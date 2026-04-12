Bãi trung chuyển vật liệu trong đất dự án ở Phú Thượng

Khu vực quy hoạch Công viên công cộng phường Phú Thượng (Hà Nội) chủ yếu là đất nông nghiệp và một số bãi trung chuyển vật liệu.

1.jpg
Quy hoạch Công viên công cộng phường Phú Thượng (TP Hà Nội) tỷ lệ 1/500 là dự án thành phần độc lập ban đầu thuộc dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt theo Quyết định số 6268/QĐ-UBND ngày 17/12/2025.
2.jpg
Công viên công cộng phường Phú Thượng có quy mô sử dụng đất khoảng 19,99 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.727 tỷ đồng. Vị trí công viên nằm tại khu vực ven sông Hồng, giáp đường Vành đai 3 (chân cầu Thăng Long) và đường An Dương Vương (phường Phú Thượng, TP Hà Nội).
3.jpg
Căn cứ theo thông báo của UBND phường Phú Thượng, để triển khai dự án công viên sẽ tiến hành thu hồi đất đối với 79 trường hợp hộ gia đình, cá nhân và tổ chức với tổng diện tích dự kiến khoảng khoảng 19,99 ha trên địa của phường.
cats.jpg
Kế hoạch thực hiện dự án được triển khai đồng bộ, trong đó công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm được tiến hành từ tháng 3/2026; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự kiến thực hiện từ tháng 3/2026 đến tháng 6/2026; tiến độ thu hồi đất hoàn thành trong quý II/2026. Theo Quyết định của UBND TP Hà Nội, dự án được triển khai nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện sớm đầu tư xây dựng công viên công cộng theo quy hoạch, góp phần hoàn thiện không gian cảnh quan, hạ tầng đô thị khu vực. Công viên Phú Thượng được kỳ vọng trở thành điểm kết nối quan trọng giữa không gian đô thị hiện hữu với hệ sinh thái ven sông, đồng thời đóng vai trò là “lá phổi xanh” điều hòa không khí cho khu vực phía Bắc Hà Nội.
4.jpg
Ghi nhận của PV, đến nay (11/4), còn nhiều cư dân tại ngõ 150 đường An Dương Vương đang có đơn kiến nghị nhằm làm rõ quyền lợi về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sau khi đất bị thu hồi để phục vụ dự án.
5.jpg
Khu vực quy hoạch Công viên công cộng phường Phú Thượng chủ yếu là đất nông nghiệp. Ngoài ra, còn có một số bãi trung chuyển vật liệu mà theo người dân những bãi trung chuyển này là trái phép, sử dụng sai mục đích đất.
6.jpg
10.jpg
Thời điểm PV ghi nhận sáng 11/4, máy móc, tàu thuyền, xe ô tô tải ra vào các bãi trung chuyển vật liệu ở đây rất nhộn nhịp.
7.jpg
Nhìn từ trên cao, bãi trung chuyển còn làm kè lấn sông Hồng để bốc dỡ hàng lên, xuống tàu gây ảnh hưởng đến dòng chảy và cản trở thoát lũ.
8.jpg
Đất, cát được tập kết cao như núi bên trong bãi trung chuyển vật liệu.
11.jpg
Nhằm tìm hiểu khách quan, thông tin liên quan đến việc sử dụng đất, hoạt động của các bãi trung chuyển vật liệu này, sáng 11/4, PV liên hệ qua điện thoại với một lãnh đạo Phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Phú Thượng, nhưng vị này không bắt máy.
12.jpg
Trước đó, nhằm tăng cường quản lý hoạt động tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn Hà Nội, lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã có công văn chỉ đạo các Sở ngành liên quan rà soát các địa điểm có dấu hiệu lấn chiếm đất đai các loại, có biện pháp giải quyết triệt để, duy trì hiệu quả công tác quản lý lâu dài. Đặc biệt, UBND TP Hà Nội giao Công an thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ để chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi “bảo kê”, sử dụng các thủ đoạn nhằm tranh giành địa bàn phục vụ hoạt động kinh doanh không lành mạnh liên quan đến vật liệu xây dựng, tài nguyên khoáng sản và các loại tội phạm khác liên quan.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Hỗ trợ kinh doanh dễ dàng kê khai hóa đơn điện tử. Nguồn: VTV.

