Khi nào di dời bãi vật liệu trong đất dự án ở Phú Thượng?

Trong bài viết trước, Báo Tri thức và Cuộc sống nêu thông tin về việc khu đất được quy hoạch làm Công viên công cộng phường Phú Thượng (TP Hà Nội) hiện chủ yếu là đất nông nghiệp và một số bãi trung chuyển vật liệu, mà theo người dân những bãi trung chuyển này là trái phép, sử dụng sai mục đích đất.

Theo tài liệu của phóng viên (PV), để phục vụ triển khai dự án Công viên công cộng phường Phú Thượng, được biết ngày 27/3/2026 vừa qua, UBND phường Phú Thượng có ban hành thông báo thu hồi đất số 96/TB-UBND, do Phó Chủ tịch UBND phường Võ Thanh Tùng ký tên. Tại thông báo này, UBND phường Phú Thượng cho biết tiến hành thu hồi đất đối với 79 trường hợp hộ gia đình, cá nhân và tổ chức đang sử dụng với tổng diện tích dự kiến 199.889m2 đất trên địa bàn phường.

Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi được xác định theo Bản định vị mốc (phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) ngày 12/3/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội; Bản vẽ ranh giới thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công viên công cộng phường Phú Thượng do Công ty Cổ phần Tổng công ty công nghệ thiết kế xây dựng Việt Nam lập tháng 3/2026.

Về kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm sẽ bắt đầu từ tháng 3/2026; kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ bắt đầu từ tháng 3/2026-6/2026. Về tiến độ thu hồi đất, hoàn thành trong qúy II/2026.

Dù vậy, ghi nhận của PV cho thấy việc giải phóng mặt bằng dự án vẫn đang còn nhiều vướng mắc. Vì thế, ngày 11/4 vừa qua, UBND phường Phú Thượng tổ chức đối thoại với các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án. Tại buổi đối thoại, nhiều ý kiến tập trung vào 3 nhóm vấn đề gồm: Mức độ công khai quy hoạch; tính hợp pháp của việc triển khai dự án khi quy hoạch phân khu sông Hồng tỷ lệ 1/5000 đang điều chỉnh; và tiến độ GPMB được cho là gấp, gây áp lực cho người dân...

Tại buổi đối thoại, theo thông tin từ ông Lê Văn Thìn - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Phú Thượng, từ đầu tháng 4/2026 đến nay, tổ công tác đã hoàn tất điều tra, kiểm đếm khoảng 50% số hộ bị ảnh hưởng. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành toàn bộ GPMB trong quý II/2026, đồng thời công khai phương án bồi thường ngay trong tháng 4.

Như vậy, căn cứ theo thông báo và các thông tin từ phía UBND phường Phú Thượng, song song với các trường hợp đang sử dụng đất trong diện thu hồi để thực hiện dự án Công viên công cộng phường Phú Thượng, thì các bãi trung chuyển vật liệu tại đây có thể sẽ phải di dời trong quý II/2026.

Tuy nhiên, tại thời điểm ghi nhận sáng 13/4, máy móc, tàu thuyền, xe ô tô tải ra vào các bãi trung chuyển vật liệu rất nhộn nhịp. Dọc con đường nhỏ di chuyển vào bãi tập kết, đất, cát rơi vương vãi, bụi bẩn bay mù mịt ô nhiễm. Ngoài ra, bên trong một bãi còn đang tập kết khối lượng lớn đất, cát cao như núi. Nhìn từ trên cao, bãi trung chuyển còn làm kè lấn sông Hồng để bốc dỡ hàng lên, xuống tàu gây ảnh hưởng đến dòng chảy và cản trở thoát lũ.

Quy hoạch Công viên công cộng phường Phú Thượng (TP Hà Nội) tỷ lệ 1/500 là dự án thành phần độc lập ban đầu thuộc dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt theo Quyết định số 6268/QĐ-UBND ngày 17/12/2025. Công viên công cộng phường Phú Thượng có quy mô sử dụng đất khoảng 19,99 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.727 tỷ đồng. Vị trí công viên nằm tại khu vực ven sông Hồng, giáp đường Vành đai 3 (chân cầu Thăng Long) và đường An Dương Vương (phường Phú Thượng, TP Hà Nội). Dự án được quy hoạch theo hướng bền vững, ưu tiên cây xanh và mặt nước, với nhiều phân khu chức năng phục vụ sinh hoạt, giải trí. Các điểm nhấn gồm công viên ven sông, rừng tre - trúc, vườn hoa bốn mùa, quảng trường trung tâm và quảng trường nhạc nước hiện đại. Đồng thời, công viên tích hợp không gian văn hóa như khu tái hiện làng nghề Phú Thượng, công viên lịch sử và công viên hữu nghị Việt - Nga, góp phần tạo điểm nhấn văn hóa - du lịch cho khu vực. Tại buổi đối thoại ngày 11/4 giữa UBND phường Phú Thượng với các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án Công viên công cộng Phú Thượng, ông nguyễn Văn Long (đại diện các hộ dân) thắc mắc, trong Nghị quyết 498/NQ-HĐND ngày 14/12/2025 của HĐND TP Hà Nội đã nêu rõ, dự án Công viên công cộng phường Phú Thượng có “địa điểm thực hiện tại khu vực ngõ 148 An Dương Vương", nhưng vì sao UBND TP và UBND phường sau đó lại có quyết định cùng các văn bản khác để thu hồi đất tại ngõ 150 An Dương Vương...? Trả lời vấn đề này, ông Hoàng Mạnh Khương - Phó phòng Kinh tế, hạ tầng - đô thị phường cho biết, UBND phường thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP. Về vấn đề tổ chức công bố công khai quy hoạch, ông Khương cho hay, ngày 11/12/2025, phường có thông báo số 110 về việc niêm yết công khai quy hoạch 1/500 của dự án; đồng thời niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường, qua loa truyền thanh. Đến ngày 16/12/2025, Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì bàn giao toàn bộ công bố quy hoạch chi tiết công khai dự án Công viên công cộng Phú Thượng. Một công dân khác là bà Phạm Thị Thanh Hường, thắc mắc, theo khoản 7 Điều 37 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn 2024, thời gian lấy ý kiến cộng đồng dân cư ít nhất 20 ngày. Nhưng thực tế, ngày 17/12/2025, UBND phường chỉ tổ chức lấy ý kiến người dân, phát ra hơn 100 phiếu, thu về 74 phiếu có ý kiến và cho rằng “đã lấy ý kiến người dân"? Vậy phường đã lấy ý kiến những ai? Người đó có tài sản, lợi ích liên quan đến dự án hay không...? Về nội dung này, đại diện UBND phường Phú Thượng cho biết, hiện chỉ có kết quả tổng hợp, nội dung còn lại công dân yêu cầu làm rõ, phường chưa trả lời, cũng chưa cung cấp tài liệu liên quan. Tại buổi đối thoại, các công dân cũng nêu ý kiến cho rằng phường thực hiện gấp rút, hồ sơ thông tin người dân chưa được cung cấp đầy đủ để tham gia lấy ý kiến.

