Nổ khí gas trong nhà khiến 3 người thiệt mạng ở Indonesia

Đây là khoảnh khắc kinh hoàng khi một bình gas phát nổ khiến ba người thiệt mạng tại một ngôi nhà ở Indonesia.

Người dân địa phương đang nấu ăn cho một sự kiện trước tháng Ramadan thì một bình gas bốc cháy trong nhà ở tỉnh Nam Sumatra vào ngày 31/01, theo Newsflare

Đoạn phim CCTV cho thấy vụ nổ làm vỡ tan cửa sổ, những tiếng la hét kinh hoàng vang lên từ ngôi nhà ở thành phố Palembang vào khoảng 13h30p chiều.

Video: @creepyroom / Instagram

Vài phút sau, một số phụ nữ hoảng loạn chạy ra ngoài, bế theo hai đứa trẻ bị thương. Những người bị bỏng nặng loạng choạng bước ra khỏi nhà khi khói bốc lên đường phố.

Một người hàng xóm đã lái xe minivan của mình để đưa những người bị thương đến bệnh viện.

Giới chức cho biết có chín người ở trong nhà khi vụ nổ xảy ra. Ba người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong đó có hai trẻ em.

Những người thiệt mạng được xác định là chủ nhà Dewi Rohayati, người giúp việc Murni và một người hàng xóm tên Umi, 54 tuổi, bị bỏng nặng "bao phủ 80% cơ thể".

Cảnh sát trưởng Kompol M. Ismail, huyện Đông Ilir II, cho biết nguyên nhân vụ nổ được cho là do rò rỉ khí gas.

Ông cho biết: "Đến nay, cảnh sát vẫn đang điều tra lời khai của một số nhân chứng để xác định nguyên nhân chính xác của vụ nổ.

Cảnh sát đã thu giữ một số bằng chứng, bao gồm một bình khí LPG nghi là nguồn rò rỉ cũng như đoạn phim CCTV xung quanh hiện trường vụ việc."

Khu vực này đã được phong tỏa để đảm bảo an toàn.

Cảnh sát cho biết những người sống sót đang được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Cảng Palembang.