Video

Bình gas rò rỉ bùng lửa lớn khiến hai người trong nhà suýt mất mạng

Một video ghi lại cảnh hai người thoát chết trong gang tấc khỏi đám cháy do rò rỉ bình gas lan truyền chóng mặt trên mạng.

Trường Hân dịch

Một đoạn video CCTV gây sốc ghi lại cảnh một người đàn ông và một người phụ nữ thoát chết trong gang tấc sau vụ nổ bình gas LPG bên trong một ngôi nhà đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Vụ việc được cho là xảy ra vào khoảng tháng 6/2025, nhưng vị trí chính xác vẫn chưa được xác minh, theo India Today.

Đoạn phim bắt đầu với cảnh một bình gas LPG bị rò rỉ nằm trên sàn bếp, khí gas thoát ra qua một đường ống bị hư hỏng. Người phụ nữ được nhìn thấy đang cố gắng ngăn chặn sự rò rỉ nhưng, nhận ra nguy hiểm, nhanh chóng rời khỏi khung hình, có lẽ để gọi người giúp đỡ.

Video: @sanyamarora03 / X

Vài phút sau, cô quay lại cùng người đàn ông. Họ vào nhà qua những cửa khác nhau và cố gắng đóng van ga. Nhưng lúc đó, không khí trong phòng đã tràn ngập khí ga rò rỉ, tạo ra môi trường nguy hiểm.

Ngay khi họ đang làm việc gần bình gas, một tia lửa bất ngờ, có lẽ từ bếp, đã đốt cháy khí gas. Chỉ trong vài giây, ngọn lửa bùng lên dữ dội khắp căn phòng, theo sau là khói.

Cả hai người đều sống sót sau vụ nổ. Người dùng mạng xã hội tin rằng cửa ra vào và cửa sổ, vốn được để mở trước đó, đã giúp một phần khí gas phân tán, ngăn chặn một hậu quả thảm khốc hơn.

Bài liên quan

Video

Nổ khí gas trong nhà khiến 3 người thiệt mạng ở Indonesia

Đây là khoảnh khắc kinh hoàng khi một bình gas phát nổ khiến ba người thiệt mạng tại một ngôi nhà ở Indonesia.

Người dân địa phương đang nấu ăn cho một sự kiện trước tháng Ramadan thì một bình gas bốc cháy trong nhà ở tỉnh Nam Sumatra vào ngày 31/01, theo Newsflare

Đoạn phim CCTV cho thấy vụ nổ làm vỡ tan cửa sổ, những tiếng la hét kinh hoàng vang lên từ ngôi nhà ở thành phố Palembang vào khoảng 13h30p chiều.

Xem chi tiết

Video

Bình gas phát nổ, xe bún riêu ven đường vỡ tan nát

Clip lan truyền trên MXH cho thấy một vụ nổ khiến xe bún riêu tan tành ở gần cầu vượt Linh Xuân, TPHCM.

Vào thời điểm trên, chị N. đẩy xe tự chế mang theo bếp gas loại nhỏ cùng các dụng cụ nấu nướng trên vỉa hè đường Đỗ Mười để bán bún riêu. Khi chị N. bật bếp, bình gas bị rò rỉ, bốc cháy rồi bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn. Sự việc xảy ra ngày 19/12.

Video: @saki2k3 / X
Xem chi tiết

Video

Cháy xe buýt kinh hoàng trên đường cao tốc Jaipur-Delhi, 3 người chết

Những người chứng kiến ​​ở gần đó cho biết họ nghe thấy tiếng nổ lớn khi các bình gas trên nóc xe phát nổ sau khi hàng hóa tiếp xúc với dây điện trên cao.

Ba người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương khi một chiếc xe buýt chở khoảng 30 công nhân nhập cư từ Pilibhit ở Uttar Pradesh đến một lò gạch ở Manoharpur, gần Jaipur ở Rajasthan, bốc cháy khi một đống hành lý trên nóc xe chạm vào dây điện cao thế trên cao trên đường cao tốc Delhi-Jaipur.

Video: India Travel Times
Xem chi tiết

