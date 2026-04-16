‘Binh đoàn’ xe chở đất nhộn nhịp vào bãi vật liệu trong đất dự án

Quy hoạch Công viên công cộng phường Phú Thượng (TP Hà Nội) tỷ lệ 1/500 là dự án thành phần độc lập ban đầu thuộc dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt theo Quyết định số 6268/QĐ-UBND ngày 17/12/2025.

Công viên công cộng phường Phú Thượng có quy mô sử dụng đất khoảng 19,99 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.727 tỷ đồng. Vị trí công viên nằm tại khu vực ven sông Hồng, giáp đường Vành đai 3 (chân cầu Thăng Long) và đường An Dương Vương (phường Phú Thượng, TP Hà Nội).

Dự án được quy hoạch theo hướng bền vững, ưu tiên cây xanh và mặt nước, với nhiều phân khu chức năng phục vụ sinh hoạt, giải trí. Các điểm nhấn gồm công viên ven sông, rừng tre - trúc, vườn hoa bốn mùa, quảng trường trung tâm và quảng trường nhạc nước hiện đại. Đồng thời, công viên tích hợp không gian văn hóa như khu tái hiện làng nghề Phú Thượng, công viên lịch sử và công viên hữu nghị Việt - Nga, góp phần tạo điểm nhấn văn hóa - du lịch cho khu vực.