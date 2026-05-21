Isla Bella mở ra chuẩn sống “home resort”ven vịnh cho giới tinh hoa Hải Phòng

Không chỉ tìm kiếm một nơi ở sang trọng, giới thành đạt ngày nay ưu tiên những không gian có thể mang lại trải nghiệm nghỉ dưỡng mỗi ngày.

Đó cũng là lý do Isla Bella tại “thủ phủ thượng lưu mới” Vinhomes Royal Island (Hải Phòng) trở thành lựa chọn của nhiều doanh nhân và gia đình tinh hoa thành phố Cảng.

“Kỳ nghỉ 365 ngày” giữa đô thị đảo

Sau hơn ba thập kỷ gây dựng sự nghiệp, ông Lê Đăng Khoa (58 tuổi) cho rằng một ngôi nhà lý tưởng ở giai đoạn này không chỉ là tài sản thể hiện thành tựu cá nhân, mà còn phải đủ thư thái để tận hưởng tuổi vàng bên gia đình.

“Căn nhà cũ của gia đình tôi không được thoải mái và lúc nào cũng ồn ào. Mở cửa ra là tiếng xe cộ, khói bụi. Mỗi dịp nghỉ lễ, cả nhà lại phải đi đâu đó để tìm cảm giác thư giãn. Tôi tự hỏi vì sao chất lượng sống lại là thứ phải đi tìm, thay vì có sẵn ngay tại nhà?”, ông Khoa nói.

Không chỉ riêng ông Khoa, ngày càng nhiều người thành đạt đang ưu tiên những không gian có thể mang lại trải nghiệm nghỉ dưỡng mỗi ngày. Trend Report 2026 của Coldwell Banker Global Luxury gọi đây là xu hướng “Nest Investing”, khi giới tinh hoa toàn cầu dành sự quan tâm lớn hơn cho chất lượng sống và tận hưởng cá nhân.

Trong khi đó, báo cáo JLL Global Real Estate Outlook 2026 cho thấy trải nghiệm sống đang trở thành yếu tố quan trọng ngang với vị trí và diện tích khi lựa chọn bất động sản hạng sang.

Khu Isla Bella đang trở thành biểu tượng sống tận hưởng của giới nhà giàu Hải Phòng

Đón đúng nhu cầu dịch chuyển ấy, khu Isla Bella được kiến tạo như một “home resort” mang đậm tinh thần Địa Trung Hải giữa lòng Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng). Trải rộng trên quy mô 33,2ha, mật độ xây dựng chỉ 14,2%, Isla Bella dành tới 16ha cho cây xanh và mặt nước, gần 30.000m² là công viên và hệ thống đường dạo ven vịnh, tạo nên một không gian sống thấp tầng thanh bình hiếm có giữa đô thị.

Những dãy mái ngói đỏ bên mặt nước cùng cảnh quan xanh mát khiến Isla Bella gợi nhớ các thị trấn ven biển Nam Âu. Mỗi dinh thự sở hữu mặt tiền từ 7 đến 10m, diện tích 380 đến 450m², cao bốn tầng và đều hướng ra mặt nước. Kiến trúc tại Isla Bella lấy cảm hứng từ các vùng biển Địa Trung Hải, là sự giao thoa của tinh thần Hy Lạp, La Mã, Moorish và Phục Hưng, tạo nên tổng thể vừa nghệ thuật vừa “vượt” thời gian.

“Điều thuyết phục tôi nằm ở những thứ chỉ có thể cảm nhận khi trực tiếp đặt chân tới đây. Mỗi chi tiết tại Isla Bella đều được làm chỉn chu, từ đường nét nghệ thuật trên ban công đến bãi cát trắng thanh bình ven vịnh đều đẹp hơn cả bản vẽ 3D. Tôi không nghĩ có thể tìm được nơi an cư lý tưởng như vậy ngay Hải Phòng, cách nhà cũ chưa đầy 10 phút di chuyển”, ông Khoa chia sẻ.

Cư dân Isla Bella sẽ được sống trong “vòng tay” của 5 công viên đậm chất Địa Trung Hải ngay bên thềm nhà

Hệ tiện ích nội khu cũng được phát triển theo tinh thần “home resort”, từ những khu vườn nhiệt đới rực rỡ sắc hoa, không gian picnic và nghệ thuật ngoài trời, các sân thể thao ngập nắng đến những khoảng xanh thiền tĩnh dành cho sự thư giãn thân - tâm - trí. Mỗi thế hệ trong gia đình đều có thể tìm thấy nhịp sống riêng để tận hưởng mỗi ngày.

Chốn an cư hội tụ chuẩn sống thượng lưu và phong thủy thịnh vượng

Bên cạnh không gian sống nghỉ dưỡng, Isla Bella còn được giới doanh nhân đánh giá cao nhờ địa thế phong thủy hiếm có.

Đảo Vũ Yên nằm tại điểm giao hội của ba dòng sông lớn, gồm sông Cấm, sông Bạch Đằng và sông Ruột Lợn, tạo nên thế “tam giang hội tụ” nổi tiếng trong phong thủy. Theo quan niệm phương Đông, đây là vùng đất có khả năng tích tụ vượng khí và tài lộc.

Hình thể đảo uốn lượn giữa các dòng sông của Vũ Yên cũng được nhiều chuyên gia ví như thế “Cá chép hóa rồng”, biểu trưng cho sự bứt phá và thịnh vượng bền vững của chủ sở hữu.

Isla Bella thừa hưởng trọn vẹn các yếu tố ấy khi nằm tại vị trí trung tâm của Vinhomes Royal Island, được bao bọc bởi mặt nước rộng lớn. Các dinh thự hướng vịnh sở hữu tầm nhìn khoáng đạt, đón ánh sáng và gió tự nhiên quanh năm.

Các dòng chảy hội tụ tạo nên địa thế thịnh vượng hiếm có cho đảo Vũ Yên và khu Isla Bella

Sức hút của Isla Bella còn đến từ hệ sinh thái tiện ích cao cấp đã hiện hữu tại Vinhomes Royal Island, như Học viện cưỡi ngựa Vinpearl Horse Academy, bến du thuyền Royal Marina, sân golf 36 hố Vinpearl Golf, công viên giải trí VinWonders & Safari, Vincom Mega Mall, phòng khám Vinmec... Cùng với cầu Hoàng Gia và cầu Vũ Yên 1 đã thông xe, thời gian di chuyển giữa đảo Vũ Yên với phố cổ Hải Phòng và trung tâm hành chính mới Thủy Nguyên chỉ còn khoảng 5 phút, các cư dân có thể sống ở đảo nhưng vẫn duy trì được mọi công việc, giao dịch hàng ngày.

Giữa làn sóng dịch chuyển của cộng đồng thượng lưu về Vinhomes Royal Island để tận hưởng một chuẩn sống đẳng cấp hơn tại trung tâm mới của Hải Phòng, Isla Bella nổi bật như biểu tượng sống dành cho những chủ nhân dẫn đầu. Nơi đây hội tụ trọn vẹn tinh thần nghỉ dưỡng ven vịnh, phong thủy vượng khí và gu sống thanh lịch, kiến tạo không gian an cư xứng tầm cho giới thành đạt đất Cảng.