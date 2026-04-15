Cận cảnh công trình trên đất dự án trường mầm non ở Đông Ngạc

Công trình cột, nhà tạm diện tích 124m2 được dựng trên đất sân vườn Trường mầm non, thuộc quần thể nhà ở xã hội Ecohome3 (Hà Nội).

Bảo Ngân
Ngày 14/4, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Hoàng Mạnh Cường - Phó phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Đông Ngạc (TP Hà Nội), cho biết phường đã thiết lập hồ sơ vi phạm đối với công trình cột và nhà tạm với diện tích 124m2, tại đất sân vườn Trường mầm non, thuộc quần thể nhà ở xã hội Ecohome3 (tổ 5, phường Đông Ngạc).
Theo ông Cường, UBND phường Đông Ngạc đã mời chủ đầu tư lên làm việc, nhưng phía chủ đầu tư mới thông tin là “xây dựng công trình tạm để thi công công trình chính”. Tuy nhiên, UBND phường đã thiết lập hồ sơ vi phạm.
Phó phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Đông Ngạc khẳng định, chưa có căn cứ để xác định rằng chủ đầu tư đang xây dựng sân Pickleball như một số thông tin xuất hiện.
Dù vậy, về mặt chuyên môn Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Đông Ngạc đang chờ chủ đầu tư cung cấp các văn bản pháp lý của dự án, các quy định, điều khoản và hạng mục thi công công trình. Sau đó, sẽ tập hợp hồ sơ, báo cáo xin ý kiến lãnh đạo UBND phường xem xét có ra quyết định xử phạt hay không?
“Quan điểm của phường từ trên xuống dưới rất rõ, nếu làm sân Pickleball là xử lý, không có câu chuyện tiếp tay, hay là gì ở đây. Hồ sơ phường đã đo vẽ, thiết lập, nếu đi vào hoạt động sẽ tổ chức cưỡng chế”, ông Cường nhấn mạnh.
Theo vị Phó phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Đông Ngạc, phường đã yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công toàn bộ công trình từ nhiều hôm nay. Nhưng thực tế, ghi nhận của PV chiều 14/4, bên trong công trình này vẫn xuất hiện công nhân có dấu hiệu thi công hạng mục.
Toàn cảnh công trình cột, nhà tạm diện tích 124m2 được dựng trên đất sân vườn Trường mầm non, thuộc quần thể nhà ở xã hội Ecohome3.
>> Mời quý độc giả xem video: Dự án nghìn tỷ Suối Voi bị rà soát thu hồi vì chậm tiến độ kéo dài nhiều năm.
Bãi trung chuyển vật liệu trong đất dự án ở Phú Thượng

Khu vực quy hoạch Công viên công cộng phường Phú Thượng (Hà Nội) chủ yếu là đất nông nghiệp và một số bãi trung chuyển vật liệu.

Quy hoạch Công viên công cộng phường Phú Thượng (TP Hà Nội) tỷ lệ 1/500 là dự án thành phần độc lập ban đầu thuộc dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt theo Quyết định số 6268/QĐ-UBND ngày 17/12/2025.
Công viên công cộng phường Phú Thượng có quy mô sử dụng đất khoảng 19,99 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.727 tỷ đồng. Vị trí công viên nằm tại khu vực ven sông Hồng, giáp đường Vành đai 3 (chân cầu Thăng Long) và đường An Dương Vương (phường Phú Thượng, TP Hà Nội).
Phường Xuân Phương dẹp bỏ bãi đổ thải, VLXD trái phép

UBND phường Xuân Phương (Hà Nội) đã ra quân xử lý, dẹp bỏ bãi tập kết VLXD, bãi đổ thải trái phép sát đường ray tàu.

Thông tin liên quan đến việc người dân ngang nhiên sử dụng sai mục đích đất để kinh doanh, tập kết vật liệu xây dựng (VLXD), bãi đổ thải trái phép tại khu vực ngõ 56 Phương Canh (phường Xuân Phương, TP Hà Nội) sát đường ray tàu, sáng 9/4, trao đổi với phóng viên (PV) Báo Tri thức và Cuộc sống, đại diện Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Xuân Phương cho biết, các lực lượng chức năng của phường đã ra quân dẹp bỏ các bãi này.

Các lực lượng chức năng của phường Xuân Phương đào rãnh, lắp barie, căng dây ngăn cấm hành vi tái vi phạm.
Miễn phí xe buýt tại TP.HCM: 'Đòn bẩy mềm' cho chuyển dịch đô thị xanh

TP.HCM miễn phí xe buýt được đánh giá là giải pháp an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống người dân và góp phần thúc đẩy bảo vệ môi trường đô thị.

Trong tờ trình đăng ký xây dựng Nghị quyết của HĐND TP về việc hỗ trợ cho người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt (miễn phí xe buýt) theo trình tự, thủ tục rút gọn, Sở Xây dựng nêu lý do của việc miễn phí xe buýt tại TP.HCM.

Một trong những lý do quan trọng là nhằm kịp thời hỗ trợ người dân sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, kéo giảm ùn tắc giao thông, hạn chế ô nhiễm môi trường do khí thải phương tiện cá nhân gây ra.

