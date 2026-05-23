VINFAST công bố logo riêng cho dòng xe Green - Hoàn thiện bộ nhận diện cho 3 thương hiệu ô-tô

Ngày 23/5/2026 - VinFast chính thức công bố nhận diện thương hiệu cho dòng sản phẩm ô tô điện Green, hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu cho dòng xe tối ưu cho kinh doanh dịch vụ, bên cạnh dòng siêu sang Lạc Hồng và VF quen thuộc.

Logo mới của dòng xe Green được lấy cảm hứng thiết kế từ hình ảnh hai bàn tay nâng niu Trái Đất, biểu trưng cho cam kết của thương hiệu trong việc gìn giữ môi trường, lan tỏa lối sống xanh và cùng cộng đồng bảo vệ hành tinh bền vững thông qua giải pháp di chuyển xanh, thông minh và hiện đại.

Những chiếc xe Green đầu tiên gắn logo mới dự kiến sẽ chính thức xuất xưởng vào đầu tháng 6/2026, với dòng xe đầu tiên là Limo Green. Các mẫu xe được tối ưu cho kinh doanh dịch vụ khác như Herio Green, Minio Green, EC Van cũng sẽ lần lượt được chuyển sang sử dụng logo mới trong thời gian tới.

Việc ra mắt một bộ nhận diện độc lập cho dòng Green giúp VinFast hoàn thiện quy hoạch sản phẩm ô tô, định hình đặc tính rõ nét cho từng dòng sản phẩm, phù hợp với từng nhóm khách hàng và phân khúc thị trường. Green là dòng xe được VinFast thiết kế tối ưu với các trang bị, công nghệ, tiện nghi phù hợp cho mục đích kinh doanh dịch vụ, hướng tới hiệu quả cao nhất về kinh tế và vận hành.

Bà Dương Thị Thu Trang - Phó Tổng giám đốc Kinh doanh Ô tô VinFast Toàn cầu cho biết: “Việc hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu riêng cho dòng xe Green thể hiện định hướng phát triển toàn diện của VinFast trên cả 3 phân khúc: xe siêu sang Lạc Hồng dành cho khách hàng tinh hoa; dòng VF dành cho khách hàng đại chúng và dòng Green hướng tới nhóm kinh doanh dịch vụ. Chúng tôi tin tưởng rằng mọi nhu cầu của khách hàng sẽ đều được VinFast đáp ứng tốt nhất, trong đó dòng Green với logo mới sẽ tiếp tục là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu của cộng đồng tài xế và các doanh nghiệp vận tải.

Với hiệu quả kinh tế vượt trội nhờ chi phí năng lượng và chi phí bảo dưỡng rẻ hơn đáng kể so với xe sử dụng động cơ đốt trong, dòng xe Green của VinFast đã khẳng định vị thế là lựa chọn tối ưu cho kinh doanh dịch vụ, giúp chủ xe thu hồi vốn nhanh, gia tăng biên lợi nhuận và mang lại trải nghiệm thoải mái, dễ chịu cho hành khách. Trong đó, Limo Green đang là mẫu xe bán chạy số một thị trường Việt Nam, với gần 19.000 xe đã được bàn giao cho khách hàng chỉ trong 4 tháng đầu năm./.

Trong bối cảnh AI, dữ liệu và hành vi khách hàng đang làm thay đổi mạnh mẽ ngành tài chính - ngân hàng, các tổ chức tài chính không còn cạnh tranh đơn thuần bằng tính năng mới, sản phẩm dịch vụ hay quy mô mạng lưới, mà bằng khả năng thấu hiểu khách hàng, siêu cá nhân hóa và chuyển hóa công nghệ thành trải nghiệm tối ưu của khách hàng trong từng điểm chạm. Đây cũng là những nội dung trọng tâm được các chuyên gia quốc tế chia sẻ tại Hội thảo "Chuyển đổi số: Xu hướng và Tầm nhìn chiến lược" do VietinBank tổ chức trong khuôn khổ sự kiện "Digital Symphony" ngày 15/5/2026.

