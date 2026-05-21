Xu hướng ''hồi hương dưỡng lão'' khi người Việt xa xứ mong được trở về quê hương

Nếu như tuổi trẻ thôi thúc con người bước ra thế giới để tìm kiếm cơ hội, thì ở những năm tháng “hoàng hôn”, người ta lại càng mong được trở về với nguồn cội gốc gác, với những giá trị tinh thần mà không đâu có thể thay thế được.

Theo thống kê của Bộ Ngoại giao, hiện có khoảng 6 triệu người Việt Nam đang sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Phần lớn trong số đó đã gây dựng được cuộc sống ổn định với công việc, tài chính vững vàng và con cháu trưởng thành. Tuy nhiên khi bước sang tuổi nghỉ hưu, nhiều người lại bắt đầu nghĩ nhiều hơn về bài toán “an dưỡng tuổi già”. Tại các nước phương Tây, người cao tuổi thường sống trong các viện dưỡng lão hoặc trung tâm chăm sóc dài hạn với chi phí đắt đỏ, theo khảo sát của Genworth Financial năm 2024, chi phí cho một phòng chăm sóc riêng tại viện dưỡng lão ở Mỹ đã tăng lên mức cao kỷ lục, xấp xỉ 127.750 USD/năm, (khoảng 10.646 USD/tháng, tương đương 280 triệu VNĐ/tháng), điều này trở thành gánh nặng không nhỏ đối với nhiều gia đình Việt kiều.

Bên cạnh áp lực tài chính, điều khiến nhiều người trăn trở hơn là nỗi nhớ quê hương và cảm giác thiếu đi sự thuộc về. Sau hàng chục năm sinh sống nơi xứ người, nhiều kiều bào vẫn giữ thói quen nghe tiếng Việt, ăn những món quê nhà và tìm kiếm sự gắn bó từ cộng đồng đồng hương. Sau một đời bôn ba, điều họ mong mỏi rất giản dị: những bữa cơm sum vầy, những cuộc trò chuyện bằng tiếng mẹ đẻ và cảm giác được trở về nơi mình sinh ra.

Song song với khao khát đó, sự khác biệt về văn hóa, lối sống cũng là một trong những lý do khiến nhiều kiều bào cảm thấy lạc lõng nơi đất khách và muốn quay về Việt Nam để an dưỡng trong những năm tháng “hoàng hôn” của cuộc đời. Dù cuộc sống ở nước ngoài hiện đại và đủ đầy, họ vẫn khó tìm thấy cảm giác thân thuộc, gần gũi trong nếp sống, từ sự gắn kết gia đình, tình làng nghĩa xóm đến những thói quen sinh hoạt, ăn uống hay những giá trị văn hóa đã gắn bó với họ từ thiếu thời.

Trong căn phòng ngập tràn ánh nắng tại phức hợp Nghỉ dưỡng - Dưỡng lão Phương Đông Asahi, bà T.T.Thái (Việt kiều Pháp) vừa khoe những tấm ảnh hồi trẻ của hai ông bà, vừa chia sẻ: “Xúc động lắm, giờ đây ông bà được nói tiếng Việt mỗi ngày, ăn uống, sinh hoạt theo tập quán của mình nên cũng dễ dàng hơn. Từ hồi về Việt Nam, bà không ăn sandwich nữa mà toàn ăn cháo, bún, phở.”

Hồi hương dưỡng lão - Hành trình “di cư ngược” của kiều bào xa xứ

Những năm gần đây, xu hướng người cao tuổi lựa chọn dưỡng lão tại Châu Á ngày càng phổ biến. Theo kênh truyền hình hàng đầu của Mỹ CNBC, nhiều quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan hay Malaysia đang trở thành điểm đến của người nghỉ hưu đến từ các nước Châu Âu và Mỹ. Tuy nhiên, mang tâm lý “lá rụng về cội”, nhiều người Việt xa xứ vẫn mong được trở về quê nhà để an dưỡng tuổi già.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam cũng đang dần khẳng định tiềm năng trở thành điểm đến lý tưởng cho xu hướng “hồi hương dưỡng lão” nhờ lợi thế về khí hậu ấm áp, chi phí sinh hoạt hợp lý, hệ thống nghỉ dưỡng phát triển cùng đội ngũ điều dưỡng ngày càng được đào tạo bài bản theo tiêu chuẩn quốc tế. Sự xuất hiện của các mô hình dưỡng lão kết hợp nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và trị liệu tinh thần cũng đang mở ra một lựa chọn sống an yên hơn cho nhiều người cao tuổi, đặc biệt là những Việt kiều mong muốn được trở về quê hương trong những năm tháng “mùa thu” đời người.

Nắm bắt xu hướng gia tăng nhu cầu “hồi hương dưỡng lão” của nhiều Việt kiều cao tuổi, phức hợp Nghỉ dưỡng – Dưỡng lão Phương Đông Asahi phát triển không gian an dưỡng tuổi già theo mô hình dưỡng lão cao cấp, kết hợp chăm sóc sức khỏe chuyên sâu và nuôi dưỡng tinh thần dành cho người cao tuổi. “Nền tảng phát triển của chúng tôi đến từ ba trụ cột chính: thứ nhất là y tế chuyên sâu, thứ hai là tiện ích thượng lưu, thứ ba là tinh thần phụng sự. Về chăm sóc y tế, chúng tôi tự hào là một trong ít mô hình dưỡng lão hiện nay có Bệnh viện Đa khoa ngay trong khuôn viên với các bác sĩ, giáo sư đầu ngành. Từ đó, sức khỏe của cư dân dưỡng lão luôn được theo dõi, giám sát bởi đội ngũ y tế chuyên nghiệp”, ông Nguyễn Công Minh - Giám đốc Phương Đông Asahi chia sẻ.

Không chỉ tập trung vào yếu tố chăm sóc y tế, Phương Đông Asahi còn kiến tạo một môi trường sống gần gũi với văn hóa Việt Nam, nơi nhiều người con xa xứ có thể tìm lại cảm giác thân thuộc khi được trò chuyện bằng tiếng mẹ đẻ cùng những người bạn đồng niên, thưởng thức các món ăn mang hương vị quê nhà hay tham gia các hoạt động cộng đồng giàu tính kết nối như câu lạc bộ vẽ tranh, cắm hoa, làm đất nặn,... Không chỉ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, những không gian an dưỡng như Phương Đông Asahi vẫn đang từng bước mở ra một lựa chọn sống an yên, giàu giá trị tinh thần cho người cao tuổi trong hành trình trở về cội nguồn. “Nói chung, con cái chúng tôi bên Mỹ rất yên tâm khi bố mẹ ở đây, sinh hoạt thoải mái, ăn uống điều độ, có điều dưỡng, có bác sĩ, mọi mặt đều rất tốt với người già”, ông M.T.Thành (Việt kiều Mỹ) - cư dân tại Phương Đông Asahi phấn khởi chia sẻ.

“Con đi qua trăm bể, mơ một triệu mùa xuân, cuối cùng nơi muốn đến, lại là nơi đã từng” (T/g: Xanh Lam).

Có lẽ sau những năm tháng bôn ba nơi đất khách, điều người ta mong mỏi nhất không còn là những xa hoa, hào nhoáng, mà là cảm giác được trở về nơi mình sinh ra, nơi lưu giữ ký ức, gia đình và những điều thân thuộc của tuổi thơ. Vì thế, hành trình “hồi hương dưỡng lão” không chỉ đơn giản là lựa chọn miền sống an dưỡng tuổi già của kiều bào xa xứ mà còn là hành trình tìm về cội nguồn, sự bình yên và những giá trị tinh thần đã theo mỗi người suốt cả cuộc đời.