Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

BIDV khởi động chiến dịch kết nối sống xanh và tài chính thông minh

Ngày 05/04/2026 tại Hà Nội,Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chính thức công bố chiến dịch “Hybrid Summer 2026”.

PV

Chiến dịch “Hybrid Summer - Sống khoẻ, sống chất cùng BIDV” khẳng định những nỗ lực của BIDV trong việc kiến tạo một hệ sinh thái tài chính gắn kết chặt chẽ với phong cách sống hiện đại. Đây là một hành trình trải nghiệm toàn diện, nơi mỗi khách hàng có thể sống khỏe - sống chất - sống thông minh thông qua việc tham gia các hoạt động thể thao, tận hưởng trải nghiệm tiêu dùng, du lịch đa dạng, đồng thời chủ động quản lý tài chính trên nền tảng số hiện đại của BIDV. Chiến dịch được triển khai đồng bộ từ tháng 4 đến tháng 7/2026, với chuỗi hoạt động xuyên suốt gồm: Hybrid Kickoff - Hybrid Festival - Hybrid Lifestyle - Hybrid Entertainment. Cùng với đó, BIDV triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi, khuyến mại, quà tặng hấp dẫn dành cho khách hàng với tổng giá trị lên đến 6,9 tỷ đồng.

Đại diện Lãnh đạo BIDV và khách mời khởi động chiến dịch Hybrid Summer và giải chạy BIDV Run - Vì cuộc sống Xanh 2026

BIDV Run- cộng hưởng sức mạnh để thúc đẩy hành trình "sống xanh"

Trong khuôn khổ chiến dịch, Giải chạy “BIDV Run - Vì cuộc sống xanh 2026” là một trong những hoạt động quan trọng để lan tỏa tinh thần sống tích cực và trách nhiệm với cộng đồng. Giải chạy diễn ra từ ngày 05/4/2026 đến ngày 26/4/2026 trên nền tảng ứng dụng công nghệ để ghi nhận thành tích chạy, từ đó quy đổi thành kinh phí để triển khai các hoạt động an sinh xã hội hướng tới sự phát triển bền vững. Ngay trong sáng ngày 5/4, đã có khoảng 25.000 vận động viên đồng loạt cất những bước chạy đầu tiên để lan tỏa tinh thần nhân văn của chương trình ý nghĩa này.

“BIDV Run - Vì cuộc sống Xanh” năm 2026 đánh dấu năm thứ 6 chương trình được tổ chức, qua đó tiếp tục khẳng định là một trong những hoạt động vì cộng đồng tiêu biểu của BIDV. Giải chạy đã tạo ra một mô hình kết nối cộng đồng sáng tạo, nơi mỗi cá nhân có thể đóng góp cho xã hội thông qua những bước chạy nhỏ hằng ngày. Phương thức tổ chức này giúp người tham gia chủ động về thời gian, không gian và điều kiện hoạt động, phù hợp với xu hướng sống xanh trong kỷ nguyên số. Sự kết hợp giữa thể thao, công nghệ và trách nhiệm xã hội đã góp phần định hình một nền tảng lan tỏa lối sống tích cực, nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm với cộng đồng, chung tay kiến tạo một tương lai xanh hơn, bền vững hơn cho Việt Nam.

Các vận động viên và khách mời tham gia chương trình tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội

Từ mùa đầu tiên năm 2021 đến nay, “BIDV Run - Vì cuộc sống Xanh” đã thu hút hơn 230.000 lượt vận động viên tham gia, với tổng quãng đường chạy đạt trên 12 triệu km. Từ những bước chạy bền bỉ đó, BIDV đã quy đổi thành nguồn kinh phí hơn 70 tỷ đồng để thực hiện các mục tiêu vì cộng đồng: gần 1 triệu cây xanh đã được trồng tại các địa phương góp phần cải thiện môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu; 13 nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ - vừa là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, vừa là nơi trú ẩn an toàn mỗi khi mưa bão - đã được xây dựng tại các địa phương chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu.

“Sống chất” với những trải nghiệm thông minh từ Thẻ BIDV JCB Hybrid

Song hành với hoạt động vận động và trải nghiệm, tại sự kiện, BIDV đã giới thiệu thẻ BIDV JCB Hybrid - giải pháp tài chính được thiết kế để đồng hành trực tiếp với phong cách sống hiện đại. Giải pháp này tạo nên một hành trình trải nghiệm toàn diện giúp khách hàng có thể “sống khỏe - sống chất - sống thông minh” thông qua việc tham gia các hoạt động thể thao, tận hưởng trải nghiệm tiêu dùng, du lịch đa dạng, đồng thời chủ động quản lý tài chính trên nền tảng số hiện đại của BIDV.

Các vận động viên đầy nhiệt huyết tham gia Giải chạy BIDV Run 2026

Thẻ đa năng BIDV JCB Hybrid - dòng thẻ tích hợp ghi nợ và tín dụng trên cùng một thẻ đầu tiên của BIDV - mang đến nhiều ưu đãi thiết thực như: miễn phí thường niên trọn đời khi đạt mức chi tiêu từ 500.000 VNĐ trong 30 ngày đầu, ưu đãi di chuyển lên đến 30% khi sử dụng dịch vụ Grab, cùng giảm giá tới 20% tại các nền tảng số như ChatGPT và Gemini cùng các ưu đãi hấp dẫn tại hệ thống cửa hàng thời trang thể thao, phòng tập, đồ uống.

Thông qua việc kết hợp giữa hoạt động thể thao vì cộng đồng và sản phẩm tài chính, BIDV tiếp tục khẳng định định hướng phát triển hệ sinh thái ngân hàng hiện đại, nơi các giải pháp tài chính không chỉ phục vụ nhu cầu giao dịch mà còn đồng hành cùng phong cách sống khỏe, năng động và có trách nhiệm với cộng đồng, góp phần lan tỏa lối sống tích cực và kiến tạo những giá trị bền vững cho xã hội.

Bài liên quan

Doanh nghiệp

Khách hàng may mắn “đón lộc” hơn 686 triệu đồng từ BIDV

Ngày 24/03/2026, tại Hà Tĩnh, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lễ trao giải thưởng Đại Phát Lộc  đến khách hàng may mắn.

Chương trình khuyến mại “Quay số trúng thưởng cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm có kỳ hạn” được BIDV triển khai trên toàn hệ thống từ ngày 05/12/2025 đến hết ngày 31/03/2026, áp dụng cho khách hàng cá nhân thực hiện giao dịch tại quầy và trên các kênh online. Theo đó, trong thời gian triển khai, khách hàng cá nhân khi gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn từ 06 tháng trở lên, sẽ được cấp mã dự thưởng để tham gia quay số trúng thưởng. Khách hàng có cơ hội trúng Xe ô tô Mercedes, Sổ tiết kiệm trị giá hơn 686 triệu đồng và hàng ngàn giải thưởng hấp dẫn khác.

Chương trình được chia làm 2 đợt dự thưởng gồm: Đợt 1: chương trình “Đón mùa lễ hội - Tiết kiệm bội quà” từ ngày 01/12/2025 đến 31/01/2026 và Đợt 2: chương trình “Gửi tiết kiệm - Rước mã lực, đón mã lộc” từ 01/02/2026 đến 31/03/2026.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

BIDV viết tiếp thập kỷ dẫn đầu với cú đúp giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam tiền gửi tốt nhất Châu Á

Ngày 12/3/2026 tại Thượng Hải - Trung Quốc, trong khuôn khổ lễ trao giải TAB Global Excellence in Retail Finance Awards 2026, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) được Tạp chí The Asian Banker vinh danh với bộ đôi giải thưởng danh giá gồm “Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam” và “Sản phẩm tiền gửi tốt nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương”.

Đây là kỷ lục lần thứ 11 BIDV được trao danh hiệu Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam, tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của ngân hàng trong lĩnh vực bán lẻ, đồng thời ghi nhận những bước tiến mới trong việc phát triển các sản phẩm dịch vụ đổi mới trong khu vực.

Từ nền tảng vững vàng đến những cột mốc tăng trưởng ấn tượng

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

BIDV và giải pháp giúp hộ kinh doanh chuẩn hóa tài khoản

Trước thay đổi quan trọng trong việc mở và sử dụng tài khoản Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã có giải pháp sẵn sàng hỗ trợ khách hàng.

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Thông tư số 25/2025/TT-NHNN (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2024/TT-NHNN), tài khoản ngân hàng dùng cho hoạt động kinh doanh bắt buộc phải đứng tên hộ kinh doanh và trùng khớp với tên trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Quy định này nhằm tăng cường tính minh bạch trong giao dịch tài chính, hỗ trợ quản lý thuế, hóa đơn và dòng tiền của hộ kinh doanh - một khu vực đang ngày càng giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Hàng nghìn người hưởng ứng "Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh"

Sáng 4/4, hàng nghìn người dân và thanh niên trên khắp cả nước cùng tham gia hoạt động dọn dẹp vệ sinh khu phố và thu gom đồ dùng cũ, hưởng ứng lời kêu gọi “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh” do Quỹ Vì Tương lai xanh do Tập đoàn Vingroup phát động. Đây là một trong những hoạt động tiêu biểu mở màn cho chuỗi chiến dịch “Thứ 4 Ngày Xanh” được Quỹ triển khai xuyên suốt năm 2026 với thông điệp “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

SeABank dự kiến chia cổ tức 20,5%, tăng vốn lên 34.688 tỷ đồng và đặt mục tiêu lợi nhuận 7.068 tỷ đồng trong năm 2026

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 tại TP.Hải Phòng vào ngày 22/04/2026, trình cổ đông thông qua nhiều nội dung quan trọng như: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 20,5% và phát hành ESOP từ đó tăng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 7.068 tỷ đồng.

Sáng 4/4, hàng nghìn người dân và thanh niên trên khắp cả nước cùng tham gia hoạt động dọn dẹp vệ sinh khu phố và thu gom đồ dùng cũ, hưởng ứng lời kêu gọi “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh” do Quỹ Vì Tương lai xanh do Tập đoàn Vingroup phát động. Đây là một trong những hoạt động tiêu biểu mở màn cho chuỗi chiến dịch “Thứ 4 Ngày Xanh” được Quỹ triển khai xuyên suốt năm 2026 với thông điệp “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”.

Techcombank và Masterise Group mang "Tinh hoa Pháp" về Việt Nam, tôn vinh những di sản nghệ thuật độc bản

Trong hai đêm 25-26/4 sắp tới, khán giả sẽ được thưởng thức màn trình diễn của dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles với những trích đoạn kinh điển của Opera Pháp – từ giai điệu quyến rũ của Barcarolle, vẻ đẹp tinh tế của Flower Duet đến những tác phẩm giàu cảm xúc vượt lên khuôn khổ của một đêm nhạc thông thường.