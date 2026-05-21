Phòng cháy chữa cháy: “Lá chắn” bảo vệ an toàn cho các tòa chung cư

Tại các khu dân cư đông đúc hay chung cư trong lòng đô thị, chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể trở thành thảm họa.

Khi sự cố không đến từ điều bất ngờ

Rạng sáng 14/5, một vụ cháy xảy ra tại siêu thị ở tầng 1 khu tập thể Vĩnh Phúc, phường Ngọc Hà (Hà Nội), khiến nhiều cư dân trong khu vực hoảng hốt. Trước đó, một vụ cháy khác tại căn hộ tầng 16 của chung cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (TP.HCM) cũng buộc hàng trăm cư dân phải sơ tán khẩn cấp. May mắn, các sự cố đều được khống chế kịp thời và không gây thiệt hại lớn về người.

Theo các chuyên gia, phần lớn sự cố cháy tại chung cư hiện nay đều xuất phát từ những nguyên nhân quen thuộc trong sinh hoạt hàng ngày như chập điện, sử dụng thiết bị quá tải hay bất cẩn khi sạc pin điện thoại trên sofa, đệm hoặc trong phòng kín trong thời gian dài.

Ông Vũ Công Hội (Giám đốc Ban Kỹ thuật - TNPM) cho rằng, để đảm bảo an toàn cho một khu chung cư, cần đồng thời đáp ứng hai điều kiện quan trọng: ý thức sử dụng của cư dân và hệ thống PCCC luôn ở trạng thái vận hành ổn định.

“Ý thức của cư dân đóng vai trò rất quan trọng. Nhiều sự cố xuất phát từ những thói quen như cắm sạc thiết bị điện qua đêm, để thiết bị sinh nhiệt trên vật liệu dễ cháy hoặc sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn”, ông Hội chia sẻ. Theo ông, bên cạnh tuyên truyền từ cơ quan chức năng, vai trò nhắc nhở, hướng dẫn thường xuyên của đơn vị quản lý vận hành cũng rất cần thiết để hình thành thói quen sử dụng an toàn trong cộng đồng cư dân.

Hệ thống PCCC cần được kiểm tra định kỳ để đảm bảo khả năng hoạt động

Song song với yếu tố con người, hệ thống PCCC cũng cần được duy trì trạng thái sẵn sàng hoạt động thông qua việc kiểm tra, bảo trì và thay thế thiết bị định kỳ. Thực tế cho thấy nhiều thiết bị có thể xuống cấp theo thời gian như van bị kẹt, máy bơm không hoạt động hay đầu báo cháy bám bụi gây báo sai nếu không được kiểm tra thường xuyên.

“Hệ thống PCCC gần như luôn ở trạng thái chờ kích hoạt, nhưng lại không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào khi có sự cố phát sinh”, ông Hội nhấn mạnh. Theo chuyên gia này, rủi ro lớn nhất không phải là có cháy, mà là khi cháy xảy ra nhưng hệ thống không vận hành đúng chức năng hoặc cư dân thiếu kỹ năng xử lý tình huống ban đầu.

Vận hành chuyên nghiệp - “lá chắn” bảo vệ an toàn cho tòa nhà

Tại các khu đô thị lớn, nơi mật độ cư dân ngày càng cao, bài toán an toàn phụ thuộc nhiều vào năng lực vận hành thực tế của đơn vị quản lý tòa nhà.

Đơn cử như tại Goldmark City, hệ thống PCCC được duy trì thông qua quy trình kiểm tra hàng ngày, ghi chép nhật ký vận hành và diễn tập định kỳ cho cả đội ngũ vận hành lẫn cư dân. Nhờ đó, lực lượng tại chỗ có thể phản ứng nhanh, hỗ trợ xử lý và sơ tán cư dân kịp thời khi xảy ra sự cố. Đây cũng là cách tiếp cận mà Công ty TNPM đang áp dụng trong hoạt động quản lý vận hành tại Goldmark City cũng như tại nhiều khu đô thị khác.

Với kinh nghiệm vận hành hàng chục nghìn căn hộ, doanh nghiệp xác định PCCC là một trong những trọng tâm cốt lõi của hoạt động quản lý vận hành. Việc chuẩn hóa quy trình vận hành không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro sự cố, mà còn góp phần giữ gìn môi trường sống an toàn, ổn định và gia tăng sự an tâm cho cư dân tại các khu đô thị.

Công tác PCCC tại các tòa nhà do TNPM quản lý luôn được kiểm tra, giám sát

Trong bối cảnh đô thị ngày càng phát triển với mật độ cư trú cao, yêu cầu về an toàn và chất lượng vận hành tại các khu chung cư cũng ngày càng khắt khe hơn. PCCC vì thế không chỉ là một hạng mục kỹ thuật bắt buộc, mà trở thành một phần quan trọng trong việc duy trì môi trường sống an toàn, ổn định và bền vững cho cư dân. Với các đơn vị quản lý vận hành, khả năng kiểm soát rủi ro, duy trì hệ thống và phản ứng kịp thời trước sự cố đang dần trở thành thước đo cho chất lượng dịch vụ và năng lực vận hành của mỗi khu đô thị.