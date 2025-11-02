Bí quyết tối ưu không gian 40m2 cho gia đình 4 người

Không thuê thiết kế, không phá tường, không tốn tiền cải tạo, chỉ bằng cách sắp xếp thông minh, hợp lý, căn nhà 40m2 vẫn đảm bảo công năng cho gia đình 4 người.
Vóc dáng đáng kinh ngạc của Tóc Tiên trong loạt ảnh bikini khiến dân mạng phải dụi mắt liên tục.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tỵ có tình duyên, sự nghiệp viên mãn và tài chính có sự tăng trưởng.
Trước khi rút khỏi showbiz làm dâu nhà tỷ phú, Á hậu Phương Nhi từng khiến công chúng “đổ gục” vì nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào như bước ra từ truyện cổ tích.
Ngôi mộ của một nữ pháp sư 12.000 năm tuổi đã trở thành tâm điểm chú ý của các nhà khảo cổ học.
Cứ mỗi mùa lễ hội nhạc nước diễn ra, hình ảnh Kwon Eunbi lại càn quét, phủ sóng dày đặc trên truyền thông và mạng xã hội.
Hai món đồ làm từ xương động vật có niên đại thế kỷ thứ 5 khiến giới khảo cổ ngỡ ngàng: chúng từng là “trò tiêu khiển” độc đáo của binh sĩ La Mã.
Không chỉ giặt sạch và bảo vệ sợi vải, LG AI DD™ 2.0 còn giúp tiết kiệm năng lượng, giảm vi nhựa và góp phần xây dựng lối sống xanh, bền vững cho người dùng.
Tiên Nguyễn là con gái của "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn cũng là Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG).
Trương Ngọc Ánh kinh doanh và diễn xuất nhiều năm qua. Mới đây, cô bị khởi tố, bắt tạm giam điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Quân đội Ukraine đã cố gắng phá vỡ vòng vây ở Pokrovsk nhưng không thành công; nhiều ý kiến đòi rút lực lượng đang bị bao vây khỏi thành phố.
Mẫu van điện Kia PV5 Cargo vừa lập Kỷ lục Guinness Thế giới với quãng đường 693,38 km chỉ với một lần sạc, thành tích này vượt xa con số 415 km hãng công bố.
Các chuyên gia bất ngờ tìm thấy chiếc bình chứa đầy đồng tiền vàng daric Ba Tư, và trên đồng tiền vàng này có khắc hình một cung thủ đang quỳ gối kỳ lạ.
Lepidotes là một loài cá cổ đại có vảy sáng như ngọc, từng bơi lội trong các hồ nước kỷ Jura – thời đại của khủng long.
Chưa đến Halloween nhưng hot girl Sunna đã khiến mạng xã hội “bùng cháy” với bộ ảnh hóa thân thành thỏ trắng ngọt ngào, gợi cảm.
Ngoài bất động sản và dàn xe sang, Trương Ngọc Ánh còn sở hữu bộ sưu tập đồ hiệu đắt đỏ đến từ các nhà mốt nổi tiếng.
Là sư đoàn xe tăng có sức mạnh chiến đấu số 1 của Quân đội Nga, vậy Sư đoàn xe tăng 90 của Nga hiện đang chiến đấu ở mặt trận nào trên chiến trường Ukraine?
Inverie là một ngôi làng biệt lập ở Scotland. Để đến được nơi đây, người ta chủ yếu di chuyển bằng tàu thuyền.
Từ tháng 11/2025, ba con giáp này như “gặp thời”, được quý nhân nâng đỡ, công việc hanh thông, tài lộc dồi dào, vận may nở rộ suốt 2026.
Sau khi nước rút, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt tại khu phố Kim Ngọc, phường Hàm Thắng, giúp người dân dọn bùn đất, ổn định cuộc sống.
Trong khi dọn vườn, người đàn ông ở Anh bất ngờ tìm thấy một hòn đá có chữ Ogham viết trên đó.