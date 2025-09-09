Biến Boeing bỏ rơi thành phòng học đột phá

Từ một “xác máy bay” bị bỏ rơi nhiều năm ở Nội Bài, chiếc Boeing 727-200 sắp trở thành “phòng học lớn” cho hàng nghìn sinh viên.

Trong nhiều năm qua, tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tồn tại một chiếc máy bay Boeing 727-200 bị bỏ rơi, không còn khai thác thương mại và gần như trở thành “vật thể lạ” khiến nhiều hành khách tò mò mỗi khi đi qua. Mới đây, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ thống nhất phương án xử lý chiếc máy bay này bằng cách bàn giao cho Học viện Hàng không Việt Nam.

Từ “xác máy bay bỏ rơi” thành giáo cụ thực hành vô giá cho sinh viên

Theo kế hoạch, chiếc Boeing 727-200 sẽ không bị tháo dỡ phế liệu, mà được tận dụng tối đa để biến thành mô hình, giáo cụ phục vụ công tác giảng dạy và thực hành. Đây là một quyết định có ý nghĩa rất lớn, vừa tránh lãng phí tài sản, vừa tạo thêm cơ hội học tập thực tiễn cho thế hệ sinh viên ngành hàng không.

Máy bay Boeing 727-200 bị bỏ rơi gần 20 năm ở sân bay Nội Bài. Ảnh: Tạp chí Hàng không.

Trong lĩnh vực đào tạo hàng không, mô hình giảng dạy thường được chia thành hai loại: mô hình giả lập (simulator, mock-up) và mô hình thực tế (real aircraft). Các trường đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hàng không, bảo dưỡng máy bay, quản lý sân bay thường chỉ có điều kiện tiếp cận các bộ phận mô phỏng, cabin giả lập, hay thậm chí chỉ là hình ảnh minh họa. Điều này giúp sinh viên nắm được nguyên lý, nhưng khó truyền tải đầy đủ cảm giác thực tế và tính phức tạp của một máy bay thương mại.

Với chiếc Boeing 727-200, một dòng máy bay phản lực tầm trung từng rất phổ biến trong thập niên 1970–1990, Học viện Hàng không Việt Nam sẽ có trong tay một giáo cụ “hàng thật”. Sinh viên chuyên ngành kỹ thuật hàng không có thể trực tiếp tiếp cận kết cấu thân vỏ, hệ thống càng đáp, khoang hành khách, buồng lái, hệ thống dây dẫn, bảng điện… Từ đó, quá trình học tập không chỉ dừng lại ở lý thuyết, mà còn chuyển hóa thành những trải nghiệm thực hành sinh động.

Đối với sinh viên ngành Kỹ thuật bảo dưỡng máy bay – một trong những chuyên ngành quan trọng của Học viện, việc có máy bay thật để học tập là điều vô giá. Họ có thể được tiếp cận các công việc như: Thực hành thao tác kiểm tra ngoại quan (visual inspection); làm quen với hệ thống càng đáp và bánh; Tiếp cận hệ thống điện, thủy lực, điều áp;Thực hành tháo – lắp một số bộ phận không quan trọng về an toàn bay.

Máy bay bị bỏ rơi sẽ được sử dụng làm giáo cụ thực hành cho sinh viên hàng không. Ảnh: Tạp chí Hàng không.

Những bài học như vậy vốn đòi hỏi sinh viên phải đi thực tập tại các hãng hàng không, nhưng cơ hội được chạm tay vào máy bay thật thường hiếm hoi, thời gian lại hạn chế. Việc Học viện sở hữu chiếc Boeing 727-200 sẽ bổ sung một phòng thực hành “khổng lồ” ngay trong khuôn viên nhà trường.

Không chỉ có sinh viên kỹ thuật, các ngành khai thác vận tải hàng không, quản lý hoạt động bay, dịch vụ mặt đất cũng sẽ hưởng lợi. Máy bay có thể trở thành mô hình huấn luyện cho nhiều nội dung như: Thực hành quy trình lên/xuống máy bay; Mô phỏng tình huống khẩn cấp; Quan sát và làm quen với buồng lái; Giáo cụ cho nghiên cứu quản lý bảo trì và khai thác.

Mở ra cơ hội học tập thực tế hiếm có

Chiếc Boeing 727-200 không chỉ là phương tiện học tập, mà còn có thể trở thành đối tượng nghiên cứu liên ngành. Các khoa cơ khí, vật liệu, an toàn lao động có thể sử dụng để làm đề tài khoa học, nghiên cứu về ăn mòn kim loại, thử nghiệm phương pháp bảo dưỡng mới, hoặc khảo sát độ bền của các chi tiết sau hàng chục năm ngừng hoạt động.

Ngoài ra, máy bay cũng có giá trị triển lãm. Học viện Hàng không Việt Nam hoàn toàn có thể thiết kế một không gian trưng bày mở cửa cho công chúng, nơi sinh viên hướng dẫn khách tham quan tìm hiểu về cấu tạo máy bay, lịch sử hàng không, hay vai trò của kỹ sư và phi công. Điều này vừa tăng thêm sự hấp dẫn của Học viện, vừa tạo ra cầu nối truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ yêu thích ngành hàng không.

Trong bối cảnh ngành hàng không Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, nhu cầu về đội ngũ kỹ sư, nhân viên kỹ thuật, tiếp viên, nhân lực quản lý ngày càng cao. Việc Học viện có một chiếc máy bay thật để đào tạo sẽ góp phần nâng cao chất lượng nhân lực, giảm sự lệ thuộc vào các đợt thực tập ngắn hạn tại hãng.

Sinh viên tốt nghiệp không chỉ nắm chắc lý thuyết, mà còn có kỹ năng thực hành gần sát với môi trường làm việc. Đây chính là yếu tố then chốt giúp họ thích ứng nhanh chóng khi bước vào nghề, đồng thời đáp ứng chuẩn quốc tế – điều mà các hãng hàng không Việt Nam đang hướng tới.

Như vậy, từ một “xác máy bay” bị bỏ rơi nhiều năm ở Nội Bài, chiếc Boeing 727-200 sắp trở thành “phòng học lớn” cho hàng nghìn sinh viên. Họ sẽ được học tập, nghiên cứu, thực hành trên một chiếc máy bay thật – điều mà không phải trường hàng không nào trong khu vực cũng có được. Đây chính là một câu chuyện nhiều ý nghĩa về sự kết hợp giữa tiết kiệm, sáng tạo và khát vọng nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực ngành hàng không của đất nước.