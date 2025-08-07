Hà Nội

Chính trị

Bộ Công an đặt mức cao nhất về bảo vệ an ninh lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Người phát ngôn Bộ Công an khẳng định, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác chuẩn bị an ninh trật tự cho sự kiện là rất cao.

Thiên Tuấn

Chiều 7/8, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2025.

Tại họp báo, báo chí đặt câu hỏi đề nghị Bộ Công an cho biết những chuẩn bị gì để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

img8785-1754558454162338972249.jpg

Thông tin với báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là sự kiện mang tính chất chính trị, lịch sử rất lớn.

Về công tác đảm bảo an ninh trật tự cho sự kiện, thứ nhất, Bộ Công an xác định đây là sự kiện mang tính chất trọng đại của đất nước, đánh dấu 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Đồng thời đánh giá thành tựu 40 năm đổi mới cũng như chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt trong bối cảnh Trung ương Đảng xác định chúng ta chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới. Do đó, yêu cầu đặt ra đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự là rất cao.

Thứ hai, về quy mô, tính chất, sự kiện năm nay là cấp quốc gia, chúng ta có mời các đại biểu quốc tế tham dự. Các hoạt động kỷ niệm 80 năm tập trung rất cao độ, nhất là trong tháng 8.

Trung ương có 15 hoạt động, trọng điểm là Triển lãm và hoạt động diễu binh, diễu hành với số lượng tham gia rất lớn. Riêng diễu binh, diễu hành, số lượng cán bộ tham gia gần 19.000 người, chưa tính số lượng tham gia của nhân dân. Ngoài ra còn có các phóng viên báo chí trong nước và quốc tế.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh Bộ Công an xác định có 3 nhiệm vụ:

Bộ Công an xác định cấp độ bảo vệ cho các sự kiện tháng 8 là cấp độ cao nhất. Bộ Công an đã thành lập Tiểu ban An ninh trật tự do một Thứ trưởng làm trưởng ban, công an các đơn vị địa phương là thành viên để tổ chức nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đồng loạt, đồng bộ, xuyên suốt trên cả nước.

Có hai yêu cầu chính đặt ra đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự lần này. Thứ nhất là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất, đặc biệt là những sự kiện tháng 8 này.

Thứ hai là đảm bảo thuận lợi, thân thiện, chặt chẽ vì đây cũng là ngày lễ, khách quốc tế, nhân dân tham gia đông. Đây là hình ảnh của chúng ta. Nhưng cũng hết sức chặt chẽ và an ninh vì đây là thời điểm các đối tượng lợi dụng chống phá, vi phạm pháp luật.

Đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, Bộ Công an xác định nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong năm 2025, trong đó tháng 8 là cao điểm nhất, với 5 công tác chính: Triển khai các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự và các hoạt động lễ kỷ niệm. Việc này Bộ, Công an các đơn vị địa phương đồng loạt triển khai xuyên suốt từ đầu năm, trọng điểm sẽ là tháng 8.

Triển khai các lực lượng nắm chắc tình hình, đặc biệt là các hoạt động lợi dụng chống phá của các thế lực thù địch, phân loại tội phạm, từ đây đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động. Triển khai trong sạch địa bàn trên toàn quốc.

Đến thời điểm này, Bộ Công an đã triển khai đồng loạt 80 đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, tăng cường công tác quản lý và an ninh trật tự, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ.

Toàn lực lượng sẵn sàng trang thiết bị, phương tiện vũ khí, trang bị hậu cần bảo đảm thực hiện nhiệm vụ với tinh thần cao nhất. Đảm bảo phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội, các bộ, ban, ngành và các địa phương. Trọng điểm tháng 8 là phối hợp với Uỷ ban nhân dân TP. Hà Nội để thực hiện đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các sự kiện diễn ra trong tháng.

Có thể nói rằng, đến thời điểm này, lực lượng công an toàn quốc đã sẵn sàng cho nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho sự kiện, hoạt động trọng tâm của tháng 8, lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

