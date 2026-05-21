VUI-Fest Ha Long ra mắt show 3D Mapping “Long Vân Khánh Hội”

Ngọn Hải Đăng trở thành sân khấu

“Long Vân Khánh Hội” – show trình diễn nghệ thuật ánh sáng 3D Mapping Ngọn Hải Đăng – là tâm điểm mới của chợ đêm VUI-Fest Ha Long chuẩn bị ra mắt. Sản phẩm này được xây dựng như một hành trình thị giác đưa khán giả đi qua những lớp trầm tích lịch sử, văn hóa và hiện đại của vùng đất di sản bằng ngôn ngữ công nghệ đương đại.

Lấy cảm hứng từ huyền sử Rồng – Lân, những biểu tượng quen thuộc trong văn hóa Việt, “Long Vân Khánh Hội” tái hiện câu chuyện về Hạ Long bằng sự kết hợp của ánh sáng, âm thanh, hiệu ứng laser và hình ảnh chuyển động quy mô lớn. Trên nền kiến trúc Ngọn Hải Đăng, những lớp hình ảnh được “vẽ” bằng công nghệ, tạo nên một trải nghiệm đa giác quan giữa không gian biển trời mở rộng.

Tối 22/5, VUI-Fest Ha Long sẽ chính thức giới thiệu tới du khách show “Long Vân Khánh Hội” – trình diễn nghệ thuật ánh sáng 3D Mapping trên Ngọn Hải Đăng.

Trong show diễn, Ngọn Hải Đăng không còn là một công trình kiến trúc tĩnh, mà trở thành một “linh trụ ánh sáng” – nơi thiên nhiên, lịch sử và con người cùng hội tụ. Những chuyển động ánh sáng liên tục biến đổi khiến công trình như được đánh thức, dẫn dắt khán giả bước vào hành trình kể chuyện giàu cảm xúc về vùng đất di sản.

Điểm đặc biệt của chương trình nằm ở cách kể chuyện xuyên suốt, đưa người xem đi qua nhiều lớp không gian và thời gian chỉ trong một trải nghiệm ngắn. Hành trình mở đầu bằng khoảnh khắc kỳ quan được sinh ra, khi hình tượng Long – Lân trỗi dậy từ lòng đại dương, kiến tạo nên vịnh Hạ Long với hàng nghìn đảo đá kỳ vĩ. Từ đó, câu chuyện tiếp tục dẫn dắt khán giả trở về thời kỳ giao thương sôi động của thương cảng Vân Đồn, nơi Hạ Long từng là cửa ngõ kết nối với thế giới từ ngàn xưa.

Không gian sau đó được đẩy lên cao trào với những lát cắt lịch sử như trận Bạch Đằng, nơi ánh sáng, âm thanh và nhịp điệu mạnh mẽ tái hiện khí phách giữ nước và bản lĩnh dân tộc. Xen giữa những phân đoạn giàu kịch tính là khoảng lặng mang chiều sâu văn hóa, khi hành trình đưa khán giả đến với Yên Tử – vùng đất gắn liền với Phật hoàng Trần Nhân Tông và không gian thiền giữa mây ngàn.

Tiếp nối là câu chuyện về vùng đất mỏ Quảng Ninh – biểu tượng cho nội lực, ý chí và nguồn năng lượng phát triển của địa phương – trước khi khép lại bằng hình ảnh Long – Lân bay lên hội tụ tại Sun Elite City, mở ra hình ảnh một Hạ Long hiện đại đang vươn mình mạnh mẽ từ di sản đến tương lai.

Đại tiệc giải trí đêm, âm nhạc và pháo hoa tại VUI-Fest Ha Long

Chỉ sau thời gian ngắn đi vào hoạt động kể từ ngày 25/4, chợ đêm VUI-Fest Ha Long đã nhanh chóng trở thành điểm hút khách mới của du lịch Hạ Long với hàng chục nghìn lượt du khách mỗi ngày, thậm chí vào những ngày cao điểm, khu chợ đón tới 20.000 lượt khách. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho bức tranh du lịch đêm đang được làm mới tại thành phố di sản.

Tọa lạc tại Sun Porto Town, Sun Elite City (Khu vực Ngọn Hải Đăng - Đường Kỳ Quan), Bãi Cháy, tổ hợp giải trí – ẩm thực – nghệ thuật này được phát triển theo cảm hứng “thương cảng phồn vinh”, tái hiện tinh thần giao thương của vùng đất di sản trong một không gian lễ hội đương đại.

Màn pháo hoa hàng đêm tại chợ đêm VUI-Fest trở thành điểm nhấn quan trọng cho du lịch Hạ Long dịp hè này.

Du khách có thể bắt đầu buổi tối bằng việc dạo qua hệ thống gần 100 kiosk ẩm thực, nơi hội tụ đặc sản địa phương cùng nhiều lựa chọn mang phong vị quốc tế. Không gian thương cảng tiếp tục được mở rộng với các trạm trải nghiệm sáng tạo, khu tương tác và những góc check-in mang đậm tinh thần lễ hội bên biển. Khi đêm xuống, VUI-Fest trở nên sôi động hơn với VUI-Fest Port – sân khấu nghệ thuật mang cảm hứng bến cảng, quy tụ các ban nhạc indie, DJ và nghệ sĩ trình diễn đường phố.

Trong chuỗi trải nghiệm, du khách sẽ được thưởng thức màn thủy diễn thuyền buồm đỏ, với điểm nhấn là hình tượng “con rồng ánh sáng” được tạo nên từ sự kết hợp giữa sáu cánh buồm và công nghệ trình diễn hiện đại, tái hiện tinh thần giao thương của vùng đất di sản. Điểm nhấn đặc biệt tạo nên sức hút của không gian này còn là các màn pháo hoa hàng đêm rực rỡ trên nền trời Hạ Long, kết hợp cùng âm nhạc và hơn 50 hiệu ứng ánh sáng đa tầng để tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc.

Giá vé xem đại tiệc trình diễn ánh sáng, âm nhạc và pháo hoa nghệ thuật lần đầu có tại Hạ Long là 100.000 đồng/người, kèm 01 đồ uống tại nhà hàng Sun Bavaria Ha Long (khu vực Ngọn Hải Đăng), áp dụng đổi đồ uống từ 19h30 đến 22h30 hàng ngày.