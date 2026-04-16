BIDV và Alphanam nâng tầm quan hệ hợp tác

Ngày 14/04/2026 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam ký kết thỏa Thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030.

PV

Theo thỏa thuận, BIDV sẽ cung cấp cho Alphanam các giải pháp tài chính và dịch vụ ngân hàng toàn diện, hiện đại, đồng bộ; đồng thời đóng vai trò đầu mối tư vấn tài chính, thu xếp vốn cho các dự án đầu tư và phương án kinh doanh hiệu quả của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, BIDV cũng tạo điều kiện để cán bộ nhân viên của Alphanam tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ bán lẻ chất lượng cao của ngân hàng. Về phía Alphanam sẽ ưu tiên lựa chọn BIDV là đối tác tài chính chiến lược trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp và hệ sinh thái các công ty thành viên.

Tổng Giám đốc BIDV Lê Ngọc Lâm và Chủ tịch HĐQT Alphanam Nguyễn Tuấn Hải đại diện hai đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lê Ngọc Lâm - Tổng Giám đốc BIDV - nhấn mạnh: Lễ ký kết không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị, mà còn mở ra giai đoạn đồng hành bền vững, hỗ trợ các đơn vị của Alphanam tiếp cận các giải pháp tài chính toàn diện, hiện đại. Với vị thế là ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất Việt Nam cùng hệ sinh thái tài chính rộng khắp cả nước, BIDV sẵn sàng đồng hành với Alphanam trên hành trình phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Ông Nguyễn Tuấn Hải - Chủ tịch HĐQT Alphanam - cho biết: Trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng, xu hướng đầu tư vào hạ tầng, du lịch, thương mại, sản xuất… ngày càng rõ nét, vai trò đồng hành của các tổ chức tài chính đối với doanh nghiệp trở nên đặc biệt quan trọng, góp phần kiến tạo những dự án quy mô, mang giá trị bền vững. Việc BIDV hợp tác với Alphanam là dấu mốc quan trọng, góp phần khẳng định vị thế của Alphanam trong lĩnh vực đầu tư phát triển. Sự hợp tác giữa hai đơn vị được kỳ vọng sẽ tạo ra những giá trị cộng hưởng, góp phần nâng tầm các dự án đạt chuẩn quốc tế, đồng thời gia tăng giá trị thương hiệu và vị thế của cả BIDV và Alphanam trên thị trường.

Giám đốc BIDV Hà Nội Nguyễn Đình Dương và Phó Chủ tịch HĐQT Alphanam Nguyễn Minh Nhật ký kết hợp đồng tín dụng

Nhằm hiện thực hóa các nội dung thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị, trong khuôn khổ chương trình, BIDV Hà Nội và Công ty CP Đầu tư Công viên Văn hóa Mường Hoa (thành viên của Alphanam) đã ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ Dự án The Residences at InterContinental Sapa Resort và Dự án InterContinental Sapa Resort nằm trong phân khu InterContinental Resort & Residences thuộc Quần thể nghỉ dưỡng quốc tế Alphora Muong Hoa.

Các đại biểu chúc mừng thành công lễ ký kết

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa BIDV và Alphanam là dấu mốc quan trọng thể hiện quyết tâm củng cố quan hệ bền vững trên nền tảng tin cậy và gắn bó lâu dài giữa hai bên. Đồng thời, sự kiện cũng khẳng định vai trò và cam kết của BIDV trong việc đồng hành phát triển cũng cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và hòa nhịp vào tiến trình hội nhập quốc tế.

#Quan hệ hợp tác ngân hàng và doanh nghiệp #BIDV và Alphanam chiến lược tài chính #Hợp tác phát triển dự án đầu tư #Đầu tư hạ tầng và du lịch #Dịch vụ tài chính toàn diện #Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế

BIDV tiên phong kết nối hệ thống chuyền mạch ngành chứng khoán

Ngày 13/03/2026, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã chính thức hoàn tất triển khai và đưa vào vận hành hệ thống giao tiếp nghiệp vụ điện tử.

Với cột mốc này, BIDV trở thành Ngân hàng lưu ký nội địa đầu tiên và duy nhất hoàn tất kết nối, qua đó đóng góp trực tiếp vào việc vận hành thông suốt và thành công chung của hệ thống chuyển mạch trên toàn thị trường.

Việc đưa hệ thống Chuyển mạch VSDC vào hoạt động đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tự động hóa trao đổi nghiệp vụ giữa Ngân hàng lưu ký giám sát và công ty chứng khoán. Giải pháp mới của VSDC giúp nâng cao tốc độ xử lý, tăng độ chính xác và minh bạch trong công tác xác nhận số dư cũng như thông báo kết quả giao dịch của khách hàng. Đồng thời, Hệ thống đã thay thế phương thức trao đổi thủ công bằng quy trình điện tử khép kín góp phần giảm thiểu rủi ro vận hành và tối ưu hiệu quả xử lý của Ngân hàng lưu ký và các công ty chứng khoán, đóng góp trực tiếp vào kết quả review nâng hạng thị trường kỳ tháng 3/2026 của FTSE.

QUẢN LÝ BÁN HÀNG HIỆU QUẢ HƠN VỚI BIDV DIRECT SHOP

Đón đầu xu hướng chuyển đổi số khi mọi giải pháp tài chính đều được tích hợp trong một ứng dụng ngân hàng, BIDV chính thức ra mắt Direct Shop .

Direct Shop là giải pháp công nghệ hoàn hảo dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp hay các hộ kinh doanh vừa chuyển đổi, giúp doanh nghiệp số hóa toàn diện quy trình vận hành chỉ trong một nền tảng duy nhất.

Với hơn 60 tính năng hỗ trợ quản lý bán hàng, Direct Shop đáp ứng đầy đủ các nhu cầu thực tế của doanh nghiệp từ quản lý cửa hàng, nhân viên, đơn hàng đến xuất hóa đơn, kiểm soát doanh thu. Ví dụ, doanh nghiệp có thể khởi tạo cửa hàng trực tuyến ngay trên ứng dụng, dễ dàng phân quyền, tạo tài khoản riêng biệt cho từng vị trí từ quản lý, kế toán đến nhân viên bán hàng để đảm bảo tính bảo mật và minh bạch. Mọi danh mục sản phẩm và dữ liệu khách hàng đều được lưu trữ khoa học, giúp doanh nghiệp thấu hiểu hành vi người mua và triển khai các chiến dịch marketing trúng đích.

BIDV khởi động chiến dịch kết nối sống xanh và tài chính thông minh

Ngày 05/04/2026 tại Hà Nội,Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chính thức công bố chiến dịch “Hybrid Summer 2026”.

Chiến dịch “Hybrid Summer - Sống khoẻ, sống chất cùng BIDV” khẳng định những nỗ lực của BIDV trong việc kiến tạo một hệ sinh thái tài chính gắn kết chặt chẽ với phong cách sống hiện đại. Đây là một hành trình trải nghiệm toàn diện, nơi mỗi khách hàng có thể sống khỏe - sống chất - sống thông minh thông qua việc tham gia các hoạt động thể thao, tận hưởng trải nghiệm tiêu dùng, du lịch đa dạng, đồng thời chủ động quản lý tài chính trên nền tảng số hiện đại của BIDV. Chiến dịch được triển khai đồng bộ từ tháng 4 đến tháng 7/2026, với chuỗi hoạt động xuyên suốt gồm: Hybrid Kickoff - Hybrid Festival - Hybrid Lifestyle - Hybrid Entertainment. Cùng với đó, BIDV triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi, khuyến mại, quà tặng hấp dẫn dành cho khách hàng với tổng giá trị lên đến 6,9 tỷ đồng.

anh-01.jpg
Đại diện Lãnh đạo BIDV và khách mời khởi động chiến dịch Hybrid Summer và giải chạy BIDV Run - Vì cuộc sống Xanh 2026
VinFuture kích hoạt "lá chắn số" chống xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Hồng

VinFuture kích hoạt "lá chắn số" chống xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Hồng

Xâm nhập mặn ngày càng diễn biến khó lường, đe dọa sinh kế của người dân tại các khu vực ven biển Đồng bằng sông Hồng. Trong bối cảnh đó, Quỹ VinFuture phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) triển khai dự án AI dự báo sớm, tích hợp đa công nghệ, tạo nên "lá chắn số" giúp nông dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

