Hiếu Nguyễn "Mưa đỏ" phong độ ngời ngời, có người yêu ngoại quốc

Giải trí

Hiếu Nguyễn sở hữu gương mặt điển trai, nam tính, body săn chắc. Nam diễn viên phim Mưa đỏ hiện tại yêu xa. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Hiếu Nguyễn đóng vai chỉ huy Thành trong phim Mưa đỏ. Ảnh: FB Hiếu Nguyễn.
Nam diễn viên chia sẻ trên Tiền Phong, hai ngày trước buổi thử, anh bị sốt, mắt đỏ, chảy nước mắt mũi nhưng vẫn được đạo diễn Đặng Thái Huyền chọn. Ảnh: FB Hiếu Nguyễn.
Hiếu Nguyễn tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Anh từng đóng Hương ga, Quyên. Ảnh: FB Hiếu Nguyễn.
Nam diễn viên sở hữu gương mặt điển trai, nam tính, body săn chắc. Ảnh: FB Hiếu Nguyễn.
Có vẻ ngoài phong độ, Hiếu Nguyễn thường được giao vai hành động. Ảnh: FB Hiếu Nguyễn.
Nam diễn viên từng chia sẻ trên VTV, dù được mọi người chú ý với vẻ ngoại điển trai, nhưng anh nghĩ đó cũng là khuyết điểm. Ảnh: FB Hiếu Nguyễn.
"Hiếu cho rằng những hình mẫu như thế thường bị các cô gái cho rằng sẽ rất đào hoa, không chung thuỷ. Thực chất thì không phải như thế", nam diễn viên phim Mưa đỏ cho hay. Ảnh: FB Hiếu Nguyễn.
Nam diễn viên từng tiết lộ, anh không có hình mẫu bạn gái cụ thể. "Chỉ cần duyên tới, đúng thời điểm là yêu rồi đấy. Không cần phải quá xinh đẹp, có địa vị xã hội", Hiếu Nguyễn nói. Ảnh: FB Hiếu Nguyễn.
Tháng 1/2025, Hiếu Nguyễn cầu hôn bạn gái. Theo Znews, bạn gái nam diễn viên đến từ Philippines, đang làm luật sư tại Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: Znews.
"Tình yêu của chúng ta không chỉ là những chặng bay, cung đường phiêu lưu đầy kỷ niệm, nơi đó còn đong đầy tình cảm ta dành cho nhau. Cảm ơn em, người con gái tuyệt vời khiến mỗi chặng đường anh đi đều trở nên ý nghĩa", anh viết trên trang cá nhân. Ảnh: Znews.
