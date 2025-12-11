Hà Nội

Biệt thự 4 mặt tiền của đại gia bậc nhất Sài Gòn xưa

Bất động sản

Biệt thự 4 mặt tiền của đại gia bậc nhất Sài Gòn xưa

Giữa TP HCM náo nhiệt, biệt thự NG.V.HAO với những mảng tường rêu phong, vẫn tồn tại như chứng nhân của một thời vàng son.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Tọa lạc tại vị trí "đắc địa" với 4 mặt tiền Trần Hưng Đạo, Ký Con, Lê Thị Hồng Gấm và Yersin tại TP HCM, biệt thự NG.V.HAO là của đại gia Nguyễn Văn Hảo (1890-1971). Ông là một trong những thương gia giàu có bậc nhất Sài Gòn giữa thế kỷ 20. Ảnh: Dân Việt
Tọa lạc tại vị trí "đắc địa" với 4 mặt tiền Trần Hưng Đạo, Ký Con, Lê Thị Hồng Gấm và Yersin tại TP HCM, biệt thự NG.V.HAO là của đại gia Nguyễn Văn Hảo (1890-1971). Ông là một trong những thương gia giàu có bậc nhất Sài Gòn giữa thế kỷ 20. Ảnh: Dân Việt
Ngôi nhà được xây dựng từ năm 1933 đến 1937, có diện tích 800m2. Ảnh: FB Nguyễn Xuân
Ngôi nhà được xây dựng từ năm 1933 đến 1937, có diện tích 800m2. Ảnh: FB Nguyễn Xuân
Tòa nhà mang phong cách kiến trúc Art Deco (là phong cách thịnh hành vào những năm 1920 - 1940), nổi bật với các mảng khối mạnh mẽ, đường nét hình học và bố cục đối xứng. Ảnh: FB Nguyễn Xuân
Tòa nhà mang phong cách kiến trúc Art Deco (là phong cách thịnh hành vào những năm 1920 - 1940), nổi bật với các mảng khối mạnh mẽ, đường nét hình học và bố cục đối xứng. Ảnh: FB Nguyễn Xuân
Sân thượng được xây theo kiến trúc Pháp với nhiều vật liệu được mang về từ châu Âu. Ảnh: FB Nguyễn Xuân
Sân thượng được xây theo kiến trúc Pháp với nhiều vật liệu được mang về từ châu Âu. Ảnh: FB Nguyễn Xuân
Logo NG.V.HAO đắp nổi trên mặt tiền thu hút sự chú ý của người qua đường. Ảnh: Dân Việt
Logo NG.V.HAO đắp nổi trên mặt tiền thu hút sự chú ý của người qua đường. Ảnh: Dân Việt
Qua thời gian, tòa biệt thự cổ phủ đầy rêu phong. Ảnh: FB Nguyễn Xuân
Qua thời gian, tòa biệt thự cổ phủ đầy rêu phong. Ảnh: FB Nguyễn Xuân
Tầng trệt được chia nhỏ cho các hộ kinh doanh. Ảnh: FB Nguyễn Xuân
Tầng trệt được chia nhỏ cho các hộ kinh doanh. Ảnh: FB Nguyễn Xuân
Hai tầng trên vẫn là nơi sinh sống của con cháu gia tộc Nguyễn Văn Hảo. Ảnh: FB Nguyễn Xuân
Hai tầng trên vẫn là nơi sinh sống của con cháu gia tộc Nguyễn Văn Hảo. Ảnh: FB Nguyễn Xuân
Những mảng tường rêu phong của căn biệt thự. Ảnh: FB Nguyễn Xuân
Những mảng tường rêu phong của căn biệt thự. Ảnh: FB Nguyễn Xuân
Phần ngoại thất đã xuống cấp nhưng nội thất bên trong biệt thự vẫn rất chắc chắn. Ảnh: FB Nguyễn Xuân
Phần ngoại thất đã xuống cấp nhưng nội thất bên trong biệt thự vẫn rất chắc chắn. Ảnh: FB Nguyễn Xuân
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Biệt thự cổ Sài Gòn #Kiến trúc Art Deco #Nhà cổ Nguyễn Văn Hảo #Lịch sử thương gia Sài Gòn #Kiến trúc Pháp kết hợp châu Âu #Di tích lịch sử TP HCM

