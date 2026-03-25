Khách hàng may mắn “đón lộc” hơn 686 triệu đồng từ BIDV

Ngày 24/03/2026, tại Hà Tĩnh, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lễ trao giải thưởng Đại Phát Lộc  đến khách hàng may mắn.

Chương trình khuyến mại “Quay số trúng thưởng cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm có kỳ hạn” được BIDV triển khai trên toàn hệ thống từ ngày 05/12/2025 đến hết ngày 31/03/2026, áp dụng cho khách hàng cá nhân thực hiện giao dịch tại quầy và trên các kênh online. Theo đó, trong thời gian triển khai, khách hàng cá nhân khi gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn từ 06 tháng trở lên, sẽ được cấp mã dự thưởng để tham gia quay số trúng thưởng. Khách hàng có cơ hội trúng Xe ô tô Mercedes, Sổ tiết kiệm trị giá hơn 686 triệu đồng và hàng ngàn giải thưởng hấp dẫn khác.

Chương trình được chia làm 2 đợt dự thưởng gồm: Đợt 1: chương trình “Đón mùa lễ hội - Tiết kiệm bội quà” từ ngày 01/12/2025 đến 31/01/2026 và Đợt 2: chương trình “Gửi tiết kiệm - Rước mã lực, đón mã lộc” từ 01/02/2026 đến 31/03/2026.

BIDV đã tiến hành mở thưởng Chương trình “Đón mùa lễ hội - Tiết kiệm bội quà” và xác định được các khách hàng trúng thưởng gồm: 01 giải “Đại Phát Lộc” là 01 sổ tiết kiệm trị giá 686.868.686 đồng và 2.025 giải “Phát lộc”, mỗi giải trị giá 666.666 đồng.

Trong đó, giải thưởng giá trị nhất của Đợt 1 - giải “Đại Phát Lộc” trị giá 686.868.686 đồng - đã thuộc về bà Hoàng Thị Hoài là khách hàng của BIDV chi nhánh Hà Tĩnh.

Đại diện BIDV Hà Tĩnh trao giải thưởng cho khách hàng trúng giải “Đại Phát Lộc

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Thịnh - Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh - cho biết: "Việc trao giải thưởng giá trị cao nhất của Đợt 1 thuộc chương trình khuyến mãi là minh chứng rõ nét cho sự minh bạch, uy tín và cam kết của BIDV trong việc tri ân khách hàng. Chúng tôi không chỉ mang đến những sản phẩm tài chính an toàn mà còn mong muốn lan tỏa niềm vui, sự thịnh vượng đến từng cá nhân đã tin tưởng đồng hành cùng ngân hàng".

Cầm trên tay tấm sổ tiết kiệm giá trị lớn, chị Hoàng Thị Hoài không giấu nổi sự xúc động: "Tôi là khách hàng thân thiết của BIDV từ nhiều năm nay vì sự an tâm và dịch vụ chuyên nghiệp của ngân hàng. Khi nhận được thông báo trúng giải thưởng Đại Phát Lộc, tôi và gia đình thực sự bất ngờ và hạnh phúc. Đây là một khoản tích lũy tuyệt vời cho tương lai của gia đình tôi".

Thông qua chương trình khuyến mại và việc trao giải thưởng cho các khách hàng may mắn, BIDV một lần nữa khẳng định nỗ lực trong việc cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chất lượng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng; đồng thời thường xuyên có nhiều chương trình khuyến mại để mang lại cho khách hàng thêm nhiều niềm vui bất ngờ.

Trong những năm qua, BIDV tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, giữ vững thị phần tiền gửi, cho vay và quy mô nền khách hàng.
Ghi nhận những kết quả ấn tượng đó, vừa qua, BIDV đã vinh dự được trao danh hiệu “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất”lần thứ 11 do Tạp chí The Asian Banker bình chọn. Thành tích này tiếp tục củng cố vị thế vững chắc của một định chế tài chính với 69 năm hình thành và phát triển.
BIDV viết tiếp thập kỷ dẫn đầu với cú đúp giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam tiền gửi tốt nhất Châu Á

Ngày 12/3/2026 tại Thượng Hải - Trung Quốc, trong khuôn khổ lễ trao giải TAB Global Excellence in Retail Finance Awards 2026, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) được Tạp chí The Asian Banker vinh danh với bộ đôi giải thưởng danh giá gồm “Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam” và “Sản phẩm tiền gửi tốt nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương”.

Đây là kỷ lục lần thứ 11 BIDV được trao danh hiệu Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam, tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của ngân hàng trong lĩnh vực bán lẻ, đồng thời ghi nhận những bước tiến mới trong việc phát triển các sản phẩm dịch vụ đổi mới trong khu vực.

Từ nền tảng vững vàng đến những cột mốc tăng trưởng ấn tượng

BIDV và giải pháp giúp hộ kinh doanh chuẩn hóa tài khoản

Trước thay đổi quan trọng trong việc mở và sử dụng tài khoản Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã có giải pháp sẵn sàng hỗ trợ khách hàng.

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Thông tư số 25/2025/TT-NHNN (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2024/TT-NHNN), tài khoản ngân hàng dùng cho hoạt động kinh doanh bắt buộc phải đứng tên hộ kinh doanh và trùng khớp với tên trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Quy định này nhằm tăng cường tính minh bạch trong giao dịch tài chính, hỗ trợ quản lý thuế, hóa đơn và dòng tiền của hộ kinh doanh - một khu vực đang ngày càng giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế.

BIDV cùng ngành Thuế đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi, bứt phá

Phát huy vai trò là người bạn đồng hành tin cậy , Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam triển khai một loạt hành động có tính chiến lược.

Ký kết thỏa thuận hợp tác với Cục Thuế để đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang thuế kê khai và ra mắt ứng dụng MyShop Pro - Giải pháp quản lý bán hàng toàn diện dành cho tiểu thương và hộ kinh doanh.

Đây là hành động cụ thể của BIDV trong việc triển khai các định hướng lớn của Đảng, Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết 198/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân... và là sự hưởng ứng tích cực chủ trương về hiện đại hóa quản lý thuế theo Quyết định 3389/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về Đề án "Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán"; Quyết định 3352/QĐ-CT của Cục Thuế về phát động Chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”...

KITA Group xúc tiến hợp tác với Tập đoàn ô tô Thượng Hải - SAIC Motor

Trong chuyến công tác tại Trung Quốc trong tháng 3/2026, Lãnh đạo Tập đoàn KITA Group đã có buổi làm việc với đại diện của SAIC Motor và khảo sát trực tiếp nhãn hiệu xe thương mại Yuejin của Tập đoàn này. Hoạt động nằm trong định hướng mở rộng quan hệ đối tác quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất và lắp ráp ô tô, vốn đang được KITA Group đầu tư mạnh mẽ trong thời gian gần đây.

Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin triển khai xét cấp học bổng năm 2026

Với sứ mệnh đồng hành cùng thế hệ trẻ trên hành trình chinh phục tri thức, Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin chính thức triển khai chương trình xét cấp học bổng năm 2026, dành cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng luôn bền bỉ nỗ lực, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên bằng con đường học tập.

Từ “siêu kết nối” đến “siêu bản đồ”: Cần Giờ đưa TP HCM tiến gần vị thế biểu tượng du lịch châu Á

“Siêu bản đồ” kinh tế - du lịch phía Nam đang dần lộ diện khi các tuyến hạ tầng chiến lược cùng hội tụ về Cần Giờ. Với vai trò của một “game changer”, siêu đô thị Vinhomes Green Paradise không chỉ thay đổi luật chơi du lịch phía Nam, mà còn mở ra bước chuyển để TP HCM tiến gần hơn tới vị thế biểu tượng du lịch của châu Á.