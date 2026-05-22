Cư dân Sun Urban City “bật mode” vui chơi, thể thao, nghỉ dưỡng không giới hạn

Chỉ ít tháng sau khi Art Residence bàn giao, cư dân và khách thuê háo hức chuyển về Sun Urban City, tận hưởng cuộc sống đủ đầy tiện nghi trong lòng khu đô thị.

Tổ hợp căn hộ Art Residence hiện lên như một không gian đậm chất nghệ thuật giữa lòng đô thị. Những mảng màu rực rỡ, đường nét hình khối phóng khoáng và kiến trúc đương đại được tái hiện gần như nguyên vẹn từ bản phối cảnh, thậm chí sống động hơn. Từ cuối năm 2025 đến nay, nhóm cư dân đầu tiên đã bắt đầu chuyển về ở, mang theo nhịp sống mới cho Sun Urban City.

Phần lớn cư dân tại Art Residence là chuyên gia, kỹ sư, cán bộ nhân viên làm việc tại các khu công nghiệp, công nghệ cao trong khu vực. Bên cạnh đó, dự án cũng hút lượng lớn khách thuê chuyên gia nước ngoài đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga… nhờ thuận tiện kết nối.

Theo ghi nhận thực tế, các căn hộ Art Residence hiện có giá thuê dao động từ 6-10 triệu đồng mỗi tháng, tùy diện tích, tạo dòng tiền ổn định cho nhiều nhà đầu tư.

Chăm chút cho tổ ấm mới của gia đình tại Sun Urban City, chị Ngọc Liên (phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình) hạnh phúc chia sẻ: “Căn hộ được bàn giao đúng cam kết, thiết kế linh hoạt nên rất thuận tiện để cá nhân hóa theo sở thích”.

Tại Sun Urban City, cư dân dễ dàng gặp gỡ, kết nối và sẻ chia những khoảnh khắc đời thường qua chuỗi không gian cộng đồng, công viên và tiện ích được bố trí khắp khu đô thị. Bắt đầu ngày mới bằng vài vòng dạo bộ hay đạp xe quanh những cung đường rợp bóng cây xanh, hít thở bầu không khí trong lành; chiều về lại thong thả ngồi bên hồ nước, nghe vài bản nhạc yêu thích, ngắm hoàng hôn buông nhẹ để xua tan những mệt mỏi sau một ngày làm việc.

Ngay trong nội khu, công viên nước Sun World Ha Nam trở thành điểm hẹn “giải nhiệt” ngày hè. “Dù công việc bận rộn nhưng nhờ có công viên ngay gần nhà, tôi vẫn có thời gian đưa các con đi chơi, cùng gia đình tận hưởng những khoảnh khắc thư giãn”, chị Thảo Vân mới dọn về ở từ tháng 3 chia sẻ.

Để cư dân và du khách dễ dàng tận hưởng mùa hè sôi động, Sun World Ha Nam hiện triển khai nhiều combo ưu đãi hấp dẫn như vé + set ẩm thực đồng giá 270.000 đồng, tiết kiệm tới 29% so với giá gốc; hay combo vé + locker chỉ 170.000 đồng (áp dụng trước 17h mỗi ngày), ưu đãi đến 37% so với giá niêm yết.

Buổi tối chính là khoảnh khắc được mong chờ nhất từ các cư dân đang sinh sống tại Sun Urban City. Không phải cảm giác tĩnh lặng thường thấy ở những khu đô thị mới, nhiều cư dân ví nơi đây như một “downtown thu nhỏ” ngay cửa ngõ phía Nam Hà Nội, rộn ràng với dòng người đổ về đại lộ lễ hội để dạo phố, xem nhạc nước, thưởng thức pháo hoa.

Theo đại diện Ban quản lý khu đô thị, nhiều cửa hàng, quán cà phê thường xuyên kín khách, tạo nên không khí sôi động kéo dài đến đêm. Nhờ lượng khách ổn định và sức sống ngày càng rõ nét, mặt bằng kinh doanh tại Sun Urban City cũng ghi nhận sức hút tích cực, đặc biệt ở các vị trí gần trục lễ hội và công viên.

Với nhiều người dân sinh sống trong khu vực, trải nghiệm nhạc nước kết hợp pháo hoa tầm cao tại Sun Urban City giờ đây đã trở thành một “đặc sản giải trí” mới. Từ nay đến dịp 2/9, vào 21h30 tối thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần, cư dân và du khách sẽ tiếp tục được thưởng thức miễn phí những màn trình diễn pháo hoa rực rỡ ngay giữa lòng đô thị.

Sau công viên lễ hội và công viên nước Sun World Ha Nam, cư dân Sun Urban City sắp bổ sung vào bộ sưu tập công viên Thể thao quy mô 22ha, dự kiến khai trương vào cuối tháng 5 với nhiều hoạt động sôi động dành cho cư dân và du khách. Không quá khi nói rằng cư dân Sun Urban City được “sở hữu” nhiều trải nghiệm công viên nhất miền Bắc.

Công viên Thể thao được quy hoạch bài bản với hệ thống tiện ích đa dạng gồm 58 sân tập, đủ năng lực phục vụ đồng thời các bộ môn thể thao phổ biến như: 41 sân pickleball, 3 sân cầu lông, 5 sân tennis, 2 sân bóng rổ, 3 sân bóng chuyền, 3 sân bóng đá 7 người, 1 sân bóng đá 11 người, đường chạy bộ cùng nhà thi đấu đa năng 50.000m2. Sự xuất hiện của tổ hợp này không chỉ đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể chất mỗi ngày của cư dân mà còn thúc đẩy phát triển không gian sống khỏe, đồng thời trở thành tâm điểm của hoạt động thể thao khu vực Nam Thủ đô.

Thời gian tới, cư dân tại Art Residence sẽ sớm chào đón thêm những người hàng xóm mới khi dãy biệt thự và townhouse dọc trục công viên lễ hội chuẩn bị bàn giao, đón cư dân về sinh sống. Song song đó, các phân khu thấp tầng vẫn đang được khẩn trương hoàn thiện.

Ở nhiều khu vực khác của đại đô thị, hàng nghìn kỹ sư, công nhân cùng máy móc, thiết bị vẫn tất bật thi công ngày đêm để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục. Theo chủ đầu tư, trong năm 2026, Sun Urban City sẽ tiếp tục đưa vào vận hành thêm nhiều tiện ích quy mô lớn, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái sống - nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí cho cư dân. Hiện tại, đại lộ hoa đã hoàn thành hơn 90% khối lượng thi công, trong khi công viên Văn hóa cũng đang tăng tốc triển khai với hạng mục hồ cảnh quan đạt trên 70% tiến độ.

Nằm đối diện hai đại công viên, tổ hợp căn hộ cao tầng Park Residence cũng đang dần thành hình. Tòa P4 đã cất nóc từ cuối tháng 1/2026 và hoàn thành dầm sàn tầng mái. Nhiều block khác như P5, P6, P8, P9, P10, P11, P12 hay P15 cũng đang đồng loạt triển khai đến các tầng cao, cho thấy nhịp độ thi công khẩn trương tại tâm điểm phát triển mới phía Nam Hà Nội.