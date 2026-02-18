Hà Nội

Số hóa

Vì sao mắt vẫn mỏi khi đọc e-ink suốt đêm?

Màn hình e-ink được quảng bá là “thân thiện với mắt”, nhưng việc đọc liên tục cả đêm vẫn gây đau và mỏi mắt. Nguyên nhân nằm ở cách sử dụng sai lầm.

Thiên Trang (TH)
Nhiều người chọn máy đọc sách e-ink vì tin rằng công nghệ này bảo vệ thị lực tốt hơn điện thoại hay tablet. (Ảnh: Genk)
Tuy nhiên, việc đọc liên tục suốt đêm vẫn gây đau, khô và mỏi mắt như đọc sách giấy. (Ảnh: Genk)
Màn hình e-ink không phát sáng trực tiếp, hiển thị nhờ phản xạ ánh sáng, nên dễ chịu hơn trong điều kiện bình thường. (Ảnh: Genk)
Nhưng mắt vẫn phải điều tiết liên tục ở cự ly gần, khiến mệt mỏi xuất hiện sau vài giờ. (Ảnh: Genk)
Khi đọc trong môi trường tối và bật đèn nền, mắt phải thích nghi liên tục giữa vùng sáng và tối. (Ảnh: Genk)
Quá trình co giãn đồng tử kéo dài gây căng thẳng cho cơ mắt, dẫn đến đau và khô mắt. (Ảnh: Genk)
Ngoài ánh sáng, cỡ chữ nhỏ hoặc khoảng cách dòng không hợp lý cũng làm mắt phải tập trung nhiều hơn.
Thực tế, e-ink chỉ giảm kích ứng, chứ không thay thế thói quen nghỉ ngơi hợp lý để bảo vệ đôi mắt.
Thiên Trang (TH)
