Sống Khỏe

Bông cải xanh hỗ trợ bảo vệ, cải thiện chức năng gan

Bông cải xanh (súp lơ) phù hợp với hầu hết mọi người, đặc biệt có lợi cho những người đang gặp vấn đề về nội tiết tố.

Bình Nguyên

Nhiều nghiên cứu khoa học đã phát hiện hợp chất tự nhiên có trong bông cải xanh - Sulforaphane giúp hỗ trợ cải thiện chức năng gan, hỗ trợ tăng cường thải độc tự nhiên, giữ cho lá gan luôn khỏe mạnh.

Trong các loại rau họ cải, bông cải xanh là loại rau chứa hàm lượng Sulforaphane cao. Hợp chất Sulforaphane tồn tại dưới dạng tiền chất ổn định là Glucosinolate (tên khoa học là Glucoraphanin, SGS). Sulforaphane được hình thành thông qua việc chuyển hóa Glucoraphanin bởi loại vi khuẩn có tên Myrosinase. Sau khi chuyển hóa thành Sulforaphane, hệ tiêu hoá sẽ hấp thụ hợp chất này và vận chuyển đến các cơ quan trong đó có lá gan.

Theo các nghiên cứu khoa học, hợp chất Sulforaphane có thể kích hoạt các enzym giải độc trong cơ thể, cải thiện chỉ số men gan ALT, tăng cường khả năng giải độc của gan.

Ảnh minh hoạ/Internet

Ngoài công dụng giải độc gan, hợp chất Sulforaphane còn có thể ngăn ngừa sự phát triển của các khối u ung thư và viêm nhiễm. Sulforaphane còn có tác dụng rất hiệu quả trong việc giải độc và thúc đẩy bài tiết Aflatoxin. Aflatoxin là độc tố và là tác nhân gây ung thư. Aflatoxin không chỉ tồn tại trong ngũ cốc và các loại đậu, mà còn trong các loại thảo mộc, là nguyên liệu thô cho các loại thuốc thô. Khi Aflatoxin nạp vào cơ thể cần phải nhanh chóng đào thải ra ngoài, tránh tích tụ trong cơ thể.

Theo bà Lena Beal, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, sulforaphane giúp gan loại bỏ estrogen thừa, từ đó thúc đẩy quá trình hình thành các chất chuyển hóa estrogen có lợi và có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư liên quan đến nội tiết tố.

Bà Lena Beal cho biết, điều quan trọng nhất với hormone là sự cân bằng. Nếu estrogen quá cao so với testosterone, cơ thể có thể xuất hiện các triệu chứng như tăng cân, mệt mỏi, cáu gắt và rối loạn chu kỳ sinh lý.

2.jpg
Ảnh minh hoạ/Nguồn Internet

Việc bổ sung bông cải xanh đều đặn là một trong những giải pháp dinh dưỡng giúp duy trì sự cân bằng này.

Không chỉ ảnh hưởng đến estrogen, bông cải xanh còn giúp điều hòa nhiều loại hormone khác. Cụ thể, loại rau này có thể hỗ trợ điều chỉnh tỷ lệ testosterone và estrogen, giúp cải thiện tâm trạng và duy trì mức năng lượng, đặc biệt đối với người lớn tuổi.

Đồng thời, nhờ vào hàm lượng chất xơ cao và các hợp chất hỗ trợ chuyển hóa, bông cải xanh còn có thể giúp ổn định đường huyết và hỗ trợ chức năng insulin, góp phần làm giảm tình trạng kháng insulin.

