Bình gas rò rỉ bùng lửa lớn khiến hai người trong nhà suýt mất mạng

Một video ghi lại cảnh hai người thoát chết trong gang tấc khỏi đám cháy do rò rỉ bình gas lan truyền chóng mặt trên mạng.

Một đoạn video CCTV gây sốc ghi lại cảnh một người đàn ông và một người phụ nữ thoát chết trong gang tấc sau vụ nổ bình gas LPG bên trong một ngôi nhà đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Vụ việc được cho là xảy ra vào khoảng tháng 6/2025, nhưng vị trí chính xác vẫn chưa được xác minh, theo India Today.

Đoạn phim bắt đầu với cảnh một bình gas LPG bị rò rỉ nằm trên sàn bếp, khí gas thoát ra qua một đường ống bị hư hỏng. Người phụ nữ được nhìn thấy đang cố gắng ngăn chặn sự rò rỉ nhưng, nhận ra nguy hiểm, nhanh chóng rời khỏi khung hình, có lẽ để gọi người giúp đỡ.

Video: @sanyamarora03 / X

Vài phút sau, cô quay lại cùng người đàn ông. Họ vào nhà qua những cửa khác nhau và cố gắng đóng van ga. Nhưng lúc đó, không khí trong phòng đã tràn ngập khí ga rò rỉ, tạo ra môi trường nguy hiểm.

Ngay khi họ đang làm việc gần bình gas, một tia lửa bất ngờ, có lẽ từ bếp, đã đốt cháy khí gas. Chỉ trong vài giây, ngọn lửa bùng lên dữ dội khắp căn phòng, theo sau là khói.

Cả hai người đều sống sót sau vụ nổ. Người dùng mạng xã hội tin rằng cửa ra vào và cửa sổ, vốn được để mở trước đó, đã giúp một phần khí gas phân tán, ngăn chặn một hậu quả thảm khốc hơn.