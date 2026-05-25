Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

BIDV DIRECT SHOP - một nền tảng, trọn tiện ích bán hàng

 BIDV triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng phần mềm Quản lý bán hàng BIDV Direct Shop.

PV

Nâng tầm quản lý bán hàng cho doanh nghiệp

BIDV Direct Shop là giải pháp quản lý bán hàng được tích hợp ngay trên BIDV Direct với hơn 60 tính năng ưu việt, mang lại một hệ sinh thái đáp ứng trọn vẹn các nhu cầu thực tế của doanh nghiệp: từ quản lý cửa hàng, nhân viên, đơn hàng đến xuất hóa đơn, kiểm soát doanh thu.

Doanh nghiệp có thể dễ dàng khởi tạo cửa hàng trực tuyến, phân quyền chi tiết cho từng nhân viên và quản lý danh mục sản phẩm, dữ liệu khách hàng một cách khoa học. Công nghệ gạch nợ tự động nhận diện và đối soát hóa đơn qua QR, giúp tiết kiệm đến 80% thời gian cho kế toán. Đồng thời, chủ doanh nghiệp còn có thể nắm bắt nhanh chóng doanh thu, lợi nhuận qua hệ thống Dashboard báo cáo trực quan, theo thời gian thực. Từ đó, chủ doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định, xây dựng các kế hoạch thúc đẩy bán phù hợp, kịp thời, đón đầu cơ hội tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh.

anh-minh-hoa3.png

Bùng nổ ngàn ưu đãi khi kích hoạt BIDV Direct Shop ngay hôm nay

Không chỉ dừng lại ở một giải pháp quản lý tối ưu, BIDV còn mang đến vô vàn đặc quyền giúp hỗ trợ đắc lực cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp:

- Tặng Loa thanh toán chỉ với 1 đồng, xác nhận tiền về nhanh chóng giúp quá trình bán hàng tại quầy diễn ra thuận tiện, hạn chế nhầm lẫn khi xác nhận thanh toán.

- Miễn phí trọn đời phần mềm BIDV Direct Shop và miễn phí thu hộ qua BIDV QR. Việc tích hợp các tiện ích bán hàng và thanh toán trên cùng một nền tảng giúp doanh nghiệp giảm thao tác thủ công, quản lý dòng tiền thuận tiện và nâng cao hiệu quả vận hành.

- Tặng tài khoản số đẹp trị giá lên tới 7 triệu đồng từ kho số đẹp đa dạng của BIDV.

Hãy để BIDV Direct Shop trở thành người đồng hành thân thiết trên hành trình phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. Quý khách hàng vui lòng liên hệ Chi nhánh BIDV gần nhất hoặc hotline 19009248 để đăng ký dịch vụ ngay hôm nay.

#Nền tảng quản lý bán hàng #Giải pháp doanh nghiệp số #Tiện ích thanh toán tích hợp #Ưu đãi và đặc quyền BIDV #Quản lý kinh doanh trực tuyến

Bài liên quan

Doanh nghiệp

BIDV và Alphanam nâng tầm quan hệ hợp tác

Ngày 14/04/2026 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam ký kết thỏa Thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030.

Theo thỏa thuận, BIDV sẽ cung cấp cho Alphanam các giải pháp tài chính và dịch vụ ngân hàng toàn diện, hiện đại, đồng bộ; đồng thời đóng vai trò đầu mối tư vấn tài chính, thu xếp vốn cho các dự án đầu tư và phương án kinh doanh hiệu quả của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, BIDV cũng tạo điều kiện để cán bộ nhân viên của Alphanam tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ bán lẻ chất lượng cao của ngân hàng. Về phía Alphanam sẽ ưu tiên lựa chọn BIDV là đối tác tài chính chiến lược trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp và hệ sinh thái các công ty thành viên.

anh-01.jpg
Tổng Giám đốc BIDV Lê Ngọc Lâm và Chủ tịch HĐQT Alphanam Nguyễn Tuấn Hải đại diện hai đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác
Xem chi tiết

Doanh nghiệp

BIDV tiên phong kết nối hệ thống chuyền mạch ngành chứng khoán

Ngày 13/03/2026, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã chính thức hoàn tất triển khai và đưa vào vận hành hệ thống giao tiếp nghiệp vụ điện tử.

Với cột mốc này, BIDV trở thành Ngân hàng lưu ký nội địa đầu tiên và duy nhất hoàn tất kết nối, qua đó đóng góp trực tiếp vào việc vận hành thông suốt và thành công chung của hệ thống chuyển mạch trên toàn thị trường.

Việc đưa hệ thống Chuyển mạch VSDC vào hoạt động đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tự động hóa trao đổi nghiệp vụ giữa Ngân hàng lưu ký giám sát và công ty chứng khoán. Giải pháp mới của VSDC giúp nâng cao tốc độ xử lý, tăng độ chính xác và minh bạch trong công tác xác nhận số dư cũng như thông báo kết quả giao dịch của khách hàng. Đồng thời, Hệ thống đã thay thế phương thức trao đổi thủ công bằng quy trình điện tử khép kín góp phần giảm thiểu rủi ro vận hành và tối ưu hiệu quả xử lý của Ngân hàng lưu ký và các công ty chứng khoán, đóng góp trực tiếp vào kết quả review nâng hạng thị trường kỳ tháng 3/2026 của FTSE.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

QUẢN LÝ BÁN HÀNG HIỆU QUẢ HƠN VỚI BIDV DIRECT SHOP

Đón đầu xu hướng chuyển đổi số khi mọi giải pháp tài chính đều được tích hợp trong một ứng dụng ngân hàng, BIDV chính thức ra mắt Direct Shop .

Direct Shop là giải pháp công nghệ hoàn hảo dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp hay các hộ kinh doanh vừa chuyển đổi, giúp doanh nghiệp số hóa toàn diện quy trình vận hành chỉ trong một nền tảng duy nhất.

Với hơn 60 tính năng hỗ trợ quản lý bán hàng, Direct Shop đáp ứng đầy đủ các nhu cầu thực tế của doanh nghiệp từ quản lý cửa hàng, nhân viên, đơn hàng đến xuất hóa đơn, kiểm soát doanh thu. Ví dụ, doanh nghiệp có thể khởi tạo cửa hàng trực tuyến ngay trên ứng dụng, dễ dàng phân quyền, tạo tài khoản riêng biệt cho từng vị trí từ quản lý, kế toán đến nhân viên bán hàng để đảm bảo tính bảo mật và minh bạch. Mọi danh mục sản phẩm và dữ liệu khách hàng đều được lưu trữ khoa học, giúp doanh nghiệp thấu hiểu hành vi người mua và triển khai các chiến dịch marketing trúng đích.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Vinhomes Global Gate Hạ Long mở ra hàng vạn cơ hội lập nghiệp, khách hàng sẵn sàng “đăng ký thường trú”

Vinhomes Global Gate Hạ Long mở ra hàng vạn cơ hội lập nghiệp, khách hàng sẵn sàng “đăng ký thường trú”

Không chỉ là siêu dự án nhà ở đơn thuần, Vinhomes Global Gate Hạ Long đang kiến tạo một hệ sinh thái kinh tế - dịch vụ khổng lồ với hàng vạn cơ hội lập nghiệp bền vững. Đây chính là “bảo chứng thép” cho khả năng thu hút khách hàng ở thực của siêu đô thị biển lớn nhất Việt Nam.

Khi AI và dữ liệu tái định hình quan hệ khách hàng trong ngành ngân hàng

Khi AI và dữ liệu tái định hình quan hệ khách hàng trong ngành ngân hàng

Trong bối cảnh AI, dữ liệu và hành vi khách hàng đang làm thay đổi mạnh mẽ ngành tài chính - ngân hàng, các tổ chức tài chính không còn cạnh tranh đơn thuần bằng tính năng mới, sản phẩm dịch vụ hay quy mô mạng lưới, mà bằng khả năng thấu hiểu khách hàng, siêu cá nhân hóa và chuyển hóa công nghệ thành trải nghiệm tối ưu của khách hàng trong từng điểm chạm. Đây cũng là những nội dung trọng tâm được các chuyên gia quốc tế chia sẻ tại Hội thảo “Chuyển đổi số: Xu hướng và Tầm nhìn chiến lược” do VietinBank tổ chức trong khuôn khổ sự kiện “Digital Symphony” ngày 15/5/2026.