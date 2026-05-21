Không cần bằng lái, đổi pin tiện lợi: VinFast Evo Lite trở thành “chân ái” của cư dân phố cổ

Xe không cần bằng lái, nhiều trang bị xịn

Evo Lite được trang bị động cơ Inhub công suất tối đa 2.450 W, giới hạn tốc độ ở mức 49 km/h và không yêu cầu giấy phép lái xe. Cấu hình này phù hợp cho cả học sinh lẫn phụ huynh sử dụng hằng ngày trong đô thị. Bên cạnh đó, khả năng vận hành êm ái, mượt mà đặc trưng của xe máy điện cũng giúp Evo Lite mang lại cảm giác lái nhẹ nhàng, dễ làm quen cho nhiều nhóm người dùng.

“Xe lướt êm, tăng tốc nhanh, phù hợp với học sinh và những người cần phương tiện gọn gàng để tham gia giao thông hằng ngày”, kênh Cường Xe Hay chia sẻ.

Bên cạnh khả năng vận hành, Evo Lite còn thu hút người dùng nhờ thiết kế hiện đại, nhỏ gọn cùng bảng màu năng động. Xe được trang bị hệ thống đèn Full LED kết hợp đèn pha Projector, đi kèm phanh đĩa trước và phuộc giảm chấn thủy lực, giúp việc di chuyển trong phố vừa an toàn vừa thoải mái hơn.

Vừa chốt mua Evo Lite tại một đại lý ở Hai Bà Trưng, Hà Nội, chị Nguyễn Minh Thu (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, ngoài ngoại hình và khả năng vận hành, mẫu xe còn thuyết phục chị nhờ loạt tiện ích thực tế phục vụ nhu cầu đi lại thường xuyên. Evo Lite sở hữu hộc để đồ phía trước tiện lợi, tích hợp sẵn hai cổng sạc điện thoại. Cùng với đó, mặt đồng hồ LCD hiển thị rõ dung lượng pin, thời gian và các thông tin vận hành cần thiết.

“Xe có cổng sạc Type-C công suất 30 W, định vị xe và tìm trạm đổi pin ngay trên ứng dụng di động. Các tính năng này giúp việc sử dụng thuận tiện hơn nhiều”, chị Thu chia sẻ.

Đổi pin tiện lợi, tiết kiệm vài triệu đồng mỗi năm

Không chỉ phù hợp với học sinh hay người dùng cần một mẫu xe nhỏ gọn để tiện đi lại, Evo Lite còn cho thấy lợi thế rõ rệt nhờ mô hình đổi pin. Đây cũng là lý do ngày càng nhiều người sống tại khu vực trung tâm Hà Nội coi Evo Lite là chân ái.

Anh Mạnh Hùng (43 tuổi, sống trên phố Hàng Buồm) cho biết anh từng muốn chuyển từ xe máy xăng sang xe điện để thuận tiện hơn khi đi quanh khu vực Hồ Gươm, đặc biệt là khi Hà Nội đang lên kế hoạch hạn chế xe máy xăng tại 11 tuyến phố từ 1/7. Tuy nhiên, việc sống trong ngõ nhỏ ở phố cổ khiến anh lo ngại vì không có chỗ sạc pin thuận tiện tại nhà.

Theo anh Hùng, Evo Lite đã giải quyết đúng vướng mắc trên nhờ cơ chế đổi pin linh hoạt. “Tôi không cần lo chỗ sạc hay kéo điện. Hết pin thì ra tủ đổi pin là đi tiếp ngay, rất hợp với người sống ở phố cổ như tôi”, anh chia sẻ.

Cơ chế đổi pin của Evo Lite cũng được vị khách hàng đánh giá cao nhờ sự thuận tiện trong quá trình sử dụng. Anh Hùng khẳng định, thời gian đổi pin chỉ khoảng 1 phút, thậm chí nhanh hơn cả đổ xăng.

Bên cạnh tính tiện lợi, VinFast Evo Lite còn giải quyết trọn vẹn bài toán kinh tế cho người dùng. Với mức giá niêm yết từ 17 triệu đồng, khách hàng hiện được hưởng loạt chính sách ưu đãi từ VinFast gồm: 6% của chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”; 2% giá trị xe, tương đương 100% lệ phí trước bạ. Ngoài ra còn có chương trình “thu xăng đổi điện” với mức ưu đãi 5% giá trị xe sẽ hết hạn vào cuối tháng 5 này.

Tổng mức hỗ trợ lên tới 13% giúp chi phí sở hữu thực tế của Evo Lite chỉ từ 14,7 triệu đồng. Ngoài ra, VinFast cũng đang miễn phí 20 lần đổi pin mỗi tháng, tới hết ngày 30/6/2028, giúp người dùng giảm đáng kể chi phí vận hành.

“Sử dụng Evo Lite, tôi tiết kiệm được kha khá tiền xăng mỗi tháng. Xe điện cũng ít hạng mục phải bảo dưỡng nên tính ra mỗi năm giảm được vài triệu đồng chi phí”, anh Mạnh Hùng cho biết.

Với thiết kế trẻ trung, chi phí vận hành tiết kiệm, không yêu cầu giấy phép lái xe và đổi pin thuận tiện, VinFast Evo Lite được nhiều khách hàng Việt đánh giá là lời giải tối ưu cho bài toán lưu thông quãng ngắn trong đô thị của người dân.