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh, nữ diễn viên sinh năm 1998 đã truyền tải trọn vẹn tinh thần của ngày Quốc khánh: vừa trang trọng, thiêng liêng, vừa tràn đầy niềm vui và hy vọng. (Ảnh: FBNV)
Loạt ảnh này không chỉ là một cách để cô nàng thể hiện tình yêu quê hương đất nước mà còn là nguồn cảm hứng tích cực, lan tỏa vẻ đẹp truyền thống và niềm tự hào dân tộc đến với giới trẻ. (Ảnh: FBNV)
Hoàng Khánh Ly, nữ diễn viên trẻ sinh năm 1998 đến từ Nghệ An, là một gương mặt quen thuộc với khán giả Việt qua nhiều vai diễn ấn tượng trên truyền hình, đặc biệt là từ như vai Lê trong "Đi giữa trời rực rỡ". Biệt danh "hot girl ở trọ" cũng từ đó gắn liền với cô nàng. (Ảnh: FBNV)
Cô được biết đến với phong cách ngọt ngào, thanh lịch và gần gũi, tạo thiện cảm với người hâm mộ ngay từ cái nhìn đầu tiên. (Ảnh: FBNV)
Nổi bật với vẻ đẹp trong sáng và nụ cười rạng rỡ, Khánh Ly luôn biết cách làm mới hình ảnh của mình, khi ngọt ngào khi lại sắc sảo. (Ảnh: FBNV)
