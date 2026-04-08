QUẢN LÝ BÁN HÀNG HIỆU QUẢ HƠN VỚI BIDV DIRECT SHOP

Đón đầu xu hướng chuyển đổi số khi mọi giải pháp tài chính đều được tích hợp trong một ứng dụng ngân hàng, BIDV chính thức ra mắt Direct Shop .

Direct Shop là giải pháp công nghệ hoàn hảo dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp hay các hộ kinh doanh vừa chuyển đổi, giúp doanh nghiệp số hóa toàn diện quy trình vận hành chỉ trong một nền tảng duy nhất.

Với hơn 60 tính năng hỗ trợ quản lý bán hàng, Direct Shop đáp ứng đầy đủ các nhu cầu thực tế của doanh nghiệp từ quản lý cửa hàng, nhân viên, đơn hàng đến xuất hóa đơn, kiểm soát doanh thu. Ví dụ, doanh nghiệp có thể khởi tạo cửa hàng trực tuyến ngay trên ứng dụng, dễ dàng phân quyền, tạo tài khoản riêng biệt cho từng vị trí từ quản lý, kế toán đến nhân viên bán hàng để đảm bảo tính bảo mật và minh bạch. Mọi danh mục sản phẩm và dữ liệu khách hàng đều được lưu trữ khoa học, giúp doanh nghiệp thấu hiểu hành vi người mua và triển khai các chiến dịch marketing trúng đích.

Quy trình bán hàng được nâng cấp lên một tầm cao mới nhờ khả năng xử lý đơn hàng linh hoạt và đa dạng hình thức thanh toán từ tiền mặt đến chuyển khoản qua mã QR. Chủ doanh nghiệp dễ dàng quản trị tình trạng đơn hàng và hóa đơn thanh toán mọi lúc, mọi nơi. Điểm ấn tượng nhất chính là công nghệ gạch nợ tự động, Direct Shop tự động nhận diện và đối soát các hóa đơn đã thanh toán qua QR, giúp kế toán tiết kiệm 80% thời gian đối chiếu và đảm bảo dòng tiền luôn minh bạch, chính xác.

Đồng thời, chủ doanh nghiệp có thể theo dõi doanh thu và lợi nhuận thông qua hệ thống Dashboard báo cáo trực quan sinh động theo thời gian thực. Chủ doanh nghiệp có thể nhanh chóng nắm bắt tình hình bán hàng, mặt hàng được ưa chuộng hay thời điểm đông khách. Những dữ liệu này là cơ sở để chủ doanh nghiệp đưa các quyết định, xây dựng các kế hoạch thúc đẩy bán hàng phù hợp, chính xác, kịp thời, đón đầu cơ hội tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh.

Với các cửa hàng kinh doanh truyền thống, khách hàng có thể quét nhầm mã QR giả hay nhân viên phải chụp ảnh màn hình đối soát. Để khắc phục nhược điểm này, Direct Shop hỗ trợ liên kết và quản lý bán hàng qua Loa Soundbox, thông báo số tiền nhận được bằng âm thanh ngay lập tức. Đặc biệt, hệ thống tích hợp sẵn tính năng xuất hóa đơn điện tử tự động, giúp doanh nghiệp luôn tuân thủ đúng quy định pháp luật mà không cần tốn thêm chi phí hay nhân sự vận hành riêng biệt.

Nhân dịp ra mắt, Direct Shop dành tặng khách hàng ưu đãi đặc biệt: miễn phí ứng dụng quản lý bán hàng Direct Shop trọn đời cho khách hàng doanh nghiệp đăng ký sử dụng từ nay đến hết ngày 30/06/2026. Khách hàng là hộ kinh doanh chuyển đổi doanh nghiệp, hoặc doanh nghiệp mới thành lập mở tài khoản BIDV Direct, sẽ được tặng bộ Kit khởi nghiệp với nhiều quà tặng hấp dẫn: tặng chữ ký số doanh nghiệp, hỗ trợ phát hành hóa đơn điện tử,… giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và nhân lực ngay từ những ngày đầu.

Hãy để Direct Shop trở thành người đồng hành thân thiết trên hành trình phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. Liên hệ Chi nhánh BIDV gần nhất hoặc hotline 19009248 để đăng ký dịch vụ ngay hôm nay.