‘Binh đoàn’ xe chở đất nhộn nhịp vào bãi vật liệu trong đất dự án

Nhiều lượt xe trọng tải lớn chở đất có dấu hiệu quá khổ, quá tải ra vào bãi trung chuyển vật liệu trong đất dự án ở Phú Thượng nhộn nhịp.
Mạnh Hưng
Quy hoạch Công viên công cộng phường Phú Thượng (TP Hà Nội) tỷ lệ 1/500 là dự án thành phần độc lập ban đầu thuộc dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt theo Quyết định số 6268/QĐ-UBND ngày 17/12/2025.
Công viên công cộng phường Phú Thượng có quy mô sử dụng đất khoảng 19,99 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.727 tỷ đồng. Vị trí công viên nằm tại khu vực ven sông Hồng, giáp đường Vành đai 3 (chân cầu Thăng Long) và đường An Dương Vương (phường Phú Thượng, TP Hà Nội).
Dự án được quy hoạch theo hướng bền vững, ưu tiên cây xanh và mặt nước, với nhiều phân khu chức năng phục vụ sinh hoạt, giải trí. Các điểm nhấn gồm công viên ven sông, rừng tre - trúc, vườn hoa bốn mùa, quảng trường trung tâm và quảng trường nhạc nước hiện đại. Đồng thời, công viên tích hợp không gian văn hóa như khu tái hiện làng nghề Phú Thượng, công viên lịch sử và công viên hữu nghị Việt - Nga, góp phần tạo điểm nhấn văn hóa - du lịch cho khu vực.
Khi nào di dời bãi vật liệu trong đất dự án ở Phú Thượng?
Các bãi trung chuyển vật liệu nằm trong đất quy hoạch làm dự án Công viên công cộng phường Phú Thượng (Hà Nội) vẫn đang hoạt động nhộn nhịp.
Trong bài viết trước, Báo Tri thức và Cuộc sống nêu thông tin về việc khu đất được quy hoạch làm Công viên công cộng phường Phú Thượng (TP Hà Nội) hiện chủ yếu là đất nông nghiệp và một số bãi trung chuyển vật liệu, mà theo người dân những bãi trung chuyển này là trái phép, sử dụng sai mục đích đất.