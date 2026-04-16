Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống xanh

‘Binh đoàn’ xe chở đất nhộn nhịp vào bãi vật liệu trong đất dự án

Nhiều lượt xe trọng tải lớn chở đất có dấu hiệu quá khổ, quá tải ra vào bãi trung chuyển vật liệu trong đất dự án ở Phú Thượng nhộn nhịp.

Mạnh Hưng
1.jpg
Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống chiều 14/4, nhiều lượt xe trọng tải lớn chở đất từ một dự án đang thi công, gần Cầu Nhật Tân (Hà Nội), nối đuôi nhau chạy ầm ầm ra vào bãi trung chuyển vật liệu nằm trong diện tích đất quy hoạch làm Công viên công cộng phường Phú Thượng (Hà Nội). Trong khi đó, bên trong bãi trung chuyển này có khoảng 7,8 chiếc máy xúc, hoạt động hết công suất.
2.jpg
Trước đó, để phục vụ triển khai dự án Công viên công cộng phường Phú Thượng, ngày 27/3/2026, UBND phường Phú Thượng ban hành thông báo thu hồi đất số 96/TB-UBND, cho biết tiến hành thu hồi đất đối với 79 trường hợp hộ gia đình, cá nhân và tổ chức đang sử dụng với tổng diện tích dự kiến 199.889m2 đất trên địa bàn phường. Về tiến độ thu hồi đất, hoàn thành trong qúy II/2026. Song thực tế, việc giải phóng mặt bằng dự án vẫn đang còn nhiều vướng mắc.
3.jpg
Tại bãi trung chuyển vật liệu, vẫn còn nhiều máy móc nhằm phục vụ cho việc vận chuyển đất, cát. Cùng với đó những đống đất vẫn được cao như núi. Theo người dân những bãi trung chuyển này là trái phép, sử dụng sai mục đích đất.
4.jpg
Thời điểm PV ghi nhận, xe ô tô trọng tải lớn chở đất có dấu hiệu quá khổ, quá tải ra vào các bãi trung chuyển vật liệu nằm trong diện tích đất quy hoạch làm Công viên công cộng phường Phú Thượng nhộn nhịp.
5.jpg
Từng lượt xe tải trọng lớn chở đất nối đuôi nhau ra vào bãi tập kết, mỗi khi xe chạy qua, bụi bẩn bay mù mịt, gây ô nhiễm.
6.jpg
Xe chạy vào bãi chở khối lượng lớn đất công trình, sau đó được đổ trực tiếp, nhanh chóng lên chiếc sà lan đợi sẵn dưới sông Hồng.
7.jpg
8.jpg
Xe tải nhộn nhịp vào bãi vật liệu trong đất dự án để đổ đất xuống sà lan.
9.jpg
Từng lượt xe tải trọng lớn nối đuôi nhau rời bãi trung chuyển để tiếp tục lấy hàng.
10.jpg
Trong quá trình di chuyển ra khỏi bãi, có xe tải còn xả nước bẩn trên thùng xe chảy ra môi trường.

Quy hoạch Công viên công cộng phường Phú Thượng (TP Hà Nội) tỷ lệ 1/500 là dự án thành phần độc lập ban đầu thuộc dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt theo Quyết định số 6268/QĐ-UBND ngày 17/12/2025.

Công viên công cộng phường Phú Thượng có quy mô sử dụng đất khoảng 19,99 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.727 tỷ đồng. Vị trí công viên nằm tại khu vực ven sông Hồng, giáp đường Vành đai 3 (chân cầu Thăng Long) và đường An Dương Vương (phường Phú Thượng, TP Hà Nội).

Dự án được quy hoạch theo hướng bền vững, ưu tiên cây xanh và mặt nước, với nhiều phân khu chức năng phục vụ sinh hoạt, giải trí. Các điểm nhấn gồm công viên ven sông, rừng tre - trúc, vườn hoa bốn mùa, quảng trường trung tâm và quảng trường nhạc nước hiện đại. Đồng thời, công viên tích hợp không gian văn hóa như khu tái hiện làng nghề Phú Thượng, công viên lịch sử và công viên hữu nghị Việt - Nga, góp phần tạo điểm nhấn văn hóa - du lịch cho khu vực.

#bãi trung chuyển vật liệu trong đất dự án #Phú Thượng #Công viên công cộng phường Phú Thượng

Bài liên quan

Sống xanh

Khi nào di dời bãi vật liệu trong đất dự án ở Phú Thượng?

Các bãi trung chuyển vật liệu nằm trong đất quy hoạch làm dự án Công viên công cộng phường Phú Thượng (Hà Nội) vẫn đang hoạt động nhộn nhịp.

Trong bài viết trước, Báo Tri thức và Cuộc sống nêu thông tin về việc khu đất được quy hoạch làm Công viên công cộng phường Phú Thượng (TP Hà Nội) hiện chủ yếu là đất nông nghiệp và một số bãi trung chuyển vật liệu, mà theo người dân những bãi trung chuyển này là trái phép, sử dụng sai mục đích đất.

5.jpg
Các bãi trung chuyển vật liệu nằm trong diện tích đất quy hoạch làm Công viên công cộng phường Phú Thượng. Theo người dân những bãi trung chuyển này là trái phép, sử dụng sai mục đích đất.
Xem chi tiết

Sống xanh

Bãi trung chuyển vật liệu trong đất dự án ở Phú Thượng

Khu vực quy hoạch Công viên công cộng phường Phú Thượng (Hà Nội) chủ yếu là đất nông nghiệp và một số bãi trung chuyển vật liệu.

1.jpg
2.jpg
Xem chi tiết

Sống xanh

Cận cảnh công trình trên đất dự án trường mầm non ở Đông Ngạc

Công trình cột, nhà tạm diện tích 124m2 được dựng trên đất sân vườn Trường mầm non, thuộc quần thể nhà ở xã hội Ecohome3 (Hà Nội).

1-9199.jpg
Ngày 14/4, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Hoàng Mạnh Cường - Phó phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Đông Ngạc (TP Hà Nội), cho biết phường đã thiết lập hồ sơ vi phạm đối với công trình cột và nhà tạm với diện tích 124m2, tại đất sân vườn Trường mầm non, thuộc quần thể nhà ở xã hội Ecohome3 (tổ 5, phường Đông Ngạc).
2-1733.jpg
Theo ông Cường, UBND phường Đông Ngạc đã mời chủ đầu tư lên làm việc, nhưng phía chủ đầu tư mới thông tin là “xây dựng công trình tạm để thi công công trình chính”. Tuy nhiên, UBND phường đã thiết lập hồ sơ vi phạm.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới