Không trang trí đắt tiền, căn hộ 118 m2 gây sốt vì an yên như resort

Bất động sản

Căn hộ 118m2 khiến nhiều người mê mẩn không phải vì món đồ đắt tiền mà nhờ chọn lọc kỹ, phối hợp tinh tế để cảm nhận dòng chảy yên bình của thời gian.

Hoàng Minh (theo Sohu)
Giữa lòng Hàng Châu (Trung Quốc), cô gái 9X Xiao Ke đã biến căn hộ 18 m2 bình thường thành một tổ ấm thanh nhã đến mức “bước vào không muốn ra”. Ảnh: Sohu
Xiao Ke chọn thẩm mỹ thời Tống: thanh lịch, tự nhiên, ấm áp, tinh tế. Mỗi góc nhà là một lát cắt văn hóa hòa cùng hơi thở đời sống đương đại. Ảnh: Sohu
Mở cửa vào là sảnh nhỏ với tủ gỗ nguyên khối chân cao, vài món décor đủ tạo cảm giác về nhà rất an yên. Ảnh: Sohu
Phòng khách không cầu kỳ với sàn gạch xám, sofa vải trắng, tủ tivi mây, rèm tre, tranh thư pháp. Ảnh: Sohu
Cửa kính lớn cho ánh sáng xuyên qua giúp mở rộng không gian. Ảnh: Sohu
Góc nhâm nhi, thưởng trà, ngắm nhìn cây xanh. Ảnh: Sohu
Bếp chữ U, tủ trắng phối cùng gỗ tự nhiên. Ảnh: Sohu
Bộ bàn ăn bằng gỗ nguyên khối. Ảnh: Sohu
Phòng ngủ với giường gỗ đơn, đèn chùm cổ điển, tủ âm tường cao kịch trần. Ảnh: Sohu
Góc thiền 10m2 trong nhà phố. Ảnh: Sohu
#Thiết kế nội thất tối giản #Phong cách thời Tống #Không gian sống yên bình #Sử dụng vật liệu tự nhiên #Trang trí lấy cảm hứng văn hóa Trung Quốc #Không gian sống nhỏ gọn tinh tế

