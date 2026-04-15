Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

BIDV tiên phong kết nối hệ thống chuyền mạch ngành chứng khoán

Ngày 13/03/2026, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã chính thức hoàn tất triển khai và đưa vào vận hành hệ thống giao tiếp nghiệp vụ điện tử.

PV

Với cột mốc này, BIDV trở thành Ngân hàng lưu ký nội địa đầu tiên và duy nhất hoàn tất kết nối, qua đó đóng góp trực tiếp vào việc vận hành thông suốt và thành công chung của hệ thống chuyển mạch trên toàn thị trường.

Việc đưa hệ thống Chuyển mạch VSDC vào hoạt động đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tự động hóa trao đổi nghiệp vụ giữa Ngân hàng lưu ký giám sát và công ty chứng khoán. Giải pháp mới của VSDC giúp nâng cao tốc độ xử lý, tăng độ chính xác và minh bạch trong công tác xác nhận số dư cũng như thông báo kết quả giao dịch của khách hàng. Đồng thời, Hệ thống đã thay thế phương thức trao đổi thủ công bằng quy trình điện tử khép kín góp phần giảm thiểu rủi ro vận hành và tối ưu hiệu quả xử lý của Ngân hàng lưu ký và các công ty chứng khoán, đóng góp trực tiếp vào kết quả review nâng hạng thị trường kỳ tháng 3/2026 của FTSE.

Trong giai đoạn triển khai ban đầu với một số công ty chứng khoán lớn, hệ thống của BIDV đã ghi nhận hơn 3.000 điện giao tiếp được xử lý thành công, cho thấy khả năng vận hành ổn định cũng như nhu cầu kết nối ngày càng gia tăng từ thị trường. Kết quả này đạt được trên cơ sở sự phối hợp chặt chẽ giữa BIDV với các cơ quan quản lý và các công ty chứng khoán, xuyên suốt từ khâu phân tích nghiệp vụ, xây dựng giải pháp đến triển khai thực tế, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và định hướng phát triển chung của thị trường chứng khoán Việt Nam..

Hiện nay, BIDV đang cung cấp dịch vụ cho khoảng 90% các công ty quản lý quỹhơn 55% các quỹ đầu tư trên thị trường, với tổng giá trị tài sản lưu ký (AUC) ước đạt trên 868.000 tỷ đồng. Cùng với định hướng đón đầu xu thế phát triển công nghệ, BIDV tiếp tục khẳng định uy tín, năng lực vận hành và duy trì vị thế số 1 trong khối ngân hàng lưu ký giám sát nội địa.

Bài liên quan

Doanh nghiệp

QUẢN LÝ BÁN HÀNG HIỆU QUẢ HƠN VỚI BIDV DIRECT SHOP

Đón đầu xu hướng chuyển đổi số khi mọi giải pháp tài chính đều được tích hợp trong một ứng dụng ngân hàng, BIDV chính thức ra mắt Direct Shop .

Direct Shop là giải pháp công nghệ hoàn hảo dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp hay các hộ kinh doanh vừa chuyển đổi, giúp doanh nghiệp số hóa toàn diện quy trình vận hành chỉ trong một nền tảng duy nhất.

Với hơn 60 tính năng hỗ trợ quản lý bán hàng, Direct Shop đáp ứng đầy đủ các nhu cầu thực tế của doanh nghiệp từ quản lý cửa hàng, nhân viên, đơn hàng đến xuất hóa đơn, kiểm soát doanh thu. Ví dụ, doanh nghiệp có thể khởi tạo cửa hàng trực tuyến ngay trên ứng dụng, dễ dàng phân quyền, tạo tài khoản riêng biệt cho từng vị trí từ quản lý, kế toán đến nhân viên bán hàng để đảm bảo tính bảo mật và minh bạch. Mọi danh mục sản phẩm và dữ liệu khách hàng đều được lưu trữ khoa học, giúp doanh nghiệp thấu hiểu hành vi người mua và triển khai các chiến dịch marketing trúng đích.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

BIDV khởi động chiến dịch kết nối sống xanh và tài chính thông minh

Ngày 05/04/2026 tại Hà Nội,Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chính thức công bố chiến dịch “Hybrid Summer 2026”.

Chiến dịch “Hybrid Summer - Sống khoẻ, sống chất cùng BIDV” khẳng định những nỗ lực của BIDV trong việc kiến tạo một hệ sinh thái tài chính gắn kết chặt chẽ với phong cách sống hiện đại. Đây là một hành trình trải nghiệm toàn diện, nơi mỗi khách hàng có thể sống khỏe - sống chất - sống thông minh thông qua việc tham gia các hoạt động thể thao, tận hưởng trải nghiệm tiêu dùng, du lịch đa dạng, đồng thời chủ động quản lý tài chính trên nền tảng số hiện đại của BIDV. Chiến dịch được triển khai đồng bộ từ tháng 4 đến tháng 7/2026, với chuỗi hoạt động xuyên suốt gồm: Hybrid Kickoff - Hybrid Festival - Hybrid Lifestyle - Hybrid Entertainment. Cùng với đó, BIDV triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi, khuyến mại, quà tặng hấp dẫn dành cho khách hàng với tổng giá trị lên đến 6,9 tỷ đồng.

Đại diện Lãnh đạo BIDV và khách mời khởi động chiến dịch Hybrid Summer và giải chạy BIDV Run - Vì cuộc sống Xanh 2026
Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Khách hàng may mắn “đón lộc” hơn 686 triệu đồng từ BIDV

Ngày 24/03/2026, tại Hà Tĩnh, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lễ trao giải thưởng Đại Phát Lộc  đến khách hàng may mắn.

Chương trình khuyến mại “Quay số trúng thưởng cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm có kỳ hạn” được BIDV triển khai trên toàn hệ thống từ ngày 05/12/2025 đến hết ngày 31/03/2026, áp dụng cho khách hàng cá nhân thực hiện giao dịch tại quầy và trên các kênh online. Theo đó, trong thời gian triển khai, khách hàng cá nhân khi gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn từ 06 tháng trở lên, sẽ được cấp mã dự thưởng để tham gia quay số trúng thưởng. Khách hàng có cơ hội trúng Xe ô tô Mercedes, Sổ tiết kiệm trị giá hơn 686 triệu đồng và hàng ngàn giải thưởng hấp dẫn khác.

Chương trình được chia làm 2 đợt dự thưởng gồm: Đợt 1: chương trình “Đón mùa lễ hội - Tiết kiệm bội quà” từ ngày 01/12/2025 đến 31/01/2026 và Đợt 2: chương trình “Gửi tiết kiệm - Rước mã lực, đón mã lộc” từ 01/02/2026 đến 31/03/2026.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

VinFuture kích hoạt “lá chắn số” chống xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Hồng

VinFuture kích hoạt “lá chắn số” chống xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Hồng

Xâm nhập mặn ngày càng diễn biến khó lường, đe dọa sinh kế của người dân tại các khu vực ven biển Đồng bằng sông Hồng. Trong bối cảnh đó, Quỹ VinFuture phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) triển khai dự án AI dự báo sớm, tích hợp đa công nghệ, tạo nên “lá chắn số” giúp nông dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

