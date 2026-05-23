Vinhomes Global Gate Hạ Long mở ra hàng vạn cơ hội lập nghiệp, khách hàng sẵn sàng “đăng ký thường trú”

Không chỉ là siêu dự án nhà ở đơn thuần, Vinhomes Global Gate Hạ Long đang kiến tạo một hệ sinh thái kinh tế - dịch vụ khổng lồ với hàng vạn cơ hội lập nghiệp bền vững. Đây chính là “bảo chứng thép” cho khả năng thu hút khách hàng ở thực của siêu đô thị biển lớn nhất Việt Nam.

Điểm đến mới của dòng nhân lực chất lượng cao

Giữa thời “người tìm việc”, công bố mới đây của Tập đoàn Vingroup lại cho thấy điều ngược lại - “việc tìm người”. Hơn 20.000 vị trí tại dự án Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội và các dự án khác trên địa bàn Thủ đô đang được mở tuyển, trải rộng trên mọi vị trí, ngành nghề. Họ không chỉ góp phần kiến tạo nên siêu đô thị mới, mà còn có thể trở thành những cư dân tương lai của Vinhomes.

Bức tranh tương tự cũng đang dần hình thành tại Vinhomes Global Gate Hạ Long - siêu đô thị biển lớn nhất Việt Nam với quy mô hơn 6.200 ha. Chỉ riêng tại Vịnh Thiên Đường, một khu rộng 935 ha, hệ sinh thái tiện ích và dịch vụ đã đủ lớn để tạo ra nhu cầu nhân sự khổng lồ trong nhiều lĩnh vực.

Mỗi tiện ích tại Vinhomes Global Gate Hạ Long đều đi kèm nhu cầu lớn về nhân sự vận hành.

Với hệ thống 38 trường từ mầm non đến THPT, Vịnh Thiên Đường sẽ cần lượng lớn giảng viên, giáo viên và chuyên gia giáo dục.

Trong lĩnh vực kỹ thuật, ga Hạ Long - depot của tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh – đang và sẽ liên tục chiêu mộ hàng loạt kỹ sư vận hành, chuyên gia điều phối và nhân sự kỹ thuật trình độ cao.

Trong khi đó, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall và khu phố thương mại Vincom Collection sẽ không thể hoạt động trơn tru nếu thiếu đi những nhân sự trong lĩnh vực bán lẻ, như quản lý cửa hàng, nhân viên kinh doanh…

Ở lĩnh vực thể thao, tổ hợp 3 sân golf cao cấp tại Vịnh Thiên Đường sẽ chỉ mở cửa khi có sự góp mặt của dàn huấn luyện viên và đội ngũ phục vụ đông đảo như caddie, marshall…

Vinhomes không chỉ kiến tạo không gian sống, mà còn mở ra những “điểm neo” đầu tiên cho hàng vạn lao động dịch chuyển về Vinhomes Global Gate Hạ Long. Xuất phát từ nhu cầu nhân sự phục vụ cho hệ sinh thái của siêu đô thị, hiệu ứng này sẽ dần lan tỏa và thu hút thêm nhiều doanh nghiệp khác tới đặt đại bản doanh, mở rộng hoạt động và tạo thêm chuỗi giá trị mới.

Vinhomes Global Gate Hạ Long hiện đang thu hút lượng lớn các kỹ sư, công nhân lành nghề.

Theo PGS.TS.KTS. Hoàng Mạnh Nguyên, Chủ tịch Viện Khoa học Công nghệ Đô thị xanh, điểm khác biệt của Vinhomes Global Gate Hạ Long so với các dự án bất động sản đơn thuần chính là khả năng tạo ra hàng vạn công ăn việc làm, qua đó tự hình thành nên một trung tâm kinh tế - thương mại - dịch vụ mới. Đây sẽ là yếu tố khiến nhiều người sẵn sàng xách vali tới định cư lâu dài, qua đó gia tăng tỷ lệ hấp thụ tại siêu đô thị.

Mỗi năm, Hà Nội đón gần 200.000 người nhập cư, tạo áp lực ngày càng lớn lên hạ tầng đô thị. Trong bối cảnh đó, những đô thị vệ tinh như Hạ Long, với sự hiện diện của Vinhomes Global Gate Hạ Long, nơi hội tụ cơ hội việc làm và môi trường sống chất lượng, được kỳ vọng sẽ góp phần giãn dân và giảm tải cho Thủ đô trong dài hạn.

Khách hàng nóng lòng trở thành cư dân siêu đô thị bên vịnh di sản

Nhận thấy tiềm năng của Vinhomes Global Gate Hạ Long, lượng khách hàng tới ký hợp đồng mua bán đang liên tục gia tăng. Bất kể 9 giờ sáng hay 5 giờ chiều, dù là điểm cầu bán hàng Hà Nội hay Quảng Ninh, không khí giao dịch lúc nào cũng nhộn nhịp với dòng người ra vào không ngớt.

“Sau khi tham gia chuỗi sự kiện site tour tuần trước, gia đình tôi đã bị thuyết phục hoàn toàn. Vợ chồng tôi tìm tới Hà Nội cũng vì cơ hội việc làm. Nếu Vinhomes Global Gate Hạ Long đáp ứng được điều đó thì chúng tôi cũng không ngần ngại đăng ký thường trú tại Quảng Ninh”, chị Bùi Quỳnh Nga, một vị khách quê Bắc Ninh hiện đang sinh sống tại Hà Nội, chia sẻ.

Khách hàng nườm nượp tới ký hợp đồng mua bán tại văn phòng bán hàng Hà Nội.

Không chỉ thuyết phục khách hàng bởi tầm nhìn phát triển, Vinhomes Global Gate Hạ Long còn ghi điểm nhờ loạt chính sách bán hàng hấp dẫn. Theo đó, khách hàng được hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng và cố định không quá 6% trong suốt 5 năm. Trong trường hợp khách hàng lựa chọn thanh toán sớm, mức chiết khấu lên tới 9%.

Ông Phạm Quốc Cường, Quản lý dự án tại Công ty G.Empire cho biết, khách hàng đang tận dụng tối đa các chính sách ưu đãi “mạnh tay” từ chủ đầu tư. Dòng tiền đổ về dự án đang nghiêng về nhóm khách sở hữu năng lực tài chính tốt và kế hoạch quản trị rủi ro bài bản. Đây chính là “chỉ báo” cho thấy Vịnh Bình Minh 1 và Thiên Đường Nhiệt Đới 1 - những tọa độ được mở bán đầu tiên - đang là điểm đến của cộng đồng cư dân tinh hoa.

Trong giai đoạn mở bán đầu tiên, các khách hàng tiên phong còn được hưởng nhiều ưu đãi như miễn phí quản lý nhà ở trong 36 tháng, tặng voucher Vinmec trị giá 100 triệu đồng và ưu đãi tới 0,9% dành cho thành viên VinClub. Đặc biệt, những cư dân đầu tiên của siêu đô thị còn được ưu đãi mua vé tháng đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh với mức giá chỉ khoảng 5 triệu đồng/tháng - mức chi phí rẻ hơn rất nhiều so với việc di chuyển bằng phương tiện cá nhân, trong khi chất lượng sống nhận được lại vượt trội hơn hẳn.

