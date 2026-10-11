Bộ đội, dân quân thức trắng đêm dọn bùn đất, giúp dân ứng phó mưa ngập

Cán bộ, chiến sĩ và dân quân phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả, cảnh báo tại các điểm ngập ở Đồng Nai.

Ngày 11/10, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đồng Nai cho biết, sau trận mưa lớn kéo dài gây ngập úng cục bộ, bùn đất tràn xuống nhiều tuyến đường, lực lượng quân sự địa phương đã khẩn trương phối hợp với chính quyền hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế thiệt hại.

Lực lượng quân sự phường Lộc Ninh xuyên đêm khắc phục bùn đất do mưa lũ gây ra trên nhiều tuyến đường huyết mạch. (Ảnh: BCHQS Đồng Nai)

Rạng sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND phường Lộc Ninh trực tiếp chỉ đạo, cùng lực lượng dân quân và cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự phường mặc áo mưa, mang đèn pin kiểm tra các điểm ngập sâu, thăm hỏi, hướng dẫn và hỗ trợ người dân di chuyển an toàn.

Bất chấp mưa gió, cán bộ, chiến sĩ và dân quân sử dụng xẻng, cào dọn từng lớp bùn đất đỏ phủ kín mặt đường, khơi thông cống rãnh để nước nhanh chóng thoát.

Tại những khu vực ngập sâu, lực lượng dân quân tổ chức túc trực xuyên đêm, cảnh báo và hướng dẫn người dân lưu thông, hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông khi trời sáng.

Ngoài phường Lộc Ninh, trước đó, rạng sáng 10/10, mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao khiến một số đoạn bờ kè dọc kênh tại khu phố Long Tân, phường Nhơn Trạch bị vỡ, nước tràn vào nhà dân, gây ngập sâu khoảng 40-50cm.

Lực lượng quân sự phường Nhơn Trạch, cùng người dân tham gia khắc phục mưa lũ, triều cường trên địa bàn. (Ảnh: BCHQS Đồng Nai)

Ngay sau khi nhận tin báo, hơn 40 cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự phường Nhơn Trạch nhanh chóng có mặt tại hiện trường, hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, vật dụng và phương tiện đến nơi an toàn. Lực lượng cũng khẩn trương đắp bao cát, gia cố các đoạn bờ kè bị sạt lở, hạn chế nguy cơ nước tiếp tục tràn vào khu dân cư.

Cùng với đó, lực lượng quân sự địa phương hỗ trợ hơn 30 hộ dân đắp bao cát trước nhà, chủ động ngăn nước tràn vào, giảm thiểu thiệt hại do ngập úng.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đồng Nai, những hoạt động hỗ trợ người dân trong mưa ngập tiếp tục thể hiện tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, với phương châm “Khi dân cần, khi dân khó có bộ đội, dân quân”.