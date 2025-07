Bộ Y tế quy trách nhiệm người đứng đầu về giám định tâm thần

Công an Hà Nội đã khởi tố Giám đốc, Phó Giám đốc và một Phó khoa của Trung tâm pháp y tâm thần miền núi phía Bắc.

Ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố thêm ba bị can liên quan quá trình mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Các bị can thuộc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc gồm: Hoàng Tất Thành (Giám đốc), Lục Thị Thanh Bình (Phó Giám đốc), Lại Thành Trung (Phó trưởng Khoa Cận lâm sàng, giám định viên trung tâm) về tội Nhận hối lộ.