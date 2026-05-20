Tiếp sức nhà nông, vượt khó tới mùa vàng

Trong mùa vụ nhiều áp lực, một sự hỗ trợ đúng lúc không chỉ giúp bà con giảm bớt phần nào chi phí đầu vào, mà còn mang đến sự động viên thiết thực để thêm vững tâm canh tác. Đó cũng là thông điệp mà Phân Bón Cà Mau gửi đến bà con: trên hành trình vượt qua khó khăn của mùa vụ, nhà nông luôn có sự đồng hành của thương hiệu đã gắn bó bền bỉ với đồng ruộng Việt Nam.

Trong chương trình “Hỗ trợ nhà nông vượt khó”, khi mua 03 bao Phân Bón Cà Mau (150kg), bà con sẽ được tặng 01 túi NPK Cà Mau Gold 20-10-10 loại 2kg. Chương trình áp dụng đến hết ngày 30/06/2026 hoặc đến khi hết quà tặng.

Hình ảnh: Bà con nhận túi NPK Cà Mau Gold 20-10-10 trong chương trình “Hỗ trợ nhà nông vượt khó”

Hỗ trợ đúng lúc, tiếp sức đúng mùa

Với nhà nông, mỗi mùa vụ đều có những thời điểm mang tính quyết định, khi việc chuẩn bị vật tư, bổ sung dinh dưỡng và chăm sóc cây trồng cần được thực hiện đúng lúc để bảo đảm hiệu quả canh tác. Trong bối cảnh sản xuất năm nay còn nhiều áp lực từ thời tiết, chi phí đầu vào đến yêu cầu tối ưu năng suất, một sự hỗ trợ đến đúng mùa không chỉ giúp bà con có thêm điều kiện chăm lo cho ruộng vườn, mà còn tiếp thêm niềm tin để vững tâm bước qua giai đoạn nhiều thử thách.

Khi nhận quà tại đại lý Phân Bón Cà Mau ở địa phương, anh Dương Hoàng Đô (An Giang) chia sẻ: “Cái quý là được hỗ trợ đúng lúc mình đang chuẩn bị cho mùa vụ. Bà con cần nhất vẫn là sản phẩm tốt, giá trị thiết thực và có người đồng hành với mình lâu dài”. Túi NPK Cà Mau Gold 20-10-10 loại 2kg trong chương trình vì vậy mang ý nghĩa của một sự sẻ chia cụ thể: đúng thời điểm bà con cần, đúng nhu cầu của cây trồng và đúng tinh thần đồng hành mà Phân Bón Cà Mau luôn theo đuổi.

Sự đồng hành được xây dựng qua nhiều mùa vụ

Trong 15 năm phát triển, Phân Bón Cà Mau đã trở thành thương hiệu quen thuộc với bà con nông dân trên nhiều vùng canh tác. Từ Đạm Cà Mau, NPK Cà Mau, N46.Plus Cà Mau, OM CAMAU,… đến các dòng sản phẩm dinh dưỡng khác, doanh nghiệp không ngừng mở rộng hệ sinh thái sản phẩm nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất thực tế.

Nhưng sự gắn bó với nhà nông không chỉ được tạo nên từ sản phẩm. Đó còn là quá trình lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng bà con trước những thay đổi của thị trường, thời tiết và điều kiện canh tác. Mỗi chương trình hỗ trợ, mỗi hoạt động tại địa phương, mỗi sản phẩm được đưa đến đúng nhu cầu đều góp phần làm dày thêm mối liên kết giữa thương hiệu và người làm nông.

Đối với “Hỗ trợ nhà nông vượt khó”, không ít bà con cũng cảm thấy chương trình như một sự động viên gần gũi hơn là một hoạt động tri ân đơn thuần. “Làm nông có lúc thuận, lúc khó. Thấy doanh nghiệp còn nhớ tới bà con, có chương trình hỗ trợ trong mùa vụ như vầy thì mình cũng thấy yên tâm hơn khi gắn bó” – ông Dương Hoàng Hận, một nông dân sử dụng Phân Bón Cà Mau nhiều năm chia sẻ. Từ những phản hồi giản dị ấy, có thể thấy giá trị của chương trình không chỉ nằm ở phần quà được trao, mà còn ở cảm giác được thấu hiểu và được tiếp sức trong quá trình sản xuất nông nghiệp.

Hình ảnh: Phân Bón Cà Mau đồng hành cùng bà con trong quá trình canh tác

Những lời chia sẻ mộc mạc từ bà con cũng là minh chứng rõ nhất cho ý nghĩa của chương trình. Chính sự đón nhận ấy tiếp tục khẳng định vai trò của Phân Bón Cà Mau trong hành trình gắn bó cùng nông nghiệp Việt Nam bằng những hành động thiết thực, gần gũi và kịp thời.

Chương trình Hỗ trợ nhà nông vẫn đang diễn ra đến hết ngày 30/06/2026 hoặc đến khi hết quà tặng. Bà con có thể đến đại lý Phân Bón Cà Mau gần nhất để được hướng dẫn tham gia và nhận quà trong thời gian áp dụng.