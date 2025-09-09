Hà Nội

Chính trị

Bộ Chính trị yêu cầu các địa phương hoàn thiện phương án nhân sự khóa mới

Các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương hoàn thiện phương án nhân sự, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ 2025-2030.

Hải Ninh

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, đã ký ban hành Kết luận số 190-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

8999766.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú

Kết luận nêu rõ, tại phiên họp ngày 29/8, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nghe báo cáo của Văn phòng Trung ương Đảng về tình hình, tiến độ đại hội đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị.

Các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương căn cứ thông báo kết luận làm việc của Bộ Chính trị, Tổ Công tác của Bộ Chính trị cho ý kiến vào văn kiện và phương án nhân sự đại hội, ý kiến góp ý của các cơ quan Trung ương để bổ sung, hoàn thiện các văn kiện và phương án nhân sự, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội đại biểu đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong chương trình đại hội, tập trung, dành thời gian thoả đáng cho nội dung thảo luận văn kiện đại hội đảng bộ và văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tập trung thảo luận kỹ những điểm mới, những đột phá trọng tâm, những hạn chế, điểm nghẽn cần tháo gỡ; khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội cụ thể, phù hợp, bám sát thực tiễn của đảng bộ, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, lộ trình, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để kịp thời tổ chức thực hiện.

Giao Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương thường xuyên theo dõi, đôn đốc các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV báo cáo tình hình, tiến độ đại hội đảng bộ các cấp, kịp thời phát hiện, hướng dẫn, đề xuất giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức Đại hội và triển khai thực hiện nghị quyết.

Giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự thống nhất hành động trong Đảng, đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIV của Đảng.

Chính trị

Bộ Chính trị cho ý kiến phương án nhân sự khóa mới của 6 tỉnh

Tổ công tác số 1, số 3, số 4 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh: Đồng Nai, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Quảng Trị, Thái Nguyên, Phú Thọ.

Cuộc làm việc nhằm cho ý kiến vào các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tổ công tác số 1 do Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì; tổ công tác số 3 do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì; tổ công tác số 4 do Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì.

Xem chi tiết

Xã hội

Đột phá giáo dục bắt đầu từ tư duy, nhận thức, thể chế

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, giáo dục trong tình hình mới thể hiện rõ nét tính đột phá giáo dục, từ tư duy, nhận thức, thể chế...

Chiều 6/9, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 8/2025.

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW (Nghị quyết 71) của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, ngày 22/8/2025 Tổng Bí thư Tô Lâm đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Không chỉ ngành giáo dục mà cả nước đều hân hoan khi giáo dục và đào tạo vinh dự được xác định là quốc sách hàng đầu, là nhân tố quyết định tương lai của dân tộc.

Xem chi tiết

Chính trị

Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc

Tổng Bí thư yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội bản lĩnh, trí tuệ, có phẩm chất đạo đức, kỹ năng vận động quần chúng, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Sáng 4/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

tong-bi-thu.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).
Xem chi tiết

