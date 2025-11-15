Bốn nhóm thực phẩm thiết yếu trong bữa ăn của trẻ là tinh bột, chất đạm (protein), chất béo và nhóm vitamin khoáng chất (rau củ, trái cây).

Rất nhiều bà mẹ mắc sai lầm khi cho con ăn quá nhiều thực phẩm giàu chất đạm như: Thịt bò, thịt heo và các nhóm thịt trắng khác. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để cơ thể trẻ phải hấp thu đầy đủ 4 nhóm chất dinh dưỡng cho bé khác nhau thì con mới có thể phát triển toàn diện.

Tinh bột (Gluxid/Carbohydrat): Nhóm dinh dưỡng quan trọng hàng đầu cho bé yêu mạnh khỏe.

Tinh bột là nhóm chất cung cấp năng lượng cho các hoạt động của trẻ, giúp hệ thần kinh bé phát triển, nhanh nhẹn và năng động hơn. Ngoài ra tinh bột còn hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn thông qua việc kích thích các nhu động ruột, co bóp dạ dày, từ đó giúp cơ thể con có thể hấp thu được các chất dinh dưỡng khác hiệu quả hơn. Vì vậy, tinh bột chính là một trong 4 nhóm chất dinh dưỡng cho bé mà các mẹ phải ghi nhớ.

Để cơ thể bé không bị thiếu hụt tinh bột, các mẹ nên cho bé ăn các loại thực phẩm từ các loại ngũ cốc, gạo, các loại rau củ như: Khoai tây, bí đỏ, khoai lang, các loại loại đậu và trái cây.

Các mẹ nhớ lưu ý không nên cho con ăn quá nhiều tinh bột, vì hệ tiêu hóa bé sẽ không chuyển hóa hết năng lượng, quai ruột giãn ra, khi đó bé sẽ bị trướng bụng rất khó chịu. Ngoài ra, khi chọn các loại ngũ cốc dùng cho con, các mẹ cũng không nên chọn loại được xay xát quá kỹ vì sẽ làm mất đi các dinh dưỡng quan trọng cho trẻ.

Chất đạm (Protein): Nguồn duy trì chức năng sống của cơ thể.

Protein là dưỡng chất chịu trách nhiệm chính trong việc sản sinh các nhóm cơ, là thành phần quan trọng trong chức năng sống của cơ thể, sản sinh ra kháng thể và dịch bài tiết. Ngoài ra, Protein còn giúp chuyển hóa các chất dinh dưỡng trong cơ thể, giúp tiêu hóa tốt hơn và bé ăn ngon hơn.

Nhóm chất đạm giúp xây dựng cơ thể và phát triển trí tuệ.Ảnh minh hoạ/Internet

Các loại thịt đỏ (thịt bò, thịt heo...) và các loại thịt trắng (thịt gà, vịt...), trứng, tôm, sữa và đậu... cung cấp Protein tốt nhất cho bé.

Protein là một trong những yếu tố không thể thiếu trong 4 nhóm chất dinh dưỡng cho bé. Tuy nhiên các mẹ phải hết sức lưu ý trong việc cân bằng chất đạm trong bữa ăn của trẻ, việc cho bé ăn quá nhiều chất đạm sẽ gây ảnh hưởng xấu đến thận của con.

Chất béo (Lipid): Nguồn năng lượng quan trọng cho bé hoạt động.

Chất béo không chỉ giúp bé có nguồn năng lượng thiết yếu mà còn giúp cơ thể bé có thể dự trữ được năng lượng. Chất béo giúp hòa tan các Vitamin A, D, E giúp cơ thể bé hấp thu Vitamin tốt hơn. Ngoài ra, chất béo còn giữ vai trò hết sức quan trọng trong việc hình thành các tế bào mô não và võng mạc cho trẻ. Vì vậy, Lipid là nhóm chất không thể thiếu trong 4 nhóm chất dinh dưỡng cho bé.

Để bổ sung chất béo, các mẹ nên cho con ăn các thực phẩm từ sữa, bơ đậu phộng, phô mai..., các loại trái cây giàu chất béo như bơ hoặc các loại dầu ăn như: Oliu, dầu mè... trong bữa ăn hàng ngày của bé, giúp bé phát triển toàn diện hơn.

Nhóm Vitamin và Khoáng chất: Nguồn dinh dưỡng hỗ trợ con phát triển tốt nhất.

Rau củ - trái cây chứa nhiều vitamin tốt cho sức khỏe trẻ. Ảnh minh hoạ/Internet

Vitamin và khoáng chất tuy cần với lượng nhỏ nhưng lại có vai trò cực kỳ quan trọng, tham gia vào mọi hoạt động chuyển hóa, phát triển của cơ thể trẻ.

Vitamin A: Giúp sáng mắt, tăng miễn dịch, phòng nhiễm khuẩn. Có nhiều trong gan động vật, trứng, sữa, rau xanh đậm, quả màu vàng cam như bí đỏ, cà rốt, xoài.

Vitamin C: Hỗ trợ hấp thu sắt, tăng sức đề kháng. Nguồn phong phú từ cam, quýt, ổi, đu đủ.

Vitamin D và canxi: Quyết định phát triển xương và chiều cao. Có trong sữa, cá nhỏ ăn cả xương, tôm cua, kết hợp tắm nắng.

Sắt: Tham gia tạo máu, phòng thiếu máu thiếu sắt – tình trạng thường gặp ở trẻ nhỏ. Có trong thịt đỏ, gan, lòng đỏ trứng, đậu đỗ.

Kẽm: Cần cho tăng trưởng và miễn dịch. Nguồn thực phẩm gồm hải sản, thịt bò, các loại hạt.

Thiếu vi chất dễ dẫn đến suy dinh dưỡng thấp còi, thiếu máu, chậm phát triển trí tuệ và tăng nguy cơ bệnh tật. Vì vậy, khẩu phần của trẻ cần đa dạng và đủ rau quả để bổ sung vitamin, khoáng chất.

Mỗi bữa ăn cần bảo đảm sự hiện diện của bốn nhóm chất cơ bản: Tinh bột, đạm, béo, vitamin và khoáng chất. Đây là nền tảng giúp trẻ tăng trưởng chiều cao, phát triển trí tuệ và phòng chống suy dinh dưỡng cũng như bệnh tật.

.