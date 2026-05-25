VINHOMES khởi động chương trình chuyển hóa nguồn lực vàng vào nền kinh tế

Hà Nội, ngày 25/05/2026 – Công ty Cổ phần Vinhomes chính thức triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng sử dụng vàng để giao dịch bất động sản.

Chương trình được triển khai trong 5 năm, với sự đồng hành của các Công ty Vàng bạc Đá quý nhằm bảo đảm an toàn tối đa về quyền lợi và giá trị tài sản cho khách hàng.

Trong khuôn khổ hợp tác chiến lược, Tập đoàn Vingroup, Công ty Cổ phần Vinhomes và các Công ty Vàng bạc Đá quý sẽ phối hợp triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng chuyển đổi vàng nhàn rỗi thành tiền mặt để mua nhà, đồng thời bảo đảm khả năng quy đổi ngược từ bất động sản sang vàng theo nhu cầu.

Cụ thể, khách hàng đang sở hữu nguồn vàng nhàn rỗi có thể chọn quy đổi vàng thành tiền mặt để mua bất động sản của chủ đầu tư Vinhomes. Sau 5 năm, tùy vào biên độ tăng lợi nhuận và nhu cầu, khách hàng có thể chọn tiếp tục nắm giữ nhà hoặc nhận lại khoản tiền tương đương 110% số vàng đã chuyển đổi để mua bất động sản, đồng nghĩa với việc khách hàng nhận thêm lãi 10% trên số vàng đó.

100% quá trình quy đổi vàng thành tiền mặt hoặc ngược lại, từ tiền mặt sang vàng sẽ thông qua các Công ty Vàng bạc Đá quý nhằm đảm bảo sự an toàn về giá trị tài sản cho khách hàng, cũng như đảm bảo vàng được xác minh hợp pháp, đủ điều kiện được các Công ty Vàng bạc Đá quý chấp nhận mua.

Phương thức chuyển hoá nguồn lực vàng sang bất động sản thông qua các Công ty Vàng bạc Đá quý được Vinhomes khởi động nhằm góp phần đưa nguồn vàng nhàn rỗi đang tích trữ trong dân trở thành dòng vốn năng động phục vụ tăng trưởng

Điều kiện tham gia chương trình là khách hàng đã sở hữu vàng trước ngày 25/04/2026 và giá trị vàng quy đổi thành nguồn tiền mặt cần đạt tối thiểu 80% giá trị căn nhà, phần còn lại có thể thanh toán bằng tiền mặt và quy đổi ra vàng tại thời điểm giao dịch.

Trong thời gian tham gia chương trình, khách hàng được quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán hoặc căn nhà, bên nhận chuyển nhượng sẽ được kế thừa chương trình này. Vinhomes và các Công ty Vàng bạc Đá quý sẽ hỗ trợ toàn bộ thủ tục liên quan.

Khách hàng lựa chọn phương thức chuyển hoá nguồn lực vàng sang bất động sản thông qua các Công ty Vàng bạc Đá quý từ Vinhomes có cơ hội “chắc ăn lợi nhuận kép” - vừa nắm giữ tài sản an toàn, vừa không bỏ lỡ cơ hội đầu tư

Phương thức chuyển hoá nguồn lực vàng sang bất động sản thông qua các công ty vàng bạc đá quý từ Vinhomes là giải pháp “chắc ăn lợi nhuận kép” - vừa nắm giữ tài sản an toàn, vừa không bỏ lỡ cơ hội đầu tư. Tùy vào biên lợi nhuận, khách hàng có thể lựa chọn: tiếp tục nắm giữ bất động sản Vinhomes có giá trị gia tăng mạnh mẽ; hoặc nhận lại khoản tiền tương đương toàn bộ số vàng đã giao dịch kèm 10% mức lợi tức.

Bên cạnh việc đảm bảo lợi ích kép cho khách hàng và gia tăng thanh khoản cho thị trường bất động sản - chương trình sẽ góp phần hiện thực hóa việc huy động hiệu quả nguồn lực vàng nhàn rỗi trong dân, thúc đẩy sự năng động, hiệu quả của dòng vốn, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam trong kỷ nguyên mới./.

Khi AI và dữ liệu tái định hình quan hệ khách hàng trong ngành ngân hàng

Trong bối cảnh AI, dữ liệu và hành vi khách hàng đang làm thay đổi mạnh mẽ ngành tài chính - ngân hàng, các tổ chức tài chính không còn cạnh tranh đơn thuần bằng tính năng mới, sản phẩm dịch vụ hay quy mô mạng lưới, mà bằng khả năng thấu hiểu khách hàng, siêu cá nhân hóa và chuyển hóa công nghệ thành trải nghiệm tối ưu của khách hàng trong từng điểm chạm. Đây cũng là những nội dung trọng tâm được các chuyên gia quốc tế chia sẻ tại Hội thảo “Chuyển đổi số: Xu hướng và Tầm nhìn chiến lược” do VietinBank tổ chức trong khuôn khổ sự kiện “Digital Symphony” ngày 15/5/2026.

Gần 450 đội thi từ khắp châu Á đăng ký tham gia Asian Hackathon for Green Future 2026

Sau hơn một tháng phát động, cuộc thi ý tưởng giải pháp công nghệ Asian Hackathon for Green Future 2026 đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng sinh viên và các nhà đổi mới trẻ trên toàn châu Á, thu hút 439 đội thi đăng ký tham gia nhằm phát triển các giải pháp công nghệ hướng đến tương lai bền vững.