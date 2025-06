Bóng đá nữ Việt Nam xác định mục tiêu phát triển toàn diện

Lượt 10 giải BĐ nữ VĐ U19 QG: Than KSVN giành chiến thắng đầu Các bàn thắng của Minh Anh và Thu Trang giúp Than KSVN giành chiến thắng đầu tiên ở giải BĐ nữ VĐ U19 Quốc gia.

Than KSVN rất quyết tâm trong trận đấu gặp Zantino Vĩnh Phúc bởi đây là cơ hội cuối cùng để họ giành điểm ở giải năm nay. Tinh thần thi đấu tốt giúp các học trò của HLV Cao Chí Thành chiếm lĩnh thế trận. Ưu thế ấy sớm được cụ thể hóa trong hiệp 1. Phút 40, Nguyễn Minh Anh ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu cho Than KSVN bằng cú sút xa rất hiểm hóc. Hai đội bước vào giờ nghỉ với lợi thế nghiêng về Than KSVN. Bước sang hiệp 2, Zantino Vĩnh Phúc thi đấu cố ắng và hướng đến việc có bàn gỡ. Nhưng rồi, hàng thủ của họ lại một lần nữa bộc lộ khoảng trống. Phút 67, Ngọc Anh thoát xuống rất nhanh trước khi có đường căng ngang thuận lợi để Thu Trang đệm bóng vào lưới trống ấn định chiến thắng 2-0 cho Than KSVN. Đáng chú ý, đây cũng là trận thắng duy nhất của đội bóng vùng mỏ ở giải năm nay.