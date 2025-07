Bị tuyên án tử hình, kẻ sát hại cả gia đình ở Hà Nội nói gì?

Ngày 2/7, TAND TP Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với 12 bị cáo trong đường dây ma túy do bà trùm Nguyễn Thị Kim Hương (tức Hương “Mẩu”) cầm đầu. HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu cán bộ Công an phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội) và bị cáo Hà Minh Đức (cựu cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Long Biên, TP Hà Nội) cùng mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Các bị cáo tại phiên tòa.