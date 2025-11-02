Hà Nội

Bí quyết tối ưu không gian 40m2 cho gia đình 4 người

Bất động sản

Không thuê thiết kế, không phá tường, không tốn tiền cải tạo, chỉ bằng cách sắp xếp thông minh, hợp lý, căn nhà 40m2 vẫn đảm bảo công năng cho gia đình 4 người.

Nằm tại tỉnh An Huy (Trung Quốc), căn nhà 40m2 là tổ ấm của gia đình 4 người. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là căn nhà gọn gàng, mang đến cảm giác như rộng 60m2. Ảnh: Sohu
Đáng chú ý, gia chủ không thuê thiết kế, không phá tường, không tốn tiền cải tạo, mà chỉ đo đạc tỉ mỉ và thay đổi từng chi tiết nhỏ. Ảnh: Sohu
Phòng khách loại bỏ hẳn bàn cà phê và kệ TV, chỉ giữ lại một ghế băng dài 2,4m có ngăn kéo để vừa ngồi, vừa cất đồ. Ảnh: Sohu
Đối diện là bàn ăn gấp dài 1,8m, khi dùng mở ra cho 6 người ngồi thoải mái, còn bình thường gập lại sát tường. Ảnh: Sohu
Ban công rộng 1,2m, được chia thành ba khu: góc trái sâu 30cm để máy hút bụi và đồ lau nhà; giữa là khu vệ sinh riêng cho mèo; bên phải đặt máy giặt và máy sấy chồng lên nhau, nối liền với bàn bếp. Ảnh: Sohu
Khu bếp sắp xếp theo hình chữ U, hai người vẫn nấu nướng thoải mái. Ảnh: Sohu
Phòng tắm 1,6×1,8m cũng tách khô – ướt bằng ván gỗ di động. Ảnh: Sohu
Khi tắm, chỉ cần nhấc tấm ván lên là có ngay không gian khép kín. Ảnh: Sohu
Phòng ngủ chính đủ kê giường 1,5m, với lối đi 55cm ở chân giường. Ảnh: Sohu
Nhiều người nghĩ gia chủ dọn dẹp hàng ngày, nhưng thực tế chỉ vệ sinh kỹ một lần mỗi tuần. Ảnh: Sohu
Bí quyết nằm ở việc lưu trữ thẳng đứng, treo thay vì đặt, tránh bề mặt phẳng. Nhà nhỏ nên mọi đồ vật đều có vị trí riêng. Ảnh: Sohu
