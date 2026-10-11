Dân văn phòng TP.HCM ngủ lại công ty, ở nhờ nhà bạn vì mưa ngập

Mưa ngập, kẹt xe khiến dân văn phòng TP.HCM xoay xở đủ cách. Một số người ngủ lại công ty, trong khi có doanh nghiệp linh hoạt cho nhân viên tan làm từ 15h.

Mưa ngập, kẹt xe khiến dân văn phòng TP.HCM xoay xở đủ cách. Một số người ngủ lại công ty, trong khi có doanh nghiệp linh hoạt cho nhân viên tan làm từ 15h.

Nhà cách công ty khoảng 20 phút chạy xe, nhưng vào mùa mưa ở TP.HCM, Xuân Nhi (23 tuổi) có hôm chọn ở lại văn phòng qua đêm. Nơi cô làm việc nằm trên đường Nguyễn Văn Thương, phường Thạnh Mỹ Tây. Để về nhà, Nhi thường đi qua các tuyến Ung Văn Khiêm, Nguyễn Gia Trí và D5. Đây là những đoạn đường dễ ngập khi mưa lớn.

“Mưa ngập, kẹt xe, rất khó về nhà. Thấy nhiều người phải tắt máy xe dẫn bộ, tôi sợ quá nên rủ đồng nghiệp ngủ lại công ty cho an toàn”, Nhi nói với Tri Thức - Znews.

Xe ở lại công ty, người đi bộ về nhà

Trong những đợt mưa lớn ở TP.HCM cuối tháng 9, đầu tháng 10, Nhi chứng kiến nhiều người phải dắt xe qua những đoạn đường ngập, phương tiện chết máy giữa dòng xe ùn ứ. Lo ngại gặp tình huống tương tự trên đường về, cô rủ đồng nghiệp Hoa Nghi ở lại văn phòng qua đêm.

Hoa Nghi cho biết việc có chỗ nghỉ tạm giúp nhóm tránh phải di chuyển trong lúc đường sá ùn tắc, đồng thời đỡ mất sức sau một ngày làm việc.

Do quyết định ở lại thường khá đột xuất, cả hai không chuẩn bị sẵn đồ dùng cá nhân. Khoảng 5h sáng hôm sau, khi mưa đã tạnh và đường sá thông thoáng hơn, họ trở về nhà vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi quay lại công ty.

Sau những lần phải ngủ lại văn phòng, Nghi chủ động theo dõi dự báo thời tiết để cân nhắc thời gian về nhà, nhất là những ngày có khả năng mưa lớn.

Nhi và Nghi ngủ lại văn phòng trong đợt mưa ngày 1/10. Ảnh: NVCC.

Không chọn ngủ lại nơi làm việc, Thành Tín, nhân viên một công ty công nghệ gần đường Điện Biên Phủ, quyết định gửi xe máy tại công ty rồi đi bộ về nhà. Nhà cách nơi làm việc khoảng 1,5 km, nhưng anh vẫn phải cân nhắc lộ trình khi mưa lớn gây ngập. Một số đồng nghiệp nhà xa hơn chọn ở lại công ty đến khuya mới về.

Trong khi đó, Hoài An, nhân viên truyền thông tại một công ty ở phường An Khánh, có hai ngày trong tuần qua ngủ nhờ nhà bạn gần nơi làm việc vì tuyến đường về nhà đi qua đường Phan Huy Ích, khu vực dễ ngập khi mưa lớn.

“Quãng đường về nhà vốn không quá xa, nhưng nếu nước dâng cao, việc cố đi qua đoạn ngập vừa mất thời gian, tôi lo xe chết máy giữa đường. Ở tạm nhà bạn giúp tôi tránh cảnh mắc kẹt trong mưa, chờ nước rút rồi mới tính đường về”, An nói.

Công ty cho tan làm sớm

Một số doanh nghiệp tại TP.HCM đang cho phép nhân viên linh hoạt giờ tan làm trong những ngày mưa lớn, tạo điều kiện để họ chủ động lựa chọn thời điểm và phương án di chuyển về nhà.

Trong ngày có dự báo mưa lớn, Hà Trang (24 tuổi) cùng các đồng nghiệp tại một công ty xuất nhập khẩu ở phường Bảy Hiền thu dọn máy tính để rời văn phòng từ 15h, sớm hơn hai tiếng so với thường lệ. Ban quản lý đã thông báo cho nhân viên tan làm sớm để tránh thời điểm mưa lớn.

“Dù khu vực công ty không bị ngập, con đường trở về nhà ở quận Gò Vấp hay Thủ Đức cũ của nhiều đồng nghiệp thường đi qua điểm ùn tắc và ngập sâu. Công ty đa phần là nữ nên được sếp thông cảm, duyệt cho về sớm”, Trang nói.

Một người dân chật vật di chuyển qua đoạn ngập dưới chân cầu Ba Son ngày 7/10. Ảnh: Duy Hiệu.

Thảo Ngô, nhân viên một công ty trên đường Hàm Nghi, sống tại phường Gò Vấp, cách nơi làm việc khoảng 7 km. Những ngày mưa lớn, cô thường phải tính toán thời gian về nhà để tránh ùn tắc và các đoạn đường ngập.

Công ty Thảo áp dụng chính sách làm việc linh hoạt, cho phép nhân viên đăng ký rời văn phòng từ 15h trong những ngày thời tiết bất lợi. Sau khi về nhà, cô tiếp tục xử lý công việc, gửi email cập nhật tiến độ vào cuối ngày và chấm công trực tuyến.

“Tôi có thể bảo đảm an toàn cho bản thân, vừa hoàn thành tốt trách nhiệm công việc trong ngày”, Thảo cho hay.

Tại văn phòng nơi Quỳnh Nguyễn làm việc ở phường Phú Thuận, phương án điều chỉnh giờ làm được triển khai khi có cảnh báo thời tiết xấu hoặc mưa lớn diện rộng. Ban giám đốc sẽ ban hành thông báo cho phép nhân viên linh hoạt giờ tan làm.

Biết trước phương án này, Quỳnh và các đồng nghiệp có thể chủ động đẩy nhanh tiến độ công việc từ đầu giờ chiều để sắp xếp thời gian về nhà.

“Việc điều chỉnh giờ tan làm sớm hơn giúp mọi người an tâm và chủ động chọn lựa giải pháp di chuyển an toàn nhất trong những ngày mưa gió”, Quỳnh nói.